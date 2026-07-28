快訊

外交努力首露曙光！川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗阿曼都稱有進展

新冠疫情單周就診「暴增117.4%」 疾管署：新增42例重症、2死亡

食安會議大讚陳其邁敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中─成都航線今天首航 浙江長龍航空：航空通則兩岸通

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
浙江長龍航空（Loong Air）今天正式開航「成都天府─台中」航線，今天中午在台中國際機場舉辦首航儀式。記者游振昇／攝影
浙江長龍航空（Loong Air）今天正式開航「成都天府─台中」航線，今天中午在台中國際機場舉辦首航儀式。記者游振昇／攝影

台中機場再添全新定期客運航線浙江長龍航空（Loong Air）今天正式開航「成都天府─台中」航線，為台中直飛大陸西南地區的重要門戶樞紐增添新選擇；浙江長龍航空副總裁王玉國表示，今天首航的成都台中航線，是長龍航空的首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言是一次全新的起航；他強調，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。

今天中午在台中國機場舉辦首航儀式，浙江長龍航空副總裁王玉國表示，他代表浙江長龍航空，向為航線順利開航做出積極努力的各位領導、合作夥伴表示最真誠的感謝，他說今天首航的成都台中航線，是長龍航空的首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言是一次全新的起航，也是一份沉甸甸的責任，自此，長龍航空正式加入兩岸空中通航網絡，搭建起連接成都天府與台灣中部的空中橋樑。

他說通過穩定、高效的直航航班運輸，將讓往來互通成為常態，兩岸血脈相連，情牽千里，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。

浙江長龍航空成立於2011年，總部設於浙江省杭州市，以杭州蕭山國際機場為主營運基地，是浙江省唯一本土客貨綜合運輸航空公司，杭州第19屆亞運會航空客運官方唯一合作夥伴。經過10多年的穩健發展，目前已擁有78架Airbus A320系列客機。

此次開航的成都天府─台中航線，將為台中地區旅客提供更便捷的直航服務，也讓兩岸的交流更加緊密。成都素有「天府之國」美譽，是大陸西部地區重要的中心城市，著名的歷史文化名城和國際性綜合交通樞紐城市。有蓬勃的商業發展外，成都亦擁有深厚的人文底蘊及豐富的觀光資源，包括世界文化遺產都江堰、青城山、國寶大熊貓繁育研究基地、武侯祠、寬窄巷子及錦裡古街等知名景點，加上享譽國際的川菜美食，深受各地遊客喜愛。

成都天府─台中航線每周二、六提供服務，航班，GJ8301成都天府國際機場上午11時10分起飛，下午2時25分抵達台中國際機場。GJ8302台中國際機場下午3時25分起飛，晚上7時抵達成都天府國際機場。

浙江長龍航空（Loong Air）今天正式開航「成都天府─台中」航線，今天中午在台中國際機場舉辦首航儀式。記者游振昇／攝影
浙江長龍航空（Loong Air）今天正式開航「成都天府─台中」航線，今天中午在台中國際機場舉辦首航儀式。記者游振昇／攝影

浙江 航線 台中

延伸閱讀

華航、長榮航及星宇暑假載客率再衝高 股價現人氣

影／紅霞颱風癱瘓金廈中轉！ 500名滯留旅客大鬧機場、包圍航警

美航空總署：波音數百架737MAX座椅安裝問題須修正

網熱議！國內龍頭航空新開台中飛沖繩航線 機上寶可夢餐盒附爆紅聯名甜點！

相關新聞

炎夏居家穿搭風格舒適兼顧 UNIQLO新輕柔生活系列宅家外出無縫串連

UNIQLO全新推出Lounge & Underwear「新．輕柔生活系列」，以居家時光為設計靈感，採用棉質、木代爾等柔軟親膚材質、全系列多款小背心、內著、羅紋寬褲等單品。因應夏季高溫與居家穿著需求，MUJI無印良品也推出全新「柔滑緞面」家居服系列，採用100%萊賽爾纖維布料製成，提供柔滑觸感。

影／台中─成都航線今天首航 浙江長龍航空：航空通則兩岸通

台中機場再添全新定期客運航線。浙江長龍航空（Loong Air）今天正式開航「成都天府─台中」航線，為台中直飛大陸西南地區的重要門戶樞紐增添新選擇；浙江長龍航空副總裁王玉國表示，今天首航的成都台中航線，是長龍航空的首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言是一次全新的起航；他強調，航空通則兩岸通，人流暢則經貿興。

英國鄉村野餐最時髦了！Pharrell的2027春夏男裝膠囊系列吹週末度假風

路易威登（Louis Vuitton）即將推出的2027春夏男裝膠囊系列，由男裝創意總監Pharrell Williams延續其對旅行文化與生活風格的探索，將靈感鎖定英國鄉村野餐，以城市紳士暫別都會、走入自然的週末旅程為主題，透過兼具功能性與奢華質感的設計，勾勒出一種介於戶外探險與優雅生活之間的新男士風格。

以「remake」為核心 全新選品空間Mindful Market拓點赤峰生活圈

一個人走得快、但一群人走得遠。以零廢時尚為主張的服裝品牌Story Wear與TCR／TCH、Pick&Collect兩個品牌合作，於中山商圈赤峰街合作推出以「再造」（remake）為核心的選品空間Mindful Market，涵蓋服飾、選物、金工、生活選品，再次看見事物的本質與美好存在。

Uber服務擴及全台19縣市 花東、雲林也能叫車

Uber觀察指出，去年暑假期間整體叫車行程較前年同期成長21％，主要是從都會區擴散至更多縣市，看到花東觀光與在地移動場景回溫，Uber今宣布將叫車服務正式拓展至花蓮、台東、雲林，完成Uber App全台縣市皆可叫車的重要里程碑，另外，「尊榮優步」也預計於第3季擴展至新竹、台中、台南、高雄等8大城市服務。

海天一色的愜意 HUBLOT發表新款天空藍十日鍊腕表

夏天最美的風景總是半遮半透，像是沙灘旁棕櫚樹下的和陰影共伴的搖曳日照，又或是午後室內穿透白色布簾灑落在木地板上的陰涼輕快。瑞士手表品牌HUBLOT發表了全新限量的Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，結合鏤空機芯、長動力儲存與清爽的淺藍色，宛如一闕夏日手上的風物詩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。