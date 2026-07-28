黃仁勳加持！ 雙北夜市2026十大排行榜洗牌？

夜幕低垂、華燈初上，從經典古早味的街角老攤，到爆漿流汁的銅板小吃，夜市不僅是台灣人最具煙火氣的日常廚房，更是外國旅客與國際名流造訪雙北的美味首選。

究竟在眾多特色商圈中，哪些夜市最受網友推崇與討論？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/7/22～2026/7/21）雙北夜市的網路聲量，盤點出「雙北十大人氣夜市」排行榜！究竟是哪家夜市憑藉米其林名店高密度霸榜？又是哪裡的深夜食堂讓AI教父也冒雨朝聖？帶您一同揭曉！

No.10 師大夜市

聲量：2,544筆

經歷過住商分離的都市計畫重整後，師大夜市早已褪去過去人潮擁擠的噪雜，轉型為極具人文氣息的精緻商圈。因為緊鄰師大與台大，這裡融合了學生平價小吃與異國文化，核心範圍集中在師大路與龍泉街巷弄內。漫步在師大夜市，空氣中依然瀰漫著「師園鹽酥雞」標誌性的濃郁蒜香，以及「燈籠滷味」熱氣騰騰的加熱湯汁香氣，這兩家經典老店陪伴無數世代學子度過宵夜時光，共同撐起了師大商圈在社群上的美食標籤。

這座夜市近期的討論熱度，源於大胃王YouTuber造訪拍攝引發的「師大現況」熱議，以及校園市集活動在Threads和IG上的洗版打卡。許多老台北人坦言感嘆：「以前的師大夜市是逛街治裝天堂，現在看到空店面掛招租有點難過。」但也有許多現在的學生與在地居民偏愛這份難得的愜意，紛紛表示：「人潮變少後反而很好逛，不必擠到無法走路」、「現在更像一個安靜有質感的學區，這才是師大該有的樣子」。

No.9 延三夜市

聲量：2,803筆

跨過台北橋進入大同區延平北路三段，沒有花俏的觀光包裝或徒步區造景，車水馬龍的道路兩側騎樓下，正是老饕心目中的「隱藏版深夜老廚房」，；延三夜市早年因聚集大量勞動人口與運將大哥，發展出便宜、大碗且作工扎實的古早味飲食文化。許多店家從清晨一路營業至深夜，攤位幾乎清一色是傳承數十年的老字號，其中創立逾半世紀的「大橋頭老牌筒仔米糕」更是鎮店之寶，選用陳年圓糯米搭配自製甜辣醬與切片肥肉，入口即化，還榮獲「米其林必比登」與「500碗」肯定；吃完鹹食後，再順道至「延三夜市豆花嫂」來碗古法熬煮、口感綿密的豆花或黑糖刨冰，便是老台北人最道地的完美結尾。

觀察社群聲量，延三夜市在近一年憑藉著YouTube開箱影片與Threads上的私藏美食清單引爆熱議。網友對這裡的評價大多圍繞在「無可取代的生活感與古早味」，大讚：「延三規模雖然不大，但每一攤都是實力派，豆花嫂跟大橋頭米糕絕對是必吃」、「這裡不像其他觀光夜市那麼商業化，更多的是老台北人的真實生活感」。沒有過多的連鎖重複攤位，延三夜市靠著真材實料的硬實力，在老饕圈默默建立起不可動搖的口碑。

No.8 景美夜市

聲量：3,342筆

位於捷運景美站旁、圍繞百年古蹟「景美集應廟」發展的景美夜市，白天是人聲鼎沸的傳統市場，傍晚則無縫切換為文山區居民與世新學子的深夜食堂。這裡沒有華麗炫目的觀光包裝，全憑扎實古早味與高CP值撐起口碑。走進夜市，遠遠就能聞到「鄭家炭烤」獨門醬汁經純炭火烘烤發出的濃郁焦香；排隊地標「景美上海生煎包」現包現煎、底皮金黃酥脆；而「景美炸三鮮米粉湯」以大骨熬煮粗米粉，搭配現炸紅燒肉與花枝生蚵，更是內行人的標準組合。加上人氣爆棚的「張媽媽雞排」與「高雙管四神湯」，交織出極具人情味的台式小吃地圖。

