Loro Piana秋冬形象攜手大師Mario Sorrenti 走進休士頓藝術地景

義大利精品品牌Loro Piana發表2026-2027秋冬形象廣告，由時尚攝影大師Mario Sorrenti掌鏡，將鏡頭移往美國休士頓，以藝術收藏家John與Dominique de Menil夫婦打造的文化場域為背景，串聯建築、藝術與服裝，藉由光影與空間交織，詮釋品牌一貫低調且細膩的奢華風格。

此次形象廣告以Menil Collection、Menil Drawing Institute及知名的Rothko Chapel為主要拍攝場景，跟隨不同世代人物穿梭於展館、庭園與住宅之間，讓服裝與建築環境展開對話。系列色彩以綠色、磚紅、石灰、深棕及粉白等自然色調為主，呼應羅斯科（Mark Rothko）畫作的深沉色彩，以及空間中礦物質般的建築語彙，進一步凸顯Loro Piana面料的柔軟質感與剪裁細節。

Mario Sorrenti直言，在Menil夫婦所建立的文化空間拍攝，是一次充滿啟發的創作經驗，品牌追求的精緻優雅與場域所散發的藝術氛圍彼此呼應，也讓鏡頭自然捕捉服裝與空間的連結。形象影片則加入人物漫步街頭、與愛犬互動等生活化片段，展現服裝在動態中的舒適性與機能，同時流露品牌貼近日常生活的設計理念。

廣告中也邀請曾與Menil夫婦合作多年的美國薩克斯風演奏家Richard「Dickie」Landry參與演出，以即興演奏串起整支影片節奏，為影像增添藝術感染力。除了形象創作外，Loro Piana也宣布支持將於2027年迎來40週年的Menil Collection，並贊助Rothko Chapel的「Opening Spaces」計畫，協助這座文化地標保存與擴建，延續藝術、建築與公共文化的價值。

Loro Piana 2026-2027年秋冬形象廣告由時尚攝影大師Mario Sorrenti掌鏡。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026-2027年秋冬形象廣告由時尚攝影大師Mario Sorrenti掌鏡。圖／Loro Piana提供