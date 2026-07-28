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親子FUN水藝動派對 玩水x體能挑戰x戰鬥陀螺 1500免費名額明開搶

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市體育局辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華，7月29日中午12時開放線上報名。圖為資料照。圖／新北市體育局提供
新北市體育局辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華，7月29日中午12時開放線上報名。圖為資料照。圖／新北市體育局提供

新北市體育局9月19日、20日在新北市美術館戶外園區辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華。活動全程免費，推出1500個名額，7月29日中午12時開放線上報名，邀請大小朋友一起放電、玩水、闖關，留下難忘的親子回憶。

體育局表示，今年活動結合新北市美術館園區特色，規畫兩天不同主題活動。9月19日率先登場的是「水藝動派對」，參加者不僅可獲得專屬限量盲抽藝術紀念T恤，遇水後還會出現驚喜彩蛋，更可拿著大會提供的紀念水槍挑戰趣味闖關，以水槍擊破氣球解鎖世界名著，完成任務後還能兌換FUN藝動市集消費抵用券，讓大小朋友邊玩水、邊運動、邊逛市集，一次享受多重樂趣。

9月20日由熱血競技接力登場，推出「極限體能障礙賽」及「戰鬥陀螺競技交流賽」兩大人氣活動。其中「極限體能障礙賽」專為7至12歲兒童設計，透過速度、敏捷及協調性的多項關卡，挑戰自我極限，各組前10名可晉級決賽，爭奪冠軍及精美動漫好禮。

近年掀起熱潮的「戰鬥陀螺競技交流賽」，採用最新BEYBLADE X亞洲版官方規則及3對3單淘汰賽制，限額128名，前4名還可獲得BEYBLADE X戰鬥陀螺一組，歡迎大小陀螺好手同場交流一較高下。

除了主題活動，現場還規畫超過20攤FUN藝動市集、美食餐車、文創攤位、手作DIY及舞台演出等精采內容，包括DJ泡泡、重擊現實打擊樂團、藝術氣球秀及歌手接力演出，讓民眾從白天一路玩到傍晚，享受兼具運動、藝文與休閒的周末時光。活動期間也將限量發送2000支限定涼扇，陪伴大家一起清涼度過夏末。

體育局補充，「親子FUN水藝動派對」希望透過運動、藝術與遊戲的跨域結合，讓孩子在玩樂中培養體能、建立自信，也創造更多親子共同參與運動的美好回憶。採網路免費報名，報名時間自7月29日中午12時起至8月10日中午12時止，或額滿為止，歡迎把握機會踴躍報名，網址是https://haloplus.pse.is/9e3xhl。

新北市體育局辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華，7月29日中午12時開放線上報名。圖為資料照。圖／新北市體育局提供
新北市體育局辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華，7月29日中午12時開放線上報名。圖為資料照。圖／新北市體育局提供

新北市體育局辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華，7月29日中午12時開放線上報名。圖為資料照。圖／新北市體育局提供
新北市體育局辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華，7月29日中午12時開放線上報名。圖為資料照。圖／新北市體育局提供

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新北市體育局辦「親子FUN水藝動派對」，結合沁涼戲水、體能挑戰、戰鬥陀螺競技及藝文市集等多元內容，打造一場融合運動、藝術與親子互動的周末嘉年華，7月29日中午12時開放線上報名。圖為資料照。圖／新北市體育局提供

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