王品阪前鐵板燒寵客！生日有「3、1、5、0」 8月送松葉蟹海鮮珠寶盒

搶攻父親節、七夕聚餐商機，王品（2727）集團旗下頂級鐵板燒品牌「阪前鐵板燒」8月祭出限定優惠，8月1日至31日期間，凡生日月份或日期中包含「3、1、5、0」任兩碼，至全台門市內用消費套餐，即招待「松葉蟹海鮮珠寶盒」1份。

王品集團旗下頂級鐵板燒「阪前鐵板燒」，以日澳雙和牛、龍蝦、南非活鮑魚等頂級食材融合鐵板技藝，打造精緻用餐體驗，成功獲得網友一致肯定，在《網路溫度計 DailyView》「十大人氣高級鐵板燒品牌」中勇奪冠軍。父親節、七夕到阪前過節「最棒」，8月1日-8月31日期間，凡生日月份或生日日期中包含數字「3、1、5、0」(日文諧音「Saikō最棒」之意)任兩碼，內用消費套餐即款待「松葉蟹海鮮珠寶盒」，為重要時刻獻上「最棒」的奢華祝福。

「阪前鐵板燒」不僅曾被譽為「款待系日式鐵板燒 TOP 1」，近日更奪下《網路溫度計 DailyView》「十大人氣高級鐵板燒品牌」冠軍。能從眾多頂級鐵板燒品牌中脫穎而出，關鍵就在於將食材美味、鐵板技藝與細膩款待發揮得淋漓盡致。

「阪前」選用頂級日澳雙和牛、龍蝦二吃、南非活鮑魚、北海道干貝等頂級珍饈，近來春夏套餐更將日本香道「聞香」靈感融入鐵板技法中，以「五大主餐、五大盛宴」為概念，打造全新套餐，從香草燻龍蝦、蘋果木煙燻鮭魚的迷人香氣，到「稻燒日本 A5 黑樺牛老饕」與「紐西蘭 LUMINA 高地和羊」的細緻口感，讓用餐體驗從舌尖的美味，昇華為香氣與視覺的多重饗宴，成為網友在父親節、七夕等重要節慶首選。

歡慶父親節與七夕情人節，「阪前」推出專屬密碼活動，特別借用日文「3150（Saikō，最棒）」的諧音，傳遞「把最棒的，獻給最棒的人」，8月1日-8月31日期間，凡生日月份或日期中包含數字「3、1、5、0」任兩碼，到全台「阪前」內用消費套餐即款待「松葉蟹海鮮珠寶盒」1份，為重要時刻增添頂級奢華。

此外，「阪前」同步推出季節旬味限定加購料理，包含干貝紅寶石最中餅加購價298元(原價580元+10%)，以及日本金目鯛一夜干加購價468元(原價660元+10%)等優惠，讓顧客在節慶聚餐之際，也能品味當令旬鮮。