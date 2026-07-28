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瘦子分享ME TIME儀式感 穿上adidas養成跑步習慣就像早晨第一杯咖啡

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas品牌好友E.SO瘦子作為HYPER RUN發起者，邀請跑者開跑。圖／adidas提供
adidas品牌好友E.SO瘦子作為HYPER RUN發起者，邀請跑者開跑。圖／adidas提供

adidas推出首度搭載突破性超級泡棉科技的全新HYPERBOOST EDGE超級緩震跑鞋，adidas品牌好友E.SO瘦子特別穿上HYPERBOOST EDGE分享自己從過去不太愛跑步，到養成跑步習慣的心得，瘦子說：「這一年開始接觸跑步，如果時間許可的話，每天早上時間會盡量去跑一下，這算是我自己的ME TIME時間 」。

瘦子形容，「早起跑步對他像是一種儀式感，就像早上的一杯咖啡，跑完後神清氣爽、腦子也比較清晰，有充飽電的感覺去面對一天」。談到跑步的好處，他說，演唱會前跑步對他來說很必要，腦袋會比較清醒，演出時也比較不容易忘詞，再來就是消水腫，上台會好看一點。他也說「跑步不在於要跑多快或多遠，就是養成一種日常的部分」。  

談到穿上HYPERBOOST EDGE的腳感，瘦子說「我以前沒穿過那麼厚底的跑鞋，一開始會擔心腳感不夠穩，但這雙泡棉很包覆，穿起來真的很穩定，跑長途舒適性很好，回彈力也足夠，真的是一雙非常好跑的跑鞋，就算是推薦新手，這雙也是很好的選擇」。

adidas全新HYPERBOOST EDGE主打「超舒適、超回彈、超輕量」三大性能，有45MM超厚中底，高效回彈，腳感柔彈舒適；搭載全掌HYPERBOOST PRO超級泡棉，帶來強勁回彈和持續推進力；以男鞋UK8.5來算，單支克重僅255克超輕盈。加上全掌超輕量耐磨大底，兼顧抓地力與輕量化特點；鞋面採用PRIMEWEAVE編織技術，帶來輕盈穩定的包覆；後跟結合COMFORT PODS枕型設計，提升緩衝與貼合度，提供起腳的舒適感；外觀則將adidas標誌性的三條紋首次映現於中底上。

adidas品牌好友E.SO瘦子穿上HYPERBOOST EDGE分享養成跑步習慣的體驗。圖／adidas提供
adidas品牌好友E.SO瘦子穿上HYPERBOOST EDGE分享養成跑步習慣的體驗。圖／adidas提供

adidas品牌好友E.SO瘦子穿上HYPERBOOST EDGE分享養成跑步習慣的體驗。圖／adidas提供
adidas品牌好友E.SO瘦子穿上HYPERBOOST EDGE分享養成跑步習慣的體驗。圖／adidas提供

HYPERBOOST EDGE (男款) KI4392，6,600元。圖／adidas提供
HYPERBOOST EDGE (男款) KI4392，6,600元。圖／adidas提供

HYPERBOOST EDGE (女款) KI4406，6,600元。圖／adidas提供
HYPERBOOST EDGE (女款) KI4406，6,600元。圖／adidas提供

HYPERBOOST EUPHORIA KZ8511，5,290元。圖／adidas提供
HYPERBOOST EUPHORIA KZ8511，5,290元。圖／adidas提供

adidas 跑步

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