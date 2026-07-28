父親節最想收到的品味清單！Dior新風格 經典設計幻化新款男包與配飾

父親節將至，Dior今年以新任男裝創意總監Jonathan Anderson上任後首波男士設計為亮點，從鞋履、包款、皮件到腕表，透過嶄新設計語彙重新演繹品牌經典元素，展現兼具時尚與收藏價值的父親節禮品選擇。

Jonathan Anderson從品牌創辦人迪奧先生位於巴黎蒙田大道30號首間精品店內的Médallion圓背椅汲取靈感，打造全新Medaillon系列。設計同時融入源自法國宮廷、芳達姬女公爵配戴的Fontanges蝴蝶結元素，運用於Medaillon樂福鞋與皮帶等配件，其中樂福鞋將象徵品牌精神的Médallion徽章化作金屬鞋飾，結合俐落鞋型，在復古優雅與現代風格之間取得平衡，展現新任創意總監對品牌歷史的重新詮釋。

Hooper運動鞋則以1980年代籃球鞋輪廓為藍本，透過異材質拼接、撞色設計及Oblique緹花帆布等元素，打造兼具復古氛圍與街頭感的造型，呼應近年精品品牌持續吹起的復古球鞋熱潮。而針對講求實用的父親，Dior Jett郵差包與Archie肩背包分別換上藍色Oblique緹花與海軍藍皮革新裝，可搭配動物造型吊飾，為沉穩輪廓增添趣味感；Cannage籐格紋皮夾、卡夾等小型皮件，也是不少人選購父親節禮物的熱門選項。

針對有在收藏時計的父親，Dio的Chiffre Rouge腕表系列今年迎來三款限量新作。兩款41毫米計時碼表以午夜藍色面盤，搭配品牌經典Cannage籐格紋，其中一款更加入玫瑰金表圈與表冠護肩，呈現更鮮明的視覺對比。另一款38毫米自動腕表則以粉紅珍珠母貝面盤搭配鑽石玫瑰金表圈，透明底蓋可欣賞自動上鍊機芯運作，展現品牌製表工藝。

Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤玫瑰金計時碼表，85萬元。圖／Dior提供

Dior Hooper米色與黑色Oblique緹花低筒運動鞋，35,000元。圖／Dior提供

Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供

Dior Medaillon 樂福鞋，48,000元。圖／Dior提供

Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供

Dior Medaillon皮帶，35,500元。圖／Dior提供

Dior黑色Cannage籐格紋小牛皮卡夾，14,500元。圖／Dior提供

Dior Chiffre Rouge 41毫米藍色籐格紋面盤計時碼表，52萬元。圖／Dior提供