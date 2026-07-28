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以「remake」為核心 全新選品空間Mindful Market拓點赤峰生活圈

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不只是二手，Mindful Market並強調「再造」(remake）為核心，讓無論衣物、物品、材質都能透過再生找到全新風采與新可能。圖／Story Wear提供
不只是二手，Mindful Market並強調「再造」(remake）為核心，讓無論衣物、物品、材質都能透過再生找到全新風采與新可能。圖／Story Wear提供

一個人走得快、但一群人走得遠。以零廢時尚為主張的服裝品牌Story Wear與TCR／TCH、Pick&Collect兩個品牌合作，於中山商圈赤峰街合作推出以「再造」（remake）為核心的選品空間Mindful Market，涵蓋服飾、選物、金工、生活選品，再次看見事物的本質與美好存在。

這座凝聚永續、美學與工藝的新場域，集結TCR／TCH來自日韓、歐洲與台灣的古著與Remake選品，延伸經典設計精神。其中TCR／TCH是出自古著店「地窖日常」vintage clothing的子品牌，訴求是將舊衣服、庫存布料進行拼接與重新剪裁，賦予舊物新輪廓與新樣態；Pick&Collect則以客製金工與生活器物為核心，將細緻手作溫度融入日常生活，同時並結合敲字、鋸切、焊接、拋光等技藝並展延出寵物掌紋/鼻紋壓印等服務，打造別具記憶點的客製商品。Mindful Market並於日前進行了為期兩日的開幕活動，並展出藝術雕塑、回收湯匙改造的精緻飾品，讓被遺忘的材料重新綻放光彩。

三層樓的空間內，另陳列販售有包含Tintoremus、Victoria eggs、ooetatami、Little Matter、Arte Antwerp、blank_set_studio、美華氏、オフクワケ、Remake_by_Yi、Nisai、muku by SAICA與PIEUX等選品。並提供金工客訂、衣物修繕服務；除了一店滿足古著、Remake、金工、生活選品，Mindful Market並將在未來持續帶來展覽、職人體驗，品牌Instagram帳號也同步上線，可搜尋@mindfulmarkettaiwan，地點則為位於台北市大同區赤峰街28-4號，每日13:00－21:00營業。

Pick&Collect以客製金工與生活器物為核心，並提供寵物掌紋/鼻紋壓印等服務，打造別具記憶點的客製商品。圖／Story Wear提供
Pick&Collect以客製金工與生活器物為核心，並提供寵物掌紋/鼻紋壓印等服務，打造別具記憶點的客製商品。圖／Story Wear提供

以二手湯匙改造而成的手環或戒指，讓舊物產生新生命、同時帶來造型趣味。圖／Story Wear提供
以二手湯匙改造而成的手環或戒指，讓舊物產生新生命、同時帶來造型趣味。圖／Story Wear提供

二手不再只是環保、不想浪費，更透過再造remake，賦予舊物件新的可能性。圖／Story Wear提供
二手不再只是環保、不想浪費，更透過再造remake，賦予舊物件新的可能性。圖／Story Wear提供

以零廢時尚為主張的服裝品牌Story Wear與TCR／TCH 、Pick&Collect合作，推出以「再造」為核心的選品空間Mindful Market。圖／Story Wear提供
以零廢時尚為主張的服裝品牌Story Wear與TCR／TCH 、Pick&Collect合作，推出以「再造」為核心的選品空間Mindful Market。圖／Story Wear提供

永續 中山商圈 歐洲

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