快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 AI顧客洞察助攻品牌行銷決策

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布最新消費者白皮書。左起：HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧問梁錦琳。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布最新消費者白皮書。左起：HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧問梁錦琳。圖／鼎鼎聯合行銷提供

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布《預見「美」好商機－從價值重選到跨域新紅利》消費者白皮書，指出消費市場正從單一商品走向結合產品、服務與體驗的複合式消費模式。調查顯示，高達8成消費者偏好透過多元商品與服務組合解決需求，投入預算更較單一方案高出1.7倍，反映消費決策已從價格導向轉向追求整體價值。

針對此消費趨勢，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城指出，面對全球通膨壓力與外部環境的持續變動，市場變化已成新常態。企業面臨的不僅是消費行為改變，更是決策模式的全面轉型。李明城強調未來的商業競爭勝負將取決於對顧客理解的深度，而非行銷活動的數量。因此，HAPPY GO正積極從點數計畫轉型為AI驅動的顧客洞察引擎，藉由整合更廣泛多元的資料與AI技術即時產出洞察，期盼賦能品牌夥伴做出更精準的決策，實現業務成長。

本次論壇特別邀請遠東SOGO百貨董事長黃晴雯分享零售產業第一線的經營思維。黃晴雯認為，在「K型消費」時代下，消費者不再只追求單一功能，而是渴望一次兼顧健康、外在形象、心理感受及生活品質。她強調百貨業未來不能僅扮演商品提供者，更應轉型為顧客的「價值策展者」。百貨須依照不同生活情境組合適合的商品、服務與體驗，讓消費者從傳統的「一站式購足」進一步升級走向「一站式滿足」，創造兼顧身心需求與生活品味的全方位美學體驗。

為協助企業在資源有限的情況下精準掌握日益細分的消費需求，HAPPY GO正式提出升級版「CRM＋AI顧客洞察服務」，完美整合市場調查、消費數據及AI能力，能有效協助品牌辨識具消費潛力且被低估的高價值客群，並進一步分析其Persona樣貌與跨域消費偏好，幫助品牌運用跨域數據找到具體經營的切入點。

此外，HAPPY GO更進一步深化數據與AI應用，首創「虛擬受訪者」並結合快速市調服務。此項創新功能可針對產品開發、品牌溝通及行銷策略等核心議題，快速探索消費者需求並模擬市場反應，協助品牌提前掌握市場趨勢，有效縮短從洞察到行動的距離，因應快速變動的環境做出經營判斷。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城。記者王聰賢／攝影
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城。記者王聰賢／攝影

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布最新消費者白皮書。左三為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、右三為遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、右二為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧問梁錦琳、左一為HAPPY GO品牌創新事業部媒體業務總監劉艾薇、左二為HAPPY GO品牌創新事業部市調總監呂宛蓁、右三為HAPPY GO顧客洞察部分析總監陳虹卉。記者王聰賢／攝影
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布最新消費者白皮書。左三為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、右三為遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、右二為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧問梁錦琳、左一為HAPPY GO品牌創新事業部媒體業務總監劉艾薇、左二為HAPPY GO品牌創新事業部市調總監呂宛蓁、右三為HAPPY GO顧客洞察部分析總監陳虹卉。記者王聰賢／攝影

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今舉辦消費趨勢論壇，吸引眾多行銷相關產業人士熱烈參與。記者王聰賢／攝影
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今舉辦消費趨勢論壇，吸引眾多行銷相關產業人士熱烈參與。記者王聰賢／攝影

百貨

延伸閱讀

GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 市場從單一商品走向全方位消費時代

國泰世華CUBE卡友敲碗的「固定權益」來了 另首推滿額兌換權益套餐

企業響應《永續好日子》 以多元行動展現永續新力量，回應生活議題

7-ELEVEN 布局中元商機 「AI天后」 創意拜拜拚業績增兩成

相關新聞

浙江長龍航空「台中=成都」航線啟航 串聯商務、觀光與文化交流新契機

台中機場再添全新定期客運航線！浙江長龍航空(Loong Air)28日正式開航「成都天府=台中」航線，為台中直飛大陸西南地區的重要門戶樞紐增添新選擇，不僅進一步完善台中機場兩岸航線布局，也為台中旅客提供更便利的出行選擇，將有助於促進兩岸商務合作、觀光旅遊及人文交流，開啟兩岸往來的新篇章。

GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 AI顧客洞察助攻品牌行銷決策

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布《預見「美」好商機－從價值重選到跨域新紅利》消費者白皮書，指出消費市場正從單一商品走向結合產品、服務與體驗的複合式消費模式。調查顯示，高達8成消費者偏好透過多元商品與服務組合解決需求，投入預算更較單一方案高出1.7倍，反映消費決策已從價格導向轉向追求整體價值。

瘦子分享ME TIME儀式感 穿上adidas養成跑步習慣就像早晨第一杯咖啡

adidas推出首度搭載突破性超級泡棉科技的全新HYPERBOOST EDGE超級緩震跑鞋，adidas品牌好友E.SO瘦子特別穿上HYPERBOOST EDGE分享自己從過去不太愛跑步，到養成跑步習慣的心得，瘦子說：「這一年開始接觸跑步，如果時間許可的話，每天早上時間會盡量去跑一下，這算是我自己的ME TIME時間 」。

走進流動的電影鏡頭 Miu Miu 2026秋冬將現實與夢境穿成日常

夜色下的工業廠房，靜謐中帶有張力。Miu Miu 2026秋冬廣告以「平靜的力量」（Quiet Power）為主軸，由攝影師Zoe Ghertner操刀，將Hailey Bieber與中國超模雎曉雯納入鏡頭。藍色光影籠罩四周，映襯出冷靜且高張力的氛圍。品牌將女性特質譜寫為流動的故事，在脆弱與控制、純真與覺知間自由切換。服裝既是武裝也是自我表達，兼具防護與展現的雙重魅力。

父親節最想收到的品味清單！Dior新風格 經典設計幻化新款男包與配飾

父親節將至，Dior今年以新任男裝創意總監Jonathan Anderson上任後首波男士設計為亮點，從鞋履、包款、皮件到腕表，透過嶄新設計語彙重新演繹品牌經典元素，展現兼具時尚與收藏價值的父親節禮品選擇。

Marimekko前進台中勤美誠品開設期間限定店 印花藝術融入北歐生活

芬蘭時尚生活品牌Marimekko近日在台中勤美誠品開設快閃店，品牌以印花藝術為基底，結合北歐設計美學，將「快樂融入日常生活」的設計哲學帶入城市，讓消費者近距離體驗藝術與日常交織的繽紛趣味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。