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愛文芒果、綠竹筍入菜！NO CODE TAIPEI春夏菜單點亮盛夏

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
芒果布丁。圖／NO CODE TAIPEI提供
芒果布丁。圖／NO CODE TAIPEI提供

東京米其林指南入選餐廳NO CODE海外首店「NO CODE TAIPEI」推出全新夏季菜單，由執行主廚森脇翔平（Shohei Moriwaki）以「海洋・柑橘・盛夏」為主題，結合日本發酵技法、歐陸料理手法與中東香料，將台灣夏季盛產的愛文芒果、綠竹筍、冬瓜等在地食材融入料理，並透過柚子、檸檬、金桔等柑橘香氣，打造清爽鮮明的夏日風味。

迎來來台後的第一個夏天，森脇翔平對台灣綠竹筍的鮮甜與愛文芒果的濃郁香氣留下深刻印象，並將其化為冷前菜與冷湯的主角。其中，「竹筍軟絲沙拉」選用五股、觀音當季綠竹筍，搭配日本軟絲、柴魚高湯鮮奶油及柚子美乃滋，呈現台灣飲食記憶與日式風味的交會；「軟絲西班牙冷湯」則以愛文芒果、黃番茄為基底，加入柚子皮提香，展現酸甜交織的消暑滋味，蔬食版本則以自製植物起司增添滑順口感。

主食延續品牌跨文化融合特色，除了推出綜合海鮮直麵，更新增「鮑魚燉米飯」及「松露和牛壽喜燒丼飯」。「鮑魚燉米飯」以鮑魚肝青醬拌入義式燉飯，搭配酥炸鮑魚與炸海苔，海味層次鮮明；「松露和牛壽喜燒丼飯」則選用宮崎和牛沙朗，以壽喜燒風味輕涮後，搭配番紅花脆米、帕瑪森起司泡沫、生蛋黃及現刨夏季松露，融合日式與義式元素，展現濃郁奢華風味。

主菜則聚焦炭烤技藝與發酵風味，包括將糯米與紫蘇葉包入雞腿肉的「義式雞腿捲」、使用究好豬肩肉搭配鹽麴熟成並以Josper炭烤爐炙烤的「麴漬豬肩肉」，以及來自日本石川縣馬頭魚製作的「炭烤時令魚」，搭配番紅花海鮮醬汁、冬瓜與蘆筍等夏季時蔬，呈現兼具鮮味與清爽感的季節料理。

甜點則延續夏季果香主題，以愛文芒果、荔枝與百香果等台灣水果收尾。「芒果布丁」將芒果布丁、新鮮芒果、珍珠與餅乾碎層層堆疊，最後搭配百香果椰子義式冰沙，帶來冰涼且富有層次的口感；每日手工製作的香草冰淇淋、荔枝冰沙及百香果椰子義式冰沙，也為整套餐點畫下清爽句點。

◎NO CODE TAIPEI

．地址：台北市內湖區舊宗路一段155號1樓

．電話：02-8792-2077

．午間套餐1,600元起；主廚精選套餐4,800元；蔬食套餐2,900 元（另加收10%服務費）

．單點僅於晚間時段提供

．餐酒搭配：有酒精3杯1280元、5杯1800元；無酒精3杯880元、5杯1280元

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

NO CODE TAIPEI執行主廚森脇翔平。圖／NO CODE TAIPEI提供
NO CODE TAIPEI執行主廚森脇翔平。圖／NO CODE TAIPEI提供

竹筍軟絲沙拉。圖／NO CODE TAIPEI提供
竹筍軟絲沙拉。圖／NO CODE TAIPEI提供

NO CODE TAIPEI為東京米其林入選餐廳「NO CODE」首間海外據點。圖／NO CODE TAIPEI提供
NO CODE TAIPEI為東京米其林入選餐廳「NO CODE」首間海外據點。圖／NO CODE TAIPEI提供

鮑魚燉米飯。圖／NO CODE TAIPEI提供
鮑魚燉米飯。圖／NO CODE TAIPEI提供

麴漬豬肩肉。圖／NO CODE TAIPEI提供
麴漬豬肩肉。圖／NO CODE TAIPEI提供

芒果 觀音 米其林

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