犒賞老爸看這裡！美式餐廳節慶套餐登場 豬肋排、牛排一次滿足

迎接父親節聚餐商機，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS星期五餐廳與Texas Roadhouse德州鮮切牛排同步推出限定套餐，即日起至8月24日限時販售，以雙人、四人套餐滿足不同聚餐需求，從招牌豬肋排、鮮切牛排到人氣義大利麵一次上桌，陪伴消費者與家人共享節日美味。

TGI FRIDAYS推出雙人套餐1,980元、四人套餐3,880元，集結雙醬炭烤豬肋排、牛排、培根粉紅醬筆管麵、南洋鮮蝦義大利麵等經典餐點。四人套餐另包含「星期五三式組合」及招牌甜點「星期五巨無霸」，適合多人共享。活動期間，加價199元還可將開胃菜升級為人氣新品「沾醬迷你起司漢堡桶」，一次享有四顆迷你起司漢堡、薯條、脆餅及自選沾醬。8月14日至24日適逢七夕情人節檔期，點購升級版迷你漢堡桶，再加贈七夕限定粉紅醬，讓父親節與情人節聚餐一次滿足。

Texas Roadhouse則鎖定肉食族，推出雙人套餐2,400元、四人套餐4,480元，以手工鮮切牛排及冠軍豬肋排為主打。雙人套餐可選12盎司肋眼牛排，或搭配火烤德州牛排與豬肋排組合；四人套餐則提供整份冠軍豬肋排、厚切無骨豬排及嫩煎鱸魚等選擇，兼顧不同口味需求。

此外，今年也延續牛排加價升級優惠，消費者可加價199元將8盎司火烤德州牛排升級至11盎司，或加價299元將12盎司肋眼牛排升級為16盎司，以更大份量犒賞爸爸。搭配德州辣雞翅、德州辣牛肉醬起司薯條及經典瑪格麗特等人氣餐點，打造充滿美式風格的父親節聚餐體驗。

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Texas Roadhouse德州鮮切牛排四人套餐豐盛慶祝父親節，大口吃肉犒賞老爸。圖／開展餐飲集團提供

TGI FRIDAYS 父親節雙人套餐可享用招牌雙醬炭烤豬肋排，每一口都豪邁過癮。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse 父親節推出雙人套餐2,400元，主餐可選招牌12盎司肋眼牛排。圖／開展餐飲集團提供