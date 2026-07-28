快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

台東博覽會破42萬人次 「活的學校」成最夯打卡點

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2026台東博覽會主場館A1「活的學校」吸引民眾參訪，透過練習本、摺紙船等互動體驗，感受台東慢生活魅力。記者尤聰光／攝影
2026台東博覽會主場館A1「活的學校」吸引民眾參訪，透過練習本、摺紙船等互動體驗，感受台東慢生活魅力。記者尤聰光／攝影

2026台東博覽會持續發燒，縣府統計自6月26日試營運以來，截至昨天止，整體參與人次已突破42萬，累計達42萬5785人次，其中主場館A1「活的學校」累計吸引4萬2542人參訪，不僅民眾熱烈響應，也吸引台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及觀光署長陳玉秀等貴賓前往體驗。

位於縣立體育館的A1活的學校，以一本「練習本」作為展覽引導，打破傳統展覽只能觀看的形式，邀請參觀者透過書寫、摺紙船及互動體驗，開啟一場沒有標準答案的生活練習。

縣府表示，活的學校希望讓展覽成為一堂可以參與的生活課，民眾走進展場後，不只是欣賞作品，更透過呼吸、行走、觀察與停留，重新感受山海、風與人的連結，也練習暫時放下手機，找回生活中的感知能力。

展場中的練習本也成為不少遊客的收藏亮點，民眾可在其中畫畫、塗鴉，寫下旅程中的感受，甚至將紙張摺成小船，投入展場石池中。每一艘紙船承載不同故事，也象徵南島民族乘船出海、與土地及海洋連結的文化想像。

根據縣府統計，台東博覽會人潮高峰集中於週末，其中7月5日單日達3萬4112人次，創下目前最高紀錄，其次為7月19日3萬2806人次、7月4日3萬2313人次及7月18日3萬1505人次。

縣府指出，台東博覽會以「SLOW FOR LIFE」為核心理念，除了主場館活的學校外，民眾也可依循不同主題展區探索台東，讓整座城市成為一所活的學校。2026台東博覽會將持續展出至8月20日，主場館開放時間為上午9時至下午6時，免費入場，邀請民眾走進台東。

A1「活的學校」裡大型的鏡子互動區，許多遊客會在此聚集，拿起現場提供的筆直接在鏡面上寫字、畫畫或留言，是開展以來最熱門的沉浸式打卡點之一。記者尤聰光／攝影
A1「活的學校」裡大型的鏡子互動區，許多遊客會在此聚集，拿起現場提供的筆直接在鏡面上寫字、畫畫或留言，是開展以來最熱門的沉浸式打卡點之一。記者尤聰光／攝影

台東 蔣萬安 侯友宜

延伸閱讀

擴大美感教育！桃園兒美館開館2周年 累計逾53萬人次造訪

全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮 台南首站秒殺額滿

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

花蓮、台東、雲林也能叫Uber了！歡慶全台上線 輸入優惠碼最高折200元

相關新聞

台東博覽會破42萬人次 「活的學校」成最夯打卡點

2026台東博覽會持續發燒，縣府統計自6月26日試營運以來，截至昨天止，整體參與人次已突破42萬，累計達42萬5785人次，其中主場館A1「活的學校」累計吸引4萬2542人參訪，不僅民眾熱烈響應，也吸引台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及觀光署長陳玉秀等貴賓前往體驗。

桶陳金高熟成再進化！黑松聯手金酒推創世者No.3 限量發行這天開搶

黑松公司攜手金門酒廠推出「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」，延續系列標誌性的「瓶中持續熟成」特色，透過更長時間的桶陳熟成，展現更成熟細膩的香氣與口感。新酒款將自8月5日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地酒類專賣店限量上市，建議售價2,580元（實際價格、庫存及販售方式依各通路為準）。

8月9日起連3周點亮淡水漁人碼頭 12吋高空焰火結合河上燈光秀

「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」焰火秀將在8月9日、16日及23日連續三個周日晚上8時，在淡水河上璀璨登場。三場主題焰火皆以高空12吋煙火彈搭配中低空煙火，每場施放均達1萬發以上，並首度結合河上燈光秀，透過燈光、音樂與煙火交織演出，展演豐富層次與震撼張力，打造淡水河岸專屬的夏夜視聽盛宴。

王品阪前鐵板燒寵客！生日有「3、1、5、0」 8月送松葉蟹海鮮珠寶盒

搶攻父親節、七夕聚餐商機，王品（2727）集團旗下頂級鐵板燒品牌「阪前鐵板燒」8月祭出限定優惠，8月1日至31日期間，凡生日月份或日期中包含「3、1、5、0」任兩碼，至全台門市內用消費套餐，即招待「松葉蟹海鮮珠寶盒」1份。

夏日降溫感鞋履 NB 509、ASICS Sensory Bloom夏季新色登場

New Balance迎接盛夏，鞋款也換上繽紛新色，本季推出未來系復古跑鞋NB 509六款夏季新色，同步發表在歐美掀起熱潮的NB AC Runner。ASICS SPORTSTYLE全新Sensory Bloom系列，則換上夏季降溫感新色，帶來夏季輕盈步伐。

黃仁勳加持！ 雙北夜市2026十大排行榜洗牌？

雙北夜市TOP 10榜單出爐！一覽寧夏與士林聲量排名，公開黃仁勳打卡與必比登美食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。