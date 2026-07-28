頂級餐廳「台南担仔麵」33周年慶 推極致海味盛宴鎖定企業與高端客層

以一碗擔仔麵為起點的台中知名頂級台菜海鮮餐廳「台南担仔麵」歡慶33周年，28日宣布由五位餐飲大師聯手，並以「榮華宴再現．鮑、肚、翅、參、燕」為主題，正式推出年度限定極致海味饗宴，主要鎖定高端客層聚餐與企業宴會需求。

承襲60年代最受富賈仕紳青睞、被譽為「華西街凡爾賽宮」的北台灣頂級台菜海鮮餐廳華西街台南擔仔麵餐廳，1993年於台中創立大墩路台南担仔麵，以一碗擔仔麵為起點，將法國巴洛克式風格裝修、英國皇家骨瓷餐盤等多元素與頂級海鮮料理文化帶到台中，成為中部最受歡迎的頂級餐廳。

33年來，台中大墩路台南担仔麵始終秉持「嚴選食材、尊重原味、精益求精」的理念，從傳統台菜出發，融合了粵菜、日式及法式料理技法，不斷創新精進，成為中台灣知名的精緻海鮮宴席品牌。

今年適逢創立33周年，餐廳以「榮華宴再現．鮑、肚、翅、參、燕」為主題，推出年度限定極致海味饗宴，集結世界頂級食材如俄羅斯魚子醬、義大利黑松露、法國鵝肝、雲南野菌等結合精湛料理工藝，向一路支持品牌的顧客表達最誠摯的感謝。

為了打造這場別具意義的33周年紀念盛宴，台中大墩路台南担仔麵特別邀請五位享譽餐飲界的大師共同參與宴席設計，以各自擅長的料理哲學與技藝，共同演繹台灣頂級宴席文化。

五位大師包括：台灣食神梁幼祥博士、《飲食男女》李安首席顧問林慧懿大師、臺灣法式料理鼻祖暨李登輝御廚林炳章大師、香港米其林名廚暨李嘉誠與林青霞家宴主廚黎有甜大師，以及漢來飯店安東廳主廚、屏科大教授洪志鴻大師。

他們跨越了台菜、粵菜、法式料理與國際宴席文化，歷經多次交流與試菜，攜手打造「鮑、肚、翅、參、燕」33周年限定宴席，希望透過每一道料理，展現食材的極致價值與料理職人的精神。

此次發表的33周年套餐，以五大珍饈為核心，主菜包括鮑汁扣24頭原隻吉品鮑、上湯紅燒特排翅、蟹肉金湯官燕窩、老火金湯燜燕麥扣花膠、蔥燒極品關東刺參。搭配帝王蟹肉水晶凍佐魚子醬、鮮露清蒸活龍蝦、黑松露蒸龍膽石斑魚、紅蟳胡麻豆腐、羊肚菌笙茸螺頭鮮雞湯及松露鵝肝烤布蕾等料理，呈現從開胃、湯品、主菜到甜點的完整海味盛宴。

台中大墩路台南擔仔麵表示，「33」不僅代表品牌走過33年的歲月，更象徵一路以來對品質的堅持、對料理的熱愛，以及對每一位顧客的感謝。未來將持續以創新精神傳承台灣宴席文化，讓更多人感受屬於台灣海鮮料理的魅力，持續寫下下一個精彩篇章。

蔥燒極品關東刺參。記者宋健生／攝影

台中大墩路台南擔仔麵33周年慶，五位餐飲大師聯手打造榮華宴，鎖定企業與高端客層。記者宋健生／攝影