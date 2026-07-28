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炎夏居家穿搭風格舒適兼顧 UNIQLO新輕柔生活系列宅家外出無縫串連

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO全新Lounge & Underwear「極簡優雅」（Minimalist Classics）系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO全新Lounge & Underwear「極簡優雅」（Minimalist Classics）系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO全新推出Lounge & Underwear「新．輕柔生活系列」，以居家時光為設計靈感，採用棉質、木代爾等柔軟親膚材質、全系列多款小背心、內著、羅紋寬褲等單品。因應夏季高溫與居家穿著需求，MUJI無印良品也推出全新「柔滑緞面」家居服系列，採用100%萊賽爾纖維布料製成，提供柔滑觸感。

Lounge & Underwear眾多版型設計可自由疊穿、成套搭配或單獨著用，還可以自在移動居家與外出場景之間，這系列包含「輕鬆率性」（Effortless Charm）與「極簡優雅」（Minimalist Classics）雙風格系列，全系列售價190元起，即日起於全台UNIQLO 店舖及網路商店同步販售。

「輕鬆率性」風格以舒適棉質與木代爾等柔軟材質為基底，包含外出著用單品亨利領背心、方領短版背心、蕾絲V領細肩帶背心及羅紋背心等多元款式，多種版型搭配條紋、碎花、圓點等甜美圖案。另包含可成套搭配的羅紋V領開襟外套與羅紋寬褲，以及棉質平口短褲，居家或外出散步，都能輕鬆穿著。內著商品有棉質無鋼圈美型胸罩、棉質無鋼圈美型胸罩(三角杯)，及低腰、中腰、平口、高腰內褲。

「極簡優雅」風格採用質感大地自然色調搭配流暢俐落的輪廓設計，還有舒適柔軟的針織材質與AIRism等高機能材質，外出單品推出可機洗V領針織衫、針織長褲以及針織BRATOP背心。另同步推出2款全新休閒服組，AIRism棉質休閒服組與緞面休閒服組。內著系列推出新色，有無鋼圈美型胸罩(裸感舒適)、無鋼圈美型胸罩(3D包覆)、AIRism超無痕內褲高腰、低腰款式，以及全新款式特級彈性DRY平口內褲。

MUJI無印良品今夏推出全新「柔滑緞面」家居服系列，採用100%萊賽爾纖維布料製成。萊賽爾是一種以木漿為原料製成的再生纖維，觸感細緻，同時擁有吸濕排汗等特性，作為夏季穿著維持清爽穿著體感，並帶來自然垂墜的輕盈感受。「柔滑緞面」系列除了提供成套家居睡衣外，也推出「女柔滑緞面短袖套衫」與「女柔滑緞面短褲」兩款單品，可依自身喜好自由搭配。

UNIQLO全新Lounge & Underwear「極簡優雅」（Minimalist Classics）系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO全新Lounge & Underwear「極簡優雅」（Minimalist Classics）系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO全新Lounge & Underwear「輕鬆率性」（Effortless Charm）系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO全新Lounge & Underwear「輕鬆率性」（Effortless Charm）系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO全新Lounge & Underwear「輕鬆率性」（Effortless Charm）系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO全新Lounge & Underwear「輕鬆率性」（Effortless Charm）系列。圖／UNIQLO提供

MUJI無印良品女柔滑緞面長袖家居睡衣，1,290元。圖／MUJI提供
MUJI無印良品女柔滑緞面長袖家居睡衣，1,290元。圖／MUJI提供

MUJI無印良品女柔滑緞面短袖家居睡衣，990元。圖／MUJI提供
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