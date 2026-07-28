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Marimekko前進台中勤美誠品開設期間限定店 印花藝術融入北歐生活

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Marimekko於台中勤美誠品綠園道推出期間快閃店，將持續至8月底為止。圖／Marimekko提供
Marimekko於台中勤美誠品綠園道推出期間快閃店，將持續至8月底為止。圖／Marimekko提供

芬蘭時尚生活品牌Marimekko近日在台中勤美誠品開設快閃店，品牌以印花藝術為基底，結合北歐設計美學，將「快樂融入日常生活」的設計哲學帶入城市，讓消費者近距離體驗藝術與日常交織的繽紛趣味。

限定店以經典Unikko游霓可印花為主題核心，空間主視覺採用大型印花牆，結合粉紅與草綠色調營造亮眼夏日氛圍。店裝融入滿版推車、亮紅衣桿、木質桌與樹枝架，展現自然與藝術感。陳列層次高低錯落，完整呈現服飾、包款與生活家居系列，不論是初次接觸品牌的顧客，或是長期粉絲，都能在沉浸式空間中汲取生活靈感。

現場同步展示2026早秋系列，以奶茶色、藍色與莓果色交織出豐富視覺層次，並加入Hennika、Iso Ruutu、Kukasta kukkaan與Piirto Unikko等特色圖騰。從經典Unikko印花單品到生活家居用品，全方位凸顯北歐美學與極高品牌辨識度，為今夏注入滿滿色彩與創意；Marimekko快閃店已從即日起開始，地點為勤美誠品綠園道1F，地址則為台中市西區公益路68號1F，並將持續至2026年8月31日為止。

Marimekko 明亮紅Unikko印花馬克杯組，2,290元。
Marimekko 明亮紅Unikko印花馬克杯組，2,290元。

Marimekko本季新款的奶茶褐色Unikko印花杯盤，為夏日生活帶來美味、0熱量的生活選品推薦。圖／Marimekko提供
Marimekko本季新款的奶茶褐色Unikko印花杯盤，為夏日生活帶來美味、0熱量的生活選品推薦。圖／Marimekko提供

Marimekko近日在台中勤美誠品開設快閃店，並帶來2026早秋系列商品。圖／Marimekko提供
Marimekko近日在台中勤美誠品開設快閃店，並帶來2026早秋系列商品。圖／Marimekko提供

Marimekko 水藍波點Unikko印花短袖上衣，8,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko 水藍波點Unikko印花短袖上衣，8,900元。圖／Marimekko提供

誠品 芬蘭 台中市

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