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逛IKEA也能種花！全台8店限時領「皮克敏」金色花苗 完成任務再送小卡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
IKEA攜手《Pikmin Bloom》，全台8家店期間限定登場。圖／IKEA提供
IKEA攜手《Pikmin Bloom》，全台8家店期間限定登場。圖／IKEA提供

皮克敏熱潮持續延燒，從手遊《Pikmin Bloom》到Switch遊戲《皮克敏4》，可愛又充滿探索樂趣的皮克敏掀起玩家蒐集風潮。IKEA也加入這波熱潮，宣布自8月1日至8月31日攜手《Pikmin Bloom》，於全台8間IKEA推出期間限定活動，結合逛店、尋寶與遊戲體驗，讓民眾一邊逛家居、一邊蒐集限定金色花苗與專屬好禮。

活動期間，只要走進全台8間IKEA門市並開啟《Pikmin Bloom》App，即可在店內特殊地點獲得「工具」飾品金色花苗及分店專屬明信片。金色花苗將隨機長成紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅或岩石等工具飾品皮克敏，每位玩家每7天可於各門市再次領取1株金色花苗與1張明信片。此外，完成店內「地點挑戰」並累積2,000步，還能再獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏金色花苗。

除了遊戲內限定內容，IKEA也推出宜家卡卡友專屬尋寶活動。卡友可依照店內提示尋找藏身各角落的6隻皮克敏，只要找到其中3隻並拍下完整身影，即可至客服櫃台兌換限量「皮克敏感謝小卡」，每店每日限量250份，送完為止。未滿18歲者若由持有有效宜家卡的親人或法定監護人陪同，也可參與活動。

週末還有《皮克敏4》試玩同樂會同步登場。IKEA在全台8間合作門市打造森林風格遊戲展間，運用以SKOGSDUVA蘑菇椅凳布套、SKOGSDUVA花朵抱枕、DYVLINGE綠色旋轉椅等系列商品，營造充滿自然氛圍的空間。活動期間每逢週六、週日，民眾憑現場整理券完成《皮克敏4》試玩，即可獲得限量皮克敏造型紙帽，款式隨機發送、數量有限，送完為止。

IKEA打造森林風格遊戲展間，邀請民眾沈浸式試玩《皮克敏4》。圖／IKEA提供
IKEA打造森林風格遊戲展間，邀請民眾沈浸式試玩《皮克敏4》。圖／IKEA提供

跟著IKEA店內提示尋找皮克敏，換限量「皮克敏感謝小卡」。圖／IKEA提供
跟著IKEA店內提示尋找皮克敏，換限量「皮克敏感謝小卡」。圖／IKEA提供

IKEA Switch 皮克敏

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