英國鄉村野餐最時髦了！Pharrell的2027春夏男裝膠囊系列吹週末度假風

路易威登（Louis Vuitton）即將推出的2027春夏男裝膠囊系列，由男裝創意總監Pharrell Williams延續其對旅行文化與生活風格的探索，將靈感鎖定英國鄉村野餐，以城市紳士暫別都會、走入自然的週末旅程為主題，透過兼具功能性與奢華質感的設計，勾勒出一種介於戶外探險與優雅生活之間的新男士風格。

延續Pharrell Williams近幾季持續「旅行的藝術」主題，本次膠囊系列將英倫鄉村景致化為服裝語言。色彩從晨霧般的天空藍、森林綠，到露營裝備的軍綠與跑車皮革的深棕色調，營造彷彿置身山林野餐的氛圍；品牌經典Monogram也以多種嶄新形式融入設計，包括經做舊處理、縮小版Nanogram、桌布格紋織紋、同色提花及植絨效果等，讓品牌識別更顯低調而富層次。

系列大量運用雙面羊毛、絎縫棉料、法蘭絨、結構針織、麂皮及皮革等材質，結合防風、防潑水等戶外機能，打造適合秋季與初春穿搭的層次造型。從皮革連帽外套、刺繡日本丹寧襯衫、雙面工裝夾克，到可翻折褲管的斜紋棉長褲，皆兼具正式感與休閒氣息，適合商務與假日不同場合。貂皮背心則以Damier格紋為靈感，透過漸層嵌花手法展現品牌工藝，為戶外風格注入奢華質感。

配件則延續野餐主題，Monogram Highlands系列以蠟筆筆觸描繪山谷、河流與海岸風景，小皮件巧妙融入野餐籃圖案；經典Keepall 45則運用編織錯視效果，打造宛如藤編野餐籃的外觀，並搭配蘋果造型吊牌增添趣味。新登場的LV Louis Bear吊飾手袋，更將小熊抱著迷你野餐籃化為可愛配件。

鞋履方面，路易威登重新演繹戶外登山鞋與軍靴輪廓，推出LV City Ranger、LV Remix Ranger Boot等新作，以Monogram壓紋皮革、花卉鞋帶鉤及厚底橡膠鞋底提升辨識度；經典LV Trainer則換上波爾多麂皮、橄欖綠帆布等新材質。同步推出的Monogram Surplus系列包款，也將Speedy、Keepall、Christopher等經典包型改以棉質提花與防潑水處理重新打造，在戶外機能與精品工藝間取得平衡，呼應Pharrell Williams所描繪的現代男士生活樣貌，也為即將登場的2027春夏男裝系列暖身。

色彩從霧氣輕柔暈染，漸變至雲層濕潤的日光。圖／路易威登提供

多功能面料合秋季或初春的層次穿搭。圖／路易威登提供

貂皮背心採用漸變嵌花設計進行現代化改造，其設計靈感源自標誌性的路易威登Damier格紋。圖／路易威登提供

有結構感的針織品和皮草，以及堅挺的羊毛大衣，皆能抵禦季節變化。圖／路易威登提供

多功能面料合秋季或初春的層次穿搭。圖／路易威登提供

皮革拉鍊連帽衫和輕薄麂皮外套可以疊穿、內搭，或單獨作為外衣。圖／路易威登提供

自然的色調和精緻的線條，營造出一種優雅的戶外餐桌氛圍。圖／路易威登提供