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父親節最想收到的品味清單！Dior新風格 經典設計幻化新款男包與配飾

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤計時碼表，52萬元。圖／Dior提供
Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤計時碼表，52萬元。圖／Dior提供

父親節將至，Dior今年以新任男裝創意總監Jonathan Anderson上任後首波男士設計為亮點，從鞋履、包款、皮件到腕表，透過嶄新設計語彙重新演繹品牌經典元素，展現兼具時尚與收藏價值的父親節禮品選擇。

Jonathan Anderson從品牌創辦人迪奧先生位於巴黎蒙田大道30號首間精品店內的Médallion圓背椅汲取靈感，打造全新Medaillon系列。設計同時融入源自法國宮廷、芳達姬女公爵配戴的Fontanges蝴蝶結元素，運用於Medaillon樂福鞋與皮帶等配件，其中樂福鞋將象徵品牌精神的Médallion徽章化作金屬鞋飾，結合俐落鞋型，在復古優雅與現代風格之間取得平衡，展現新任創意總監對品牌歷史的重新詮釋。

Hooper運動鞋則以1980年代籃球鞋輪廓為藍本，透過異材質拼接、撞色設計及Oblique緹花帆布等元素，打造兼具復古氛圍與街頭感的造型，呼應近年精品品牌持續吹起的復古球鞋熱潮。而針對講求實用的父親，Dior Jett郵差包與Archie肩背包分別換上藍色Oblique緹花與海軍藍皮革新裝，可搭配動物造型吊飾，為沉穩輪廓增添趣味感；Cannage籐格紋皮夾、卡夾等小型皮件，也是不少人選購父親節禮物的熱門選項。

針對有在收藏時計的父親，Dio的Chiffre Rouge腕表系列今年迎來三款限量新作。兩款41毫米計時碼表以午夜藍色面盤，搭配品牌經典Cannage籐格紋，其中一款更加入玫瑰金表圈與表冠護肩，呈現更鮮明的視覺對比。另一款38毫米自動腕表則以粉紅珍珠母貝面盤搭配鑽石玫瑰金表圈，透明底蓋可欣賞自動上鍊機芯運作，展現品牌製表工藝。

Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤玫瑰金計時碼表，85萬元。圖／Dior提供
Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤玫瑰金計時碼表，85萬元。圖／Dior提供

Dior Hooper米色與黑色Oblique緹花低筒運動鞋，35,000元。圖／Dior提供
Dior Hooper米色與黑色Oblique緹花低筒運動鞋，35,000元。圖／Dior提供

Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供
Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供

Dior Medaillon 樂福鞋，48,000元。圖／Dior提供
Dior Medaillon 樂福鞋，48,000元。圖／Dior提供

Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供
Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供

Dior Medaillon皮帶，35,500元。圖／Dior提供
Dior Medaillon皮帶，35,500元。圖／Dior提供

Dior黑色Cannage籐格紋小牛皮卡夾，14,500元。圖／Dior提供
Dior黑色Cannage籐格紋小牛皮卡夾，14,500元。圖／Dior提供

Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤計時碼表，52萬元。圖／Dior提供
Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤計時碼表，52萬元。圖／Dior提供

Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤玫瑰金計時碼表，85萬元。圖／Dior提供
Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤玫瑰金計時碼表，85萬元。圖／Dior提供

Dior 父親節 迪奧

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