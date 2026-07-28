愛文芒果、綠竹筍入菜！NO CODE TAIPEI春夏菜單點亮盛夏

東京米其林指南入選餐廳NO CODE海外首店「NO CODE TAIPEI」推出全新夏季菜單，由執行主廚森脇翔平（Shohei Moriwaki）以「海洋・柑橘・盛夏」為主題，結合日本發酵技法、歐陸料理手法與中東香料，將台灣夏季盛產的愛文芒果、綠竹筍、冬瓜等在地食材融入料理，並透過柚子、檸檬、金桔等柑橘香氣，打造清爽鮮明的夏日風味。

迎來來台後的第一個夏天，森脇翔平對台灣綠竹筍的鮮甜與愛文芒果的濃郁香氣留下深刻印象，並將其化為冷前菜與冷湯的主角。其中，「竹筍軟絲沙拉」選用五股、觀音當季綠竹筍，搭配日本軟絲、柴魚高湯鮮奶油及柚子美乃滋，呈現台灣飲食記憶與日式風味的交會；「軟絲西班牙冷湯」則以愛文芒果、黃番茄為基底，加入柚子皮提香，展現酸甜交織的消暑滋味，蔬食版本則以自製植物起司增添滑順口感。

主食延續品牌跨文化融合特色，除了推出綜合海鮮直麵，更新增「鮑魚燉米飯」及「松露和牛壽喜燒丼飯」。「鮑魚燉米飯」以鮑魚肝青醬拌入義式燉飯，搭配酥炸鮑魚與炸海苔，海味層次鮮明；「松露和牛壽喜燒丼飯」則選用宮崎和牛沙朗，以壽喜燒風味輕涮後，搭配番紅花脆米、帕瑪森起司泡沫、生蛋黃及現刨夏季松露，融合日式與義式元素，展現濃郁奢華風味。

主菜則聚焦炭烤技藝與發酵風味，包括將糯米與紫蘇葉包入雞腿肉的「義式雞腿捲」、使用究好豬肩肉搭配鹽麴熟成並以Josper炭烤爐炙烤的「麴漬豬肩肉」，以及來自日本石川縣馬頭魚製作的「炭烤時令魚」，搭配番紅花海鮮醬汁、冬瓜與蘆筍等夏季時蔬，呈現兼具鮮味與清爽感的季節料理。

甜點則延續夏季果香主題，以愛文芒果、荔枝與百香果等台灣水果收尾。「芒果布丁」將芒果布丁、新鮮芒果、珍珠與餅乾碎層層堆疊，最後搭配百香果椰子義式冰沙，帶來冰涼且富有層次的口感；每日手工製作的香草冰淇淋、荔枝冰沙及百香果椰子義式冰沙，也為整套餐點畫下清爽句點。

◎NO CODE TAIPEI

．地址：台北市內湖區舊宗路一段155號1樓

．電話：02-8792-2077

．午間套餐1,600元起；主廚精選套餐4,800元；蔬食套餐2,900 元（另加收10%服務費）

．單點僅於晚間時段提供

．餐酒搭配：有酒精3杯1280元、5杯1800元；無酒精3杯880元、5杯1280元

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

NO CODE TAIPEI執行主廚森脇翔平。圖／NO CODE TAIPEI提供

竹筍軟絲沙拉。圖／NO CODE TAIPEI提供

NO CODE TAIPEI為東京米其林入選餐廳「NO CODE」首間海外據點。圖／NO CODE TAIPEI提供

鮑魚燉米飯。圖／NO CODE TAIPEI提供