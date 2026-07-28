GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 市場從單一商品走向全方位消費時代

股市高漲，但大多數民眾對經濟紅利沒有感同身受，消費決策更加謹慎，業者經營面對更多挑戰，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY調查顯示，8成消費者偏好搭配不同品項與服務解決自身困擾，投入複合式組合的預算，更較單一方案高出1.7倍，反映市場正從單一商品消費，走向涵蓋產品、服務與體驗的消費模式。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，消費市場的確產生變化，去年經濟成長率8.68%，是近年來新高，但全年零售業產值衰退0.02%，是少見的負成長，景氣外熱內冷，沒有流入消費市場。

但黃晴雯認為，消費者沒有離開過，只是在等待值得打開錢包的機會，而值得與否就要看品質、體驗、情感，現在消費者更知道自己要什麼，要創造自己想要的生活，過去的值得是「交易的計算」，現在的值得則是「價值的共鳴」。

黃晴雯表示，K型消費的現象不只出現在群體，也發生在個人，有95.6%的人保留生活必需品的支出，其中還有30%的人會進一步升級，而國外旅遊、運動、美麗體驗等，也都有30~40%的人願意升級消費，而有精品、娛樂方面，則有60%的人準備要捨去消費，在這個趨勢下，只有極致的高品質與極致高CP值的商品可以存活。

黃晴雯表示，過去業者把力氣放在怎麼把商品做好，現在留下的商品則是有能力為顧客生活策展的，而零售業要成為生活策展者，互動的重要性等同於消費，透過各種策展互動，讓百貨商場由過去是需要才來，變成現在是想要就來，零售業未來的競爭力不再是品牌，而是要有幫助消費者策展的能力。

黃晴雯舉例，過去經常看到東區商圈流失的新聞，但遠東SOGO復興店的營業額從60億元一路成長到180億元，關鍵策略就是透過數據、耐心經營顧客關係，而非只是單純引進精品品牌，而40年老店忠孝店，更是把整個空間當成一個策展舞台，帶來的效益遠超乎想像。

黃晴雯認為，商場要成功不是一直招商引品牌，而是透過品牌、空間、活動、顧客關係把商場變成策展空間，與其被動行銷，不如主動策展。

HAPPY GO品牌創新事業部市調總監呂宛蓁也說，面對消費需求與價值觀的轉變，品牌可掌握三大策略方向，第一，回應消費者對於生理、心理、外在的全方位需求，同時滿足消費者的綜合期待；第二，跳脫單一產品思維，改以替消費者解決生活任務的角度出發；第三，掌握品牌定位，並放大不可取代的品牌價值。