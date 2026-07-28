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夏日降溫感鞋履 NB 509、ASICS Sensory Bloom夏季新色登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NB 509夏季新色，各3,480元。圖／New Balance提供
NB 509夏季新色，各3,480元。圖／New Balance提供

New Balance迎接盛夏，鞋款也換上繽紛新色，本季推出未來系復古跑鞋NB 509六款夏季新色，同步發表在歐美掀起熱潮的NB AC Runner。ASICS SPORTSTYLE全新Sensory Bloom系列，則換上夏季降溫感新色，帶來夏季輕盈步伐。

New Balance 509將Y2K千禧風與經典跑鞋DNA結合，透過大面積網布拼接與金屬皮革細節，呈現未來系復古質感。鞋款並搭載ABZORB緩震中底，提供支撐力與舒適度，六款夏季新色，包括美式復古的「曜石黑」、經典「質感灰」、「復古銀」，到夏日繽紛「萊姆綠」。

另一款在歐美掀起話題的新作AC Runner正式登陸台，在台上市推出七款配色，包含多巴胺色系「泡泡紫」、「奶油黃」，以及機能感十足的深色「極光藍」與「熔岩紅」。AC Runner採用不同密度的Fresh Foam X 中底科技，打造出從訓練到日常步行皆適用的全方位鞋型。外觀流線輪廓注入發光細節，展現兼具專業運動表現與未來感設計。

ASICS SPORTSTYLE推出全新Sensory Bloom系列，重新詮釋GEL-CUMULUS 16與HYPERSYNC兩個熱門鞋款，GEL-CUMULUS 16延續經典輪廓，透過半透明網布與具光澤感的線條設計，柔和色調讓鞋面色塊銜接更自然也具清爽感。HYPERSYNC是融合田徑鞋與角力鞋的低輪廓薄底鞋型，鞋面採用亮面漆皮、縫線與網布交疊出結構美學，結合淡粉、淡藍色異材質拼接搭配俐落流線鞋身，呈現輕盈時髦的都會形象。

GEL-CUMULUS 16霧藍色，4,880元。圖／ASICS SPORTSTYLE提供
GEL-CUMULUS 16霧藍色，4,880元。圖／ASICS SPORTSTYLE提供

NB 509夏季新色，各3,480元。圖／New Balance提供
NB 509夏季新色，各3,480元。圖／New Balance提供

NB品牌大使、NBA球星Darius Garland穿AC Runner迷霧灰。圖／New Balance提供
NB品牌大使、NBA球星Darius Garland穿AC Runner迷霧灰。圖／New Balance提供

GEL-CUMULUS 16與HYPERSYNC推出降溫感新色。圖／ASICS SPORTSTYLE提供
GEL-CUMULUS 16與HYPERSYNC推出降溫感新色。圖／ASICS SPORTSTYLE提供

HYPERSYNC閃耀粉，3,580元。圖／ASICS SPORTSTYLE提供
HYPERSYNC閃耀粉，3,580元。圖／ASICS SPORTSTYLE提供

AC Runner，各4,480元。圖／New Balance提供
AC Runner，各4,480元。圖／New Balance提供

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