近期網路上一場關於「景美夜市是不是美食沙漠」的激辯，意外成為推升聲量的最大火苗。貼文一出立刻引來無數在地居民與世新校友跳出來護航：「景美人雖然不反對被叫美食沙漠，但大家推薦給你的一堆店你都說我不吃我不吃，是不是你自己太挑了」、「對面米粉湯還算能打吧，穀香雞肉飯，雙管四神湯跟他們家的油飯都不錯」、「前面的米粉湯，炸豆腐，炸三鮮，對面的剉冰」、「張媽媽大雞排，還有水餃，最好吃的其實是夜市裡面那家古早麵店」。

No.7 湳雅夜市

聲量：4,903筆

湳雅夜市早年因緊鄰板橋舊火車站與周邊工廠，孕育出高密度、份量扎實的深夜飲食文化。這裡路線單純直白，街邊與路中央擺滿幾乎不間斷的傳統小吃，加上後半段保留的射氣球、打彈珠等遊戲攤位，呈現出非常道地的台式夜市活力。走到夜市核心，遠遠就能聞到「王記好吃麻油雞」以純米酒與老薑爆香的濃郁香氣，大塊軟嫩的土雞腿配上乾麵線是無數板橋人的避寒宵夜；「蚵仔之家」則以不手軟的東石鮮蚵打響名號，滿滿一碗「蚵仔乾麵」鋪到幾乎看不到底下的麵條；至於一路從小攤擺到大店面的「板橋小籠包」，皮薄爆汁的小籠包搭配現炸酥脆臭豆腐，更是每桌必點的招牌。

作為板橋人的晚餐與宵夜食堂，湳雅夜市在各大論壇上一向自帶超高討論度。網友發文最常聊到的不是花俏的新穎網紅店，而是這裡老字號的「硬實力」，不少人大讚：「在夜市能經營五年以上的商家，口味大部分都可以接受了」、「我們每次去都會喝蚵仔之家的蚵仔湯」、「9:30下班都只剩湳雅夜市，簡直是在逛自己家廚房」。

No.6 南機場夜市

聲量：7,392筆

南機場夜市因日治時期的軍用機場與國宅聚落發展而得名，這裡是台北極少數百分百由實打實餐飲組成的純美食天堂，幾乎沒有服飾精品或遊戲攤位，全憑硬實力吸引饕客。走進夜市，招牌古早味「山內雞肉」皮Q肉嫩的雞肉飯往往最早完售；名震台北的「好吃炸雞」以薄皮與美式脆皮雙工法爆汁出名，高CP值吸引長龍；而「曉迪筒仔米糕」入味鮮甜的魯肉飯與排骨酥湯、飄香多年的「阿男麻油雞」、微焦酥脆的「玉米家」烤玉米，以及人氣甜品「Q麻吉古早味麻糬」，交織出台北密度最高、最接地氣的米其林級銅板名單。

因為深受《夜市王》效應與各大YouTuber食測影片加持，南機場夜市熱度居高不下。許多網友一面倒認同其無可取代的地位：「不像一些熱門夜市充滿觀光客，南機場夜市更多的是在地人的日常，價格相對親民，美食密度卻非常高」、「雖然規模不算大，但卻擁有全台北密度極高的米其林必比登推薦小吃」、「熱門店家都要大排長龍，但大部分的攤販都不會踩雷」、「不得不說是名不虛傳的夜市」、「東西感覺起來價格是比台北其他夜市便宜5到10元，攤位重複性不高，而且基本上吃到的都很好吃」。

No.5 三和夜市

聲量：10,335筆

緊鄰捷運台北橋站的三和夜市，白天是熱鬧的「三重中央公有零售市場」，傍晚則化身為充滿人間煙火氣的深夜食堂。這裡少有外國觀光客的喧囂，多的是在地熟客與通勤族的穿梭。走進長達800公尺的夜市街廓，飄香超過50年的「萬粒肉圓」以低溫油炸出Q彈外皮，搭上鹹甜粉紅醬汁成了經典；「蚵四海小吃」大煎台上滋滋作響的蚵仔煎，顆顆鮮蚵肥美大顆；曾獲米其林必比登推薦的「雅口天香臭豆腐」外酥內嫩；而獨特吸汁的「蛋白滷味」、老字號「朱記麻油雞」與現打濃郁的木瓜牛奶，更是無數三重人心中不可取代的深夜療癒。

在社群上，三和夜市憑著「老店密度高、性價比極強」的特質，高居夜市討論前列。許多網友分享走訪心得時紛紛大讚：「看YouTube介紹來的，真的是很熱鬧，也很多攤販」、「是我認為很好逛，攤商多，美食多的夜市」、「通道很擁擠，店家很多且多樣，整條夜市蠻長的」、「非常好逛而且不用跟外國遊客擠，美食也超多」、「每次週末來人都很多！有很多吃的食物攤販居多」、「整體很有老台北的味道，人間的煙火氣息，最能撫慰人心」。

