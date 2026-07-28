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浙江長龍航空「台中=成都」航線啟航 串聯商務、觀光與文化交流新契機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
浙江長龍航空「台中=成都」航線盛大開航，串聯商務、觀光與文化交流新契機。記者宋健生／攝影
浙江長龍航空「台中=成都」航線盛大開航，串聯商務、觀光與文化交流新契機。記者宋健生／攝影

台中機場再添全新定期客運航線！浙江長龍航空(Loong Air)28日正式開航「成都天府=台中」航線，為台中直飛大陸西南地區的重要門戶樞紐增添新選擇，不僅進一步完善台中機場兩岸航線布局，也為台中旅客提供更便利的出行選擇，將有助於促進兩岸商務合作、觀光旅遊及人文交流，開啟兩岸往來的新篇章。

浙江長龍航空副總裁王玉國表示，今天首航的成都天府=台中航線，是長龍航空首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言是一次全新的起航；他強調，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。

浙江長龍航空成立於2011年，總部設於浙江省杭州市，以杭州蕭山國際機場為主營運基地，是浙江省唯一本土客貨綜合運輸航空公司，杭州第19屆亞運會航空客運官方唯一合作夥伴。

王玉國指出，經過十餘年的穩健發展，目前已擁有78架Airbus A320系列客機。長龍航空秉持「安全、準點、優質服務」的經營理念，以現代化機隊及高效率的營運模式，提供旅客安全、舒適且便捷的飛航體驗。

此次開航的成都天府=台中航線，將為台中地區旅客提供更便捷的直航服務，也讓兩岸的交流更加緊密。成都素有「天府之國」美譽，是大陸西部地區重要的中心城市，著名的歷史文化名城和國際性綜合交通樞紐城市。

除了蓬勃的商業發展外，成都亦擁有深厚的人文底蘊及豐富的觀光資源，包括世界文化遺產都江堰、青城山、國寶大熊貓繁育研究基地、武侯祠、寬窄巷子及錦裡古街等知名景點，加上享譽國際的川菜美食，深受各地遊客喜愛。

成都天府=台中航線每周二、六提供服務，新航線的開通，預期將吸引更多旅客開展雙向旅遊，進一步帶動兩岸觀光與經濟發展，也將有助於推動企業投資、商務往來及會展交流。

航班資訊如下：GJ8301由成都天府國際機場於11:10起飛，14:25抵達台中國際機場；GJ8302由台中國際機場15:25起飛，19:00抵達成都天府國際機場。

浙江長龍航空表示，成都天府=台中航線的開航，是長龍航空拓展兩岸航網的重要里程碑。未來將持續優化航線布局，透過更完善的飛航服務，串聯更多城市，促進兩岸經貿合作、觀光旅遊及文化交流，為旅客創造更多元、便捷的出行選擇。

浙江長龍航空副總裁王玉國主持成都=台中航線開航時說，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。記者宋健生／攝影
浙江長龍航空副總裁王玉國主持成都=台中航線開航時說，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。記者宋健生／攝影

浙江 台中 成都

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