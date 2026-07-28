台東博覽會破42萬人次 「活的學校」成最夯打卡點

2026台東博覽會持續發燒，縣府統計自6月26日試營運以來，截至昨天止，整體參與人次已突破42萬，累計達42萬5785人次，其中主場館A1「活的學校」累計吸引4萬2542人參訪，不僅民眾熱烈響應，也吸引台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及觀光署長陳玉秀等貴賓前往體驗。

位於縣立體育館的A1活的學校，以一本「練習本」作為展覽引導，打破傳統展覽只能觀看的形式，邀請參觀者透過書寫、摺紙船及互動體驗，開啟一場沒有標準答案的生活練習。

縣府表示，活的學校希望讓展覽成為一堂可以參與的生活課，民眾走進展場後，不只是欣賞作品，更透過呼吸、行走、觀察與停留，重新感受山海、風與人的連結，也練習暫時放下手機，找回生活中的感知能力。

展場中的練習本也成為不少遊客的收藏亮點，民眾可在其中畫畫、塗鴉，寫下旅程中的感受，甚至將紙張摺成小船，投入展場石池中。每一艘紙船承載不同故事，也象徵南島民族乘船出海、與土地及海洋連結的文化想像。

根據縣府統計，台東博覽會人潮高峰集中於週末，其中7月5日單日達3萬4112人次，創下目前最高紀錄，其次為7月19日3萬2806人次、7月4日3萬2313人次及7月18日3萬1505人次。

縣府指出，台東博覽會以「SLOW FOR LIFE」為核心理念，除了主場館活的學校外，民眾也可依循不同主題展區探索台東，讓整座城市成為一所活的學校。2026台東博覽會將持續展出至8月20日，主場館開放時間為上午9時至下午6時，免費入場，邀請民眾走進台東。