桶陳金高熟成再進化！黑松聯手金酒推創世者No.3 限量發行這天開搶

黑松公司攜手金門酒廠推出「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」，延續系列標誌性的「瓶中持續熟成」特色，透過更長時間的桶陳熟成，展現更成熟細膩的香氣與口感。新酒款將自8月5日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地酒類專賣店限量上市，建議售價2,580元（實際價格、庫存及販售方式依各通路為準）。

「創世者桶陳金門高粱酒」系列自2023年問世以來，融合金門高粱酒釀造工藝與西方橡木桶熟成技術，透過專屬訂製橡木桶，賦予酒液太妃糖、奶油香草、烘烤堅果及風乾果實等層次香氣。不同於多數烈酒裝瓶後風味趨於穩定，創世者系列藉由「瓶中持續熟成」特性，使酒液在裝瓶後仍能逐步轉化，每次開瓶皆可能呈現不同的風味表現。

此次推出的No.3精選珍稀金門高粱原酒，以小批次方式置於專屬訂製橡木桶中熟成，待酒體達到理想酒度與原色後，以非冷凝過濾、未添加焦糖調色方式裝瓶，保留最原始的酒體風貌。相較前兩代作品，No.3拉長熟成時間，在活性酒體與橡木桶環境交互作用下，帶出蜂巢蜜、紫羅蘭花香及木質辛香，並融合高粱糧香與窖香，口感更顯圓潤飽滿、層次內斂。

黑松金高品牌大使賴德諺表示，若前兩代創世者展現的是桶陳與高粱酒風味的平衡融合，全新No.3則進一步深化整體感官體驗，讓酒體展現更成熟且富有變化的風味輪廓，無論是初次接觸桶陳高粱酒的消費者，或偏好細膩層次的資深酒友，都能感受到其魅力。

配合新品上市，黑松旗下「黑松酒覓」將於8月12日晚間舉辦創世者系列專場品酒會，安排No.1、No.2及No.3三款酒以盲飲形式比較品飲，引導消費者感受不同熟成階段所帶來的香氣、口感與層次變化，進一步體驗創世者系列隨時間演進的獨特魅力。品酒會活動報名請至：https://www.accupass.com/event/2607140737296772508400

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「創世者」經典系列No.1至No.3，呈現酒液隨瓶中熟成時間推移而產生的多元風味變化。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康