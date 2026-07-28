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走進流動的電影鏡頭 Miu Miu 2026秋冬將現實與夢境穿成日常

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
夜間、高反差照明的場景，讓影像中的Miu Miu女性呈現一種戲劇化又帶著夢幻的可能性。圖／Miu Miu提供
夜間、高反差照明的場景，讓影像中的Miu Miu女性呈現一種戲劇化又帶著夢幻的可能性。圖／Miu Miu提供

夜色下的工業廠房，靜謐中帶有張力。Miu Miu 2026秋冬廣告以「平靜的力量」（Quiet Power）為主軸，由攝影師Zoe Ghertner操刀，將Hailey Bieber與中國超模雎曉雯納入鏡頭。藍色光影籠罩四周，映襯出冷靜且高張力的氛圍。品牌將女性特質譜寫為流動的故事，在脆弱與控制、純真與覺知間自由切換。服裝既是武裝也是自我表達，兼具防護與展現的雙重魅力。

面料呈現出豐富奢華觸感，彈性府綢、水洗雙面羊絨、皮革、蕾絲與絲綢交錯登場。緞帶與蝴蝶結等內衣元素，讓溫柔私密與張揚權威達到平衡。剪羊毛大衣成為視覺焦點，搭配拉鍊外套與復古大衣，再加上飛行帽與貼身剪裁，呈現浪漫也世故的當代風格。包款與鞋履同樣搶眼，The Vivant包、Rendez-vous與經典Arcadie包選用了軟質皮革，延續一貫的柔軟線條。鞋履重現千禧年初期的Bubble泡泡鞋，散發鮮明的懷舊氣息，過膝皮靴則與性感拖鞋形成對比，從1970年代得到靈感的墨鏡保有了靈魂的隱私，亦突顯出眼神中的堅定。

每一幀畫面都是一場孤獨的相遇，將現實與夢境緊密交織。在創意總監Miuccia Prada與團隊的形塑下，平凡日常轉化為電影般情節，靜止畫面化作動人演出，進而大膽宣示：服裝、就是一種自我宣言。

從1970年代為靈感的眼鏡成為2026 Miu Miu秋冬的重點配件。圖／Miu Miu提供
從1970年代為靈感的眼鏡成為2026 Miu Miu秋冬的重點配件。圖／Miu Miu提供

Miu Miu以「平靜的力量」為主軸，發表2026秋冬形象廣告。圖／Miu Miu提供
Miu Miu以「平靜的力量」為主軸，發表2026秋冬形象廣告。圖／Miu Miu提供

純真與覺察、力量或脆弱？這些特質並非對立，更在Miu Miu的觀點中，透過服裝與穿著在同一時刻真實並存。圖／Miu Miu提供
純真與覺察、力量或脆弱？這些特質並非對立，更在Miu Miu的觀點中，透過服裝與穿著在同一時刻真實並存。圖／Miu Miu提供

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