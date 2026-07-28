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8月9日起連3周點亮淡水漁人碼頭 12吋高空焰火結合河上燈光秀

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動焰火秀，圖為去年場景，今年8月9日、16日及23日連續三個周日晚間在淡水河上璀璨登場。圖／新北市漁業處提供
淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動焰火秀，圖為去年場景，今年8月9日、16日及23日連續三個周日晚間在淡水河上璀璨登場。圖／新北市漁業處提供

「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」焰火秀將在8月9日、16日及23日連續三個周日晚上8時，在淡水河上璀璨登場。三場主題焰火皆以高空12吋煙火彈搭配中低空煙火，每場施放均達1萬發以上，並首度結合河上燈光秀，透過燈光、音樂與煙火交織演出，展演豐富層次與震撼張力，打造淡水河岸專屬的夏夜視聽盛宴。

除多層次藝術煙火外，活動更串聯時尚走秀、河海音樂季及民歌演唱會，演出內容涵蓋新銳時裝、原創青春搖滾及溫馨懷舊金曲，搭配豐富多元的特色市集，從白天到夜晚精采不間斷。漁業處邀民眾攜家帶眷走訪淡水漁人碼頭，感受音樂、藝術、光影與港灣美景交織而成的多重魅力，共度浪漫仲夏夜，留下今夏最璀璨、最難忘的美好回憶。

今年「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」焰火秀，將於8月9日、16日及23日晚上8時在淡水漁人碼頭觀海廣場外河面施放，每場施放10分鐘、超過1萬發煙火，採高空12吋煙火彈搭配中低空煙火展演，並首度結合河上燈光秀，串聯淡水漁人碼頭、情人橋及淡江大橋夜間景觀，營造河、海、橋、光與煙火交織的多層次藝術體驗。

三場煙火主題分別為「海港暮夏」、「七夕星鏈」及「世界之夜」。「海港暮夏」以金、藍銀、紫藍色系搭配金冠椰樹、金柳瀑布、流星花火及千輪煙火，呈現港灣夏夜；「七夕星鏈」運用銀河、心形及星願花火營造浪漫氛圍，呈現充滿節慶氛圍的七夕夜晚；「世界之夜」以彩虹牡丹、追逐彈及多層次尺玉，呈現磅礴壯麗世界級節慶的繽紛活力，為活動畫下句點。

今夏來淡水漁人碼頭，除可欣賞多層次藝術焰火，還能參與時尚走秀、河海音樂季、民歌演唱會及特色市集，感受港灣多元活力的夏日魅力。首場結合「北海岸時尚藝術季」，由設計師潘怡良團隊將淡江大橋、海浪及漁業文化融入服裝設計，展現海洋永續與港灣特色，透過漁業、海洋與時尚領域跨界合作，創造話題亮點。

第二場首度串聯新北市觀旅局舉辦的「新北市河海音樂季」，邀請多組在地原創樂團接力演出，結合河岸景致與主題煙火，打造視聽震撼的夏夜盛會。

最終場由新北捷運公司舉辦民歌演唱會，邀請知名民歌手獻唱經典歌曲，搭配「世界之夜」主題焰火，為仲夏繽紛樂系列活動畫下浪漫句點。活動會場周邊另規畫特色市集及美食攤位，讓民眾從午後一路暢玩至夜晚，盡情享受音樂、時尚、美食、光影與煙火交織的假日樂趣。

2025年北海岸時尚藝術季走秀場景。圖／新北市漁業處提供
2025年北海岸時尚藝術季走秀場景。圖／新北市漁業處提供

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動資訊。圖／新北市漁業處提供
淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動資訊。圖／新北市漁業處提供

淡水 淡水河 青春

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