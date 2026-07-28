父親節蛋糕捲出新高度！台南晶英神還原「拉麵」 筷子、麵條都能吃

父親節將至，各飯店、甜點業者紛紛出招搶攻送禮商機。台南晶英酒店今年打破傳統蛋糕造型，推出擬真系創意甜點「爸氣呷麵」，將不少人記憶中「爸爸煮的一碗麵」化作父親節蛋糕，從拉麵碗、筷子、麵條到叉燒、溏心蛋等配料，全都以甜點工藝打造，不僅外型幾可亂真，更把陪伴家人的溫暖回憶融入其中，成為今年最有「麵」子的父親節蛋糕。

台南晶英表示，「爸氣呷麵」由西點主廚廖楷平設計，以父親默默付出、下廚為家人準備熱騰騰一碗麵的畫面為靈感，希望透過甜點傳遞父愛的溫度，讓父親節不只是送禮，更是一份情感的延續。

這款蛋糕最大的亮點，在於高度擬真的視覺效果。主廚先製作拉麵碗，再依照真實比例逐一完成配料組裝，麵條必須手工一條條排列塑形，呈現自然流動感，其中最具挑戰性的，則是筷子夾起麵條的懸空設計，需精準計算重量與支撐結構，才能呈現宛如剛夾起熱騰騰拉麵的瞬間。

蛋糕上的叉燒以不同色澤模擬炙燒後的油亮光澤，再搭配溏心蛋、魚板、海苔、青蔥等細節，幾乎完整重現一碗日式拉麵，讓人第一眼還以為端上桌的是鹹食。

除了外型吸睛，蛋糕內在也講究風味層次。主體以可可蛋糕搭配杏仁基底，夾入巧克力慕斯、咖啡慕斯、咖啡布蕾及栗子內餡，咖啡微苦、巧克力濃郁與栗子香甜彼此交融，打造甜而不膩、層次豐富的口感，也呼應父親沉穩內斂卻充滿溫暖的形象。

「爸氣呷麵」每模售價1,580元，即日起開放預訂，8月1日前完成預訂可享88折優惠，需提前3天預約並採自取方式領取，適合想替爸爸準備驚喜、又想拍照打卡的家庭。