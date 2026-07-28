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《葬送的芙莉蓮》聯名章魚燒來了！限定周邊8月開搶 第二顆最低5折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
爆彈章魚燒菜單。圖／爆彈燒本舖提供
爆彈章魚燒菜單。圖／爆彈燒本舖提供

動漫迷準備朝聖！來自東京池袋的巨無霸章魚燒品牌「爆彈燒本舖」（ばくだん焼本舗），宣布攜手人氣動畫《葬送的芙莉蓮》推出期間限定聯名活動，自8月1日起於LaLaport南港、新莊宏匯廣場及新竹巨城三大門市登場，除推出全新繪製角色插畫系列周邊，更祭出第二顆最低5折、章魚燒現折及滿額送扭蛋等優惠，讓粉絲一邊大啖章魚燒、一邊收藏限定商品。

此次聯名以《葬送的芙莉蓮》主角群芙莉蓮、費倫、修塔爾克等人氣角色全新繪製插畫為主題，推出四款限量周邊，包括隨機壓克力鑰匙圈、徽章、壓克力立牌及色紙，每款皆有7種款式，採隨機販售，滿足粉絲收藏樂趣。

《葬送的芙莉蓮》以勇者討伐魔王後的世界為故事背景，描述精靈魔法使芙莉蓮重新踏上旅程，在漫長歲月中重新理解友情、時間與生命，因此以細膩劇情與角色魅力吸引全球大批粉絲。此次聯名也透過全新插畫，呈現作品溫暖又奇幻的冒險氛圍。

除了限定周邊，主角之一當然還有品牌招牌「爆彈章魚燒」。

不同於一般章魚燒，爆彈燒直徑約8公分、重達200公克，一顆就有接近輕正餐的份量。內餡包入章魚、蛤蜊、高麗菜、玉米、菇類、德式香腸、紅薑、天婦羅碎及鵪鶉蛋等多種食材，每一口都可能吃到不同配料，帶來豐富口感。

品牌表示，由於體積遠大於傳統章魚燒，製作時更考驗職人掌控火候與翻烤技巧，才能讓外層呈現金黃微酥，內層依舊柔軟濕潤。

配合聯名活動，三家門市同步推出限定優惠。LaLaport南港店活動將一路延續至9月30日，購買兩顆爆彈章魚燒即可享第二顆7折，APP會員持指定電子優惠券更可升級第二顆5折。

新莊宏匯店活動至8月31日，單筆消費滿500元即可獲贈品牌特色扭蛋一顆；新竹巨城店則推出每顆爆彈章魚燒現折10元優惠，方便消費者一次品嘗不同口味。

此次聯名商品與活動皆為期間限定，其中LaLaport南港店販售至9月30日，新莊宏匯與新竹巨城則至8月31日止，數量有限，售完為止。

此次合作以芙莉蓮、費倫、修塔爾克等人氣角色的全新繪製插畫為核心，推出壓克力鑰匙圈、徽章、色紙、壓克力立牌等收藏商品。圖／爆彈燒本舖提供
此次合作以芙莉蓮、費倫、修塔爾克等人氣角色的全新繪製插畫為核心，推出壓克力鑰匙圈、徽章、色紙、壓克力立牌等收藏商品。圖／爆彈燒本舖提供

「爆彈燒本舖」攜手人氣動畫《葬送的芙莉蓮》展開聯名，全新繪製角色插畫與4大限定周邊商品登場。圖／爆彈燒本舖提供
「爆彈燒本舖」攜手人氣動畫《葬送的芙莉蓮》展開聯名，全新繪製角色插畫與4大限定周邊商品登場。圖／爆彈燒本舖提供

葬送的芙莉蓮

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