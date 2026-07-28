瘦子分享ME TIME儀式感 穿上adidas養成跑步習慣就像早晨第一杯咖啡

adidas推出首度搭載突破性超級泡棉科技的全新HYPERBOOST EDGE超級緩震跑鞋，adidas品牌好友E.SO瘦子特別穿上HYPERBOOST EDGE分享自己從過去不太愛跑步，到養成跑步習慣的心得，瘦子說：「這一年開始接觸跑步，如果時間許可的話，每天早上時間會盡量去跑一下，這算是我自己的ME TIME時間 」。

瘦子形容，「早起跑步對他像是一種儀式感，就像早上的一杯咖啡，跑完後神清氣爽、腦子也比較清晰，有充飽電的感覺去面對一天」。談到跑步的好處，他說，演唱會前跑步對他來說很必要，腦袋會比較清醒，演出時也比較不容易忘詞，再來就是消水腫，上台會好看一點。他也說「跑步不在於要跑多快或多遠，就是養成一種日常的部分」。

談到穿上HYPERBOOST EDGE的腳感，瘦子說「我以前沒穿過那麼厚底的跑鞋，一開始會擔心腳感不夠穩，但這雙泡棉很包覆，穿起來真的很穩定，跑長途舒適性很好，回彈力也足夠，真的是一雙非常好跑的跑鞋，就算是推薦新手，這雙也是很好的選擇」。

adidas全新HYPERBOOST EDGE主打「超舒適、超回彈、超輕量」三大性能，有45MM超厚中底，高效回彈，腳感柔彈舒適；搭載全掌HYPERBOOST PRO超級泡棉，帶來強勁回彈和持續推進力；以男鞋UK8.5來算，單支克重僅255克超輕盈。加上全掌超輕量耐磨大底，兼顧抓地力與輕量化特點；鞋面採用PRIMEWEAVE編織技術，帶來輕盈穩定的包覆；後跟結合COMFORT PODS枕型設計，提升緩衝與貼合度，提供起腳的舒適感；外觀則將adidas標誌性的三條紋首次映現於中底上。

adidas品牌好友E.SO瘦子穿上HYPERBOOST EDGE分享養成跑步習慣的體驗。圖／adidas提供

adidas品牌好友E.SO瘦子穿上HYPERBOOST EDGE分享養成跑步習慣的體驗。圖／adidas提供

HYPERBOOST EDGE (男款) KI4392，6,600元。圖／adidas提供

HYPERBOOST EDGE (女款) KI4406，6,600元。圖／adidas提供