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海天一色的愜意 HUBLOT發表新款天空藍十日鍊腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具有50公尺防水、透明藍寶石水晶表殼、10長動力儲存的新款Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，可成為一次長度假的最佳伴侶（手）、悠閒愜意。圖／HUBLOT提供
具有50公尺防水、透明藍寶石水晶表殼、10長動力儲存的新款Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，可成為一次長度假的最佳伴侶（手）、悠閒愜意。圖／HUBLOT提供

夏天最美的風景總是半遮半透，像是沙灘旁棕櫚樹下的和陰影共伴的搖曳日照，又或是午後室內穿透白色布簾灑落在木地板上的陰涼輕快。瑞士手表品牌HUBLOT發表了全新限量的Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，結合鏤空機芯、長動力儲存與清爽的淺藍色，宛如一闕夏日手上的風物詩。

同樣都是透明，但藍寶石水晶的硬度卻具有僅次於鑽石的強悍硬度，耐刮磨。HUBLOT曾在2016年發表藍寶石水晶材質，從初始的透明藍寶石水晶、以至今日多樣豐富的彩色藍寶石水晶，展現對色彩變化的嫻熟運用、10年有成。

而2016年HUBLOT還有另一項重要發表，就是從Meccano結構得到靈感的Meca-10自製機芯家族，它具有長達10天的動力儲存，同時有三組動力儲存顯示（提醒）：12點鐘方向的橫向齒輪顯示、六點鐘方向的（倒數）數字顯示，至於三點鐘方向則是動力倒數提醒，原本動力皆為白色，一旦出現紅色圖像，代表動力剩餘三日以內，提醒配戴者儘早為手表儲備動力。

新款的Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，以透明的藍寶石水晶玻璃，搭配天空藍色橡膠表帶，並具備One Click單鍵快拆裝置，由223個零件構建的HUB1201手上鍊機芯，因為正反面都高度鏤空，可以看到機芯結構同時具備方形格柵與圓形的兩種幾何序列並陳。表款將具備時間顯示與10日長動能，防水性能50公尺，全球限量100只，展現海天一色的一望無際、悠閒愜意。

HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，全球限量100只，249萬6,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，全球限量100只，249萬6,000元。圖／HUBLOT提供

透明的藍寶石水晶玻璃表殼，可360度欣賞HUB1201手上鍊機芯的結構、打磨修飾，成為收藏的另一樂趣。圖／HUBLOT提供
透明的藍寶石水晶玻璃表殼，可360度欣賞HUB1201手上鍊機芯的結構、打磨修飾，成為收藏的另一樂趣。圖／HUBLOT提供

半遮、半透明的共存視覺，讓新款Big Bang Meca-10天空藍寶石腕表，一如夏日裡最美的記憶片段。圖／HUBLOT提供
半遮、半透明的共存視覺，讓新款Big Bang Meca-10天空藍寶石腕表，一如夏日裡最美的記憶片段。圖／HUBLOT提供

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