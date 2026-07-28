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Uber服務擴及全台19縣市 花東、雲林也能叫車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Uber今宣布將叫車服務正式拓展至花蓮、台東、雲林，完成Uber App全台縣市皆可叫車的重要里程碑。圖／Uber提供
Uber今宣布將叫車服務正式拓展至花蓮、台東、雲林，完成Uber App全台縣市皆可叫車的重要里程碑。圖／Uber提供

Uber觀察指出，去年暑假期間整體叫車行程較前年同期成長21％，主要是從都會區擴散至更多縣市，看到花東觀光與在地移動場景回溫，Uber今宣布將叫車服務正式拓展至花蓮、台東、雲林，完成Uber App全台縣市皆可叫車的重要里程碑，另外，「尊榮優步」也預計於第3季擴展至新竹、台中、台南、高雄等8大城市服務。

暑假旅遊、返鄉與多元出行熱度持續升溫，Uber觀察指出，2025年暑期六都以外縣市叫車表現亮眼，宜蘭年增25.2%、南投年增21.1%，搭配暑期旅遊熱度，家庭出遊、多人同行與短程出行需求同步升溫，2025年暑假期間「六人座優步」搭乘行程年增10%、優步小黃搭乘行程年增21.6%。

花東地區旅遊接駁與在地出行也更受關注；以花蓮為例，2025年暑假遊客人次約160萬，年增76%。看好旅遊需求，Uber攜手合作車隊正式拓展至花蓮、台東、雲林，實現Uber App全台縣市皆可叫車，進一步深化在地合作與服務覆蓋，滿足乘客旅遊、返鄉或日常移動需求。

Uber台灣總經理莫德安表示，花蓮、台東與雲林正式上線，象徵Uber App攜手合作車隊完成全台19城市布局，達成全台縣市皆可透過Uber App叫車的重要里程碑，未來，Uber將持續深化與合作車隊的合作，拓展更多元的出行體驗，為更多民眾帶來便利、可靠的移動選擇。

另外，Uber與合作車隊也持續拓展更多城市的「尊榮優步」乘車選擇。為滿足商務差旅、國際旅客、機場接送與旅遊行程需求，「尊榮優步」計畫於第3季由原先雙北、桃園3大城市，逐步拓展至台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄共8大城市。

Uber App觀察，「尊榮優步」熱門上下車地點以台北五星級飯店為主，也可見COMPUTEX等大型國際展會期間外籍旅客使用需求，顯示高品質接送服務已成為商務活動、旅遊住宿與重要行程中的移動選擇。

Uber 雲林 南投

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