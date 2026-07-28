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搶攻年輕與女性消費商機 金酒攜中山招待所、味丹推出玫瑰金門高粱酒

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
產自屏東九如的冬季玫瑰花與金門高粱酒結合，推出全新「訪玫 南國玫瑰金門高粱酒」。記者宋健生／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
產自屏東九如的冬季玫瑰花與金門高粱酒結合，推出全新「訪玫 南國玫瑰金門高粱酒」。記者宋健生／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搶攻年輕與女性消費者商機，金門酒廠與台中知名法式料理餐廳「中山招待所」及味丹企業合作，利用產自屏東九如的冬季玫瑰花與金門高粱酒結合，推出全新精品級酒款「訪玫 南國玫瑰金門高粱酒」，28日並選在中山招待所首度亮相。

今天的發表會，由金門酒廠董事長吳昆璋與中山招待所董事長戴勝堂、味丹企業酒品事業部副總經理林忠勝共同主持。吳昆璋說，這也是三年前繼桂花高粱酒引發熱烈迴響之後，金門酒廠再次推出花系列金門高粱酒。

吳昆璋表示，三年前的桂花高粱酒5,000瓶產量，引爆全台搶購熱潮，單瓶售價從880元一路飆漲近五倍，成為收藏界傳奇，這次首波也是限量5,000瓶。而金門酒廠在製酒上有極佳的聲譽，這支酒是完全在金門酒廠生產，值得民眾信任。

金門酒廠去年營收約116億元，較2024年的121億元略減4.1%，今年上半年營收已逾50餘億元，預估全年營收約與去年持平。目前，金門酒廠生產的高粱酒在台販售，酒度在50度以上的由黑松代理，50度以下則由味丹代理。

中山招待所2020年起連續4年獲米其林餐廳推薦，3年前曾以南投信義鄉百年老桂花樹的桂花與金門酒廠合作，聯名推出「桂花高粱酒」在酒品市場引討論，今天推出的南國玫瑰金門高粱酒則改以玫瑰入酒，創造出另一番特色。

戴勝堂說，10多年前曾任屏東縣長的農委會主委曹啟鴻，邀他參觀屏東九如一處玫瑰花農場，並希望能以玫瑰花入菜，運用在法式料理中。他到農場一看，才知農場面積達25公頃，且只種植一種可以食用的玫瑰花，而如今已成為世界知名品牌的香水原料。

戴勝堂當時曾以玫瑰花搭配牛排和法餐使用，獲得絕佳效果，心中就在想還有沒有進一步的利用方式。

正因為三年前有百年桂花高粱酒的成功經驗，戴勝堂因此特別與金門酒廠提出這個概念，同時獲得味丹企業支持，在三方歷經三年的共同努力下，終於讓這瓶獨特的高粱酒問世。

金門酒廠首席品酒師、酒體設計中心課長呂宜儒指出，為了留下玫瑰的獨特蜜香，他們堅持採集冬季的有機玫瑰，且採收後的玫瑰花瓣必須即時全程冷藏空運至金門，並在一周內完成萃取與釀製。

後續並由研發團隊歷經盲測品飲與極致嚴苛的200次酒度測試，終於在38度至58度之間找到43度黃金平衡點，能同時讓酒襯托出玫瑰花香，又不至於讓玫瑰花搶走了酒香。而每一瓶酒都凝聚了3朵手掌大小般的現摘玫瑰花瓣精華，才製成這瓶滴滴皆是歲月與匠心的結晶。

戴勝堂說，中山招待所雖是法式料理餐廳，但所有食材都是在地食材，飲用南國玫瑰金門高粱酒符合「地酒」精神，而且這支酒經過多次與不同餐食搭配，都展現出絕佳的效果，很適合在即將到來的父親節與父親溫情共飲，或是在七夕情人節與摯愛共度微醺時光。即日起在中山招待所開放限量預訂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

<a href='/search/tagging/2/金酒' rel='金酒' data-rel='/2/90965' class='tag'><strong>金酒</strong></a>董事長吳昆璋(右2)、味丹副總林忠勝(左2)、中山招待所董事長戴勝堂(右1)聯手發表南國玫瑰金門高粱酒。記者宋健生／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金酒董事長吳昆璋(右2)、味丹副總林忠勝(左2)、中山招待所董事長戴勝堂(右1)聯手發表南國玫瑰金門高粱酒。記者宋健生／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「訪玫 南國玫瑰金門高粱酒」搶攻年輕人與女性消費者商機。記者宋健生／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「訪玫 南國玫瑰金門高粱酒」搶攻年輕人與女性消費者商機。記者宋健生／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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