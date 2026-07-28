影／台中─成都航線今天首航 浙江長龍航空：航空通則兩岸通

台中機場再添全新定期客運航線。浙江長龍航空（Loong Air）今天正式開航「成都天府─台中」航線，為台中直飛大陸西南地區的重要門戶樞紐增添新選擇；浙江長龍航空副總裁王玉國表示，今天首航的成都台中航線，是長龍航空的首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言是一次全新的起航；他強調，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。

今天中午在台中國機場舉辦首航儀式，浙江長龍航空副總裁王玉國表示，他代表浙江長龍航空，向為航線順利開航做出積極努力的各位領導、合作夥伴表示最真誠的感謝，他說今天首航的成都台中航線，是長龍航空的首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言是一次全新的起航，也是一份沉甸甸的責任，自此，長龍航空正式加入兩岸空中通航網絡，搭建起連接成都天府與台灣中部的空中橋樑。

他說通過穩定、高效的直航航班運輸，將讓往來互通成為常態，兩岸血脈相連，情牽千里，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。

浙江長龍航空成立於2011年，總部設於浙江省杭州市，以杭州蕭山國際機場為主營運基地，是浙江省唯一本土客貨綜合運輸航空公司，杭州第19屆亞運會航空客運官方唯一合作夥伴。經過10多年的穩健發展，目前已擁有78架Airbus A320系列客機。

此次開航的成都天府─台中航線，將為台中地區旅客提供更便捷的直航服務，也讓兩岸的交流更加緊密。成都素有「天府之國」美譽，是大陸西部地區重要的中心城市，著名的歷史文化名城和國際性綜合交通樞紐城市。有蓬勃的商業發展外，成都亦擁有深厚的人文底蘊及豐富的觀光資源，包括世界文化遺產都江堰、青城山、國寶大熊貓繁育研究基地、武侯祠、寬窄巷子及錦裡古街等知名景點，加上享譽國際的川菜美食，深受各地遊客喜愛。

成都天府─台中航線每周二、六提供服務，航班，GJ8301成都天府國際機場上午11時10分起飛，下午2時25分抵達台中國際機場。GJ8302台中國際機場下午3時25分起飛，晚上7時抵達成都天府國際機場。