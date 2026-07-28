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台北101盛夏迎13家品牌新開幕 首推點數放大20倍、滿額再送500盤饗宴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101高空餐廳「捌伍添第」重新開幕帶來全新菜色，營業時間也延長至深夜。圖／台北101提供
台北101高空餐廳「捌伍添第」重新開幕帶來全新菜色，營業時間也延長至深夜。圖／台北101提供

迎戰2026盛夏熱潮，台北101展開「夏日風格選品節」，今夏不僅迎來超過13家全新品牌開幕，其中強打餐飲與伴手禮名店，打造美食星光大道。同時瞄準父親節與七夕送禮商機，首度推出「點數狂飆20倍放大術」，刷聯名卡滿額再豪氣送500盤頂級雙人饗宴。

台北101今夏迎來歷年最堅強的餐飲名店陣容，包含開幕即掀起排隊熱潮的瑞士頂級巧克力「Läderach」、漢餅指標「舊振南」，接著有「五燈獎豬腳飯」、「老四川饗壹鍋」、「竣師父牛肉麵」及「養心茶樓mini」接力登場。最受矚目的85樓高空餐廳「捌伍添第85TD」更迎來重新開幕，帶來全新菜色，營業時間也首度延長至深夜。

為迎接即將到來的父親節與七夕情人節的節慶犒賞與送禮商機，台北101聯手16家指定銀行信用卡，推出一般業種單筆消費滿3,000元送100元電子抵用券，國際精品與珠寶腕表類單筆滿1萬元送300元電子抵用券，刷聯名卡再享3%回饋。今年更首度祭出「購物金點數狂飆20倍放大術」，會員僅需100點即可兌換500元電子抵用券，另外，聯名卡卡友當日消費滿額，還能兌換500盤殿堂級雙人饗宴。

暑期與節日旺季除了強檔回饋，也帶來了新櫃開幕，「周大福全新概念店」即將於8月7日開幕，並首獻全台獨家「DAWN萬相」系列。「BLANCPAIN寶珀限時專賣店」也獻上全台獨賣的鮭魚色Villeret Ultraplate超薄腕表。全台唯一的「愛馬仕香水與彩妝快閃店」今夏新登場，全台首賣限量「搖曳人參淡香精」。

除了精品與美食，台北101也鎖定親子家庭與國際旅客。觀景台即日起至8月12日首度推出專屬7-12歲孩童的「雲端小勇士垂直尋寶大冒險」，首度串聯購物中心4樓登峰造極裝置藝術與89樓觀景台，推出「一大一小樂遊親子套票 (750元)」，挑戰解謎通關即可榮獲官方認證結業證書，打造暑期最好玩的雲端回憶。

「愛馬仕香水與彩妝快閃店」今夏進駐台北101。圖／台北101提供
「愛馬仕香水與彩妝快閃店」今夏進駐台北101。圖／台北101提供

寶珀表品牌摯友孫鍾元配戴Villeret系列全日曆月相腕表。圖／台北101提供
寶珀表品牌摯友孫鍾元配戴Villeret系列全日曆月相腕表。圖／台北101提供

台北101獨家SAINT LAURENT ICARINO絎縫納帕皮手袋，91,750元。圖／台北101提供
台北101獨家SAINT LAURENT ICARINO絎縫納帕皮手袋，91,750元。圖／台北101提供

周大福DAWN系列黃金鑽石鎏彩項鍊，59萬6,000元。圖／台北101提供
周大福DAWN系列黃金鑽石鎏彩項鍊，59萬6,000元。圖／台北101提供

FENDI Baguette太陽眼鏡。圖／台北101提供
FENDI Baguette太陽眼鏡。圖／台北101提供

寶珀台北101限時專賣店獨賣款，Blancpain Villeret Ultraplate超薄腕表38mm，33萬6,000元。圖／台北101提供
寶珀台北101限時專賣店獨賣款，Blancpain Villeret Ultraplate超薄腕表38mm，33萬6,000元。圖／台北101提供

台北101 台北 七夕

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