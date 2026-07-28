GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 AI顧客洞察助攻品牌行銷決策

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布《預見「美」好商機－從價值重選到跨域新紅利》消費者白皮書，指出消費市場正從單一商品走向結合產品、服務與體驗的複合式消費模式。調查顯示，高達8成消費者偏好透過多元商品與服務組合解決需求，投入預算更較單一方案高出1.7倍，反映消費決策已從價格導向轉向追求整體價值。

針對此消費趨勢，HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城指出，面對全球通膨壓力與外部環境的持續變動，市場變化已成新常態。企業面臨的不僅是消費行為改變，更是決策模式的全面轉型。李明城強調未來的商業競爭勝負將取決於對顧客理解的深度，而非行銷活動的數量。因此，HAPPY GO正積極從點數計畫轉型為AI驅動的顧客洞察引擎，藉由整合更廣泛多元的資料與AI技術即時產出洞察，期盼賦能品牌夥伴做出更精準的決策，實現業務成長。

本次論壇特別邀請遠東SOGO百貨董事長黃晴雯分享零售產業第一線的經營思維。黃晴雯認為，在「K型消費」時代下，消費者不再只追求單一功能，而是渴望一次兼顧健康、外在形象、心理感受及生活品質。她強調百貨業未來不能僅扮演商品提供者，更應轉型為顧客的「價值策展者」。百貨須依照不同生活情境組合適合的商品、服務與體驗，讓消費者從傳統的「一站式購足」進一步升級走向「一站式滿足」，創造兼顧身心需求與生活品味的全方位美學體驗。

為協助企業在資源有限的情況下精準掌握日益細分的消費需求，HAPPY GO正式提出升級版「CRM＋AI顧客洞察服務」，完美整合市場調查、消費數據及AI能力，能有效協助品牌辨識具消費潛力且被低估的高價值客群，並進一步分析其Persona樣貌與跨域消費偏好，幫助品牌運用跨域數據找到具體經營的切入點。

此外，HAPPY GO更進一步深化數據與AI應用，首創「虛擬受訪者」並結合快速市調服務。此項創新功能可針對產品開發、品牌溝通及行銷策略等核心議題，快速探索消費者需求並模擬市場反應，協助品牌提前掌握市場趨勢，有效縮短從洞察到行動的距離，因應快速變動的環境做出經營判斷。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城。記者王聰賢／攝影

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY發布最新消費者白皮書。左三為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、右三為遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、右二為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧問梁錦琳、左一為HAPPY GO品牌創新事業部媒體業務總監劉艾薇、左二為HAPPY GO品牌創新事業部市調總監呂宛蓁、右三為HAPPY GO顧客洞察部分析總監陳虹卉。記者王聰賢／攝影