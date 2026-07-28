快訊

影／日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

一張圖看懂「四貸同堂」全民借錢投資新時代

與10年前熊本地震「同一斷層帶」 專家：不排除再發生主震

聽新聞
0:00 / 0:00

父親節蛋糕捲出新高度！台南晶英神還原「拉麵」 筷子、麵條都能吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南晶英今年父親節推出最有「麵」子的「爸氣呷麵」手工蛋糕，蛋糕每模售價1,580元，8月1日前預訂另享88折優惠，即日起外賣中心與《晶好購》商城開放訂購。圖／台南晶英提供
台南晶英今年父親節推出最有「麵」子的「爸氣呷麵」手工蛋糕，蛋糕每模售價1,580元，8月1日前預訂另享88折優惠，即日起外賣中心與《晶好購》商城開放訂購。圖／台南晶英提供

父親節將至，各飯店、甜點業者紛紛出招搶攻送禮商機。台南晶英酒店今年打破傳統蛋糕造型，推出擬真系創意甜點「爸氣呷麵」，將不少人記憶中「爸爸煮的一碗麵」化作父親節蛋糕，從拉麵碗、筷子、麵條到叉燒、溏心蛋等配料，全都以甜點工藝打造，不僅外型幾可亂真，更把陪伴家人的溫暖回憶融入其中，成為今年最有「麵」子的父親節蛋糕。

台南晶英表示，「爸氣呷麵」由西點主廚廖楷平設計，以父親默默付出、下廚為家人準備熱騰騰一碗麵的畫面為靈感，希望透過甜點傳遞父愛的溫度，讓父親節不只是送禮，更是一份情感的延續。

這款蛋糕最大的亮點，在於高度擬真的視覺效果。主廚先製作拉麵碗，再依照真實比例逐一完成配料組裝，麵條必須手工一條條排列塑形，呈現自然流動感，其中最具挑戰性的，則是筷子夾起麵條的懸空設計，需精準計算重量與支撐結構，才能呈現宛如剛夾起熱騰騰拉麵的瞬間。

蛋糕上的叉燒以不同色澤模擬炙燒後的油亮光澤，再搭配溏心蛋、魚板、海苔、青蔥等細節，幾乎完整重現一碗日式拉麵，讓人第一眼還以為端上桌的是鹹食。

除了外型吸睛，蛋糕內在也講究風味層次。主體以可可蛋糕搭配杏仁基底，夾入巧克力慕斯、咖啡慕斯、咖啡布蕾及栗子內餡，咖啡微苦、巧克力濃郁與栗子香甜彼此交融，打造甜而不膩、層次豐富的口感，也呼應父親沉穩內斂卻充滿溫暖的形象。

「爸氣呷麵」每模售價1,580元，即日起開放預訂，8月1日前完成預訂可享88折優惠，需提前3天預約並採自取方式領取，適合想替爸爸準備驚喜、又想拍照打卡的家庭。

父親節 拉麵 甜點

延伸閱讀

中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

父親節大人系儀式感提案！800至1,500元高質感日料TOP 5 連挑剔的爸爸都點頭

滷肉飯變成甜點了！倉廩×白水豆花「蕨餅當滷肉、豆花變白飯」

中秋蛋黃酥開箱！冠軍芝麻品牌芝初做的「黑芝麻蛋黃酥」，濃香爆擊、一吃就被圈粉

相關新聞

浙江長龍航空「台中=成都」航線啟航 串聯商務、觀光與文化交流新契機

台中機場再添全新定期客運航線！浙江長龍航空(Loong Air)28日正式開航「成都天府=台中」航線，為台中直飛大陸西南地區的重要門戶樞紐增添新選擇，不僅進一步完善台中機場兩岸航線布局，也為台中旅客提供更便利的出行選擇，將有助於促進兩岸商務合作、觀光旅遊及人文交流，開啟兩岸往來的新篇章。

走進流動的電影鏡頭 Miu Miu 2026秋冬將現實與夢境穿成日常

夜色下的工業廠房，靜謐中帶有張力。Miu Miu 2026秋冬廣告以「平靜的力量」（Quiet Power）為主軸，由攝影師Zoe Ghertner操刀，將Hailey Bieber與中國超模雎曉雯納入鏡頭。藍色光影籠罩四周，映襯出冷靜且高張力的氛圍。品牌將女性特質譜寫為流動的故事，在脆弱與控制、純真與覺知間自由切換。服裝既是武裝也是自我表達，兼具防護與展現的雙重魅力。

父親節最想收到的品味清單！Dior新風格 經典設計幻化新款男包與配飾

父親節將至，Dior今年以新任男裝創意總監Jonathan Anderson上任後首波男士設計為亮點，從鞋履、包款、皮件到腕表，透過嶄新設計語彙重新演繹品牌經典元素，展現兼具時尚與收藏價值的父親節禮品選擇。

Marimekko前進台中勤美誠品開設期間限定店 印花藝術融入北歐生活

芬蘭時尚生活品牌Marimekko近日在台中勤美誠品開設快閃店，品牌以印花藝術為基底，結合北歐設計美學，將「快樂融入日常生活」的設計哲學帶入城市，讓消費者近距離體驗藝術與日常交織的繽紛趣味。

GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 市場從單一商品走向全方位消費時代

股市高漲，但大多數民眾對經濟紅利沒有感同身受，消費決策更加謹慎，業者經營面對更多挑戰，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY調查顯示，8成消費者偏好搭配不同品項與服務解決自身困擾，投入複合式組合的預算，更較單一方案高出1.7倍，反映市場正從單一商品消費，走向涵蓋產品、服務與體驗的消費模式。

炎夏居家穿搭風格舒適兼顧 UNIQLO新輕柔生活系列宅家外出無縫串連

UNIQLO全新推出Lounge & Underwear「新．輕柔生活系列」，以居家時光為設計靈感，採用棉質、木代爾等柔軟親膚材質、全系列多款小背心、內著、羅紋寬褲等單品。因應夏季高溫與居家穿著需求，MUJI無印良品也推出全新「柔滑緞面」家居服系列，採用100%萊賽爾纖維布料製成，提供柔滑觸感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。