No.4 樂華夜市

聲量：10,993筆

樂華夜市是永和區規模最大、發展極為成熟的指標性觀光夜市，這裡傍晚便進行車輛管制，平整寬敞的路面與貼心規劃在雙黃線上的排隊動線，讓食客逛起來舒適不擁擠。由於周邊人口密度高，能在此屹立不搖的店家都歷經極其嚴苛的味蕾淘汰。一進夜市口的瘋狂排隊地標「顏記深海旗魚串」，現包水煮蛋現炸至金黃鼓起，外Q內嫩且每串僅要銅板價；創下蔗片冰風潮的「阿爸の芋圓」，以帶有獨特炭燒香氣的脆皮蔗片冰搭配濃郁大甲芋泥與芋圓，堪稱芋頭控的聖殿；而現點現撕、搭配十幾種清脆蔬菜的「樂華涼拌手撕雞」、中藥大骨熬煮的「郭記麻辣臭豆腐」與慢工出細活的現打「奶昔屋」，更是各自吸引長龍。

從入口的銅板小吃到巷尾的甜品名店，樂華夜市靠著無可挑剔的美食底蘊，是不少永和人引以為傲的深夜美食地標，網友留言最常提及這裡流暢的逛街體驗與強大餐飲實力：「路很大條不擁擠，而且吃喝種類不會嚴重重複，真的非常好逛」、「顏記旗魚串無論味道跟口感都比其他家厲害，阿爸の芋圓更是必吃」、「店家都有做規劃，排隊排在雙黃線上完全不影響交通，整體平均分數真的高」。

No.3 饒河街夜市

聲量：12,351筆

只要遠遠看到松山慈祐宮華燈初上的紅燈籠，就知道離饒河街夜市不遠了。這座古稱「錫口」的昔日港埠，如今以金碧輝煌的牌樓享譽國際，饕客沿著兩側順著走，就能一間不漏地輕鬆攻克名店。一踏進慈祐宮旁的入口，永遠被排隊人牆包圍的「福州世祖胡椒餅」，憑藉古法炭火窯烤出酥脆焦香的餅皮，咬下滿是爆汁黑胡椒肉塊與鮮蔥；連年獲米其林推薦的「陳董藥燉排骨」，湯頭甘甜溫潤、離骨即脫；土地公廟旁的百年老店「東發號」，則以不勾芡的清湯系大腸麵線與古早味油飯獨樹一格；再加上「阿國滷味」與「麻糬寶寶」，交織出陣容極其豪華的台式小吃地圖。

今年轟動全台的「黃仁勳美食地圖」，無疑是將夜市推向聲量高峰的最大功臣！他在今年5月及6月兩度現身饒河街夜市，不只掏千元大鈔買胡椒餅大方免找零、當場低頭試吃路人烤玉米並直接買單，更接連品嚐爆漿雞腿捲與綿綿冰，引爆全網熱議。網友們紛紛打趣留言：「黃仁勳真的十分親民接地氣」、「台灣夜市美食已經成功打入輝達供應鏈」、「AI教父加持過後，這幾家現在排隊要排更久了」、「這家胡椒餅要出現在背板了」。

No.2 士林夜市

聲量：12,534筆

走出捷運劍潭站，滿滿的喧囂與人潮立刻撲面而來，這正是全台知名度最高、規模極其龐大的國際級地標：士林夜市。從文林路潮流服飾、遊戲攤位，一路延伸至百年古蹟慈諴宮與士林市場建築，構成了吃喝玩樂一站滿足的巨型商圈。這裡不只有觀光名店，廟口周邊更是隱藏著傳承數十年的硬實力：蟬聯多年米其林必比登的「海友十全排骨」，數個黑色陶甕慢火燉出甘甜濃郁的中藥湯頭；慈諴宮正門口的「阿輝麵線」，饕客們手捧一碗加入大腸與花枝羹的熱騰騰麵線坐在廟宇階梯上享用，成了最經典的廟口風景；隱身巷弄的「鍾記原上海生煎包」焦香爆汁；而比臉還大的始祖級「豪大大雞排」與「家鄉碳烤雞排」，更是無數國外旅客來台朝聖的起點。

隨著台北市政府推動「士林夜市2.0」振興計畫，以及士林市場地下美食街改建滿週年，近一年的社群討論展現出顯著的翻轉趨勢。不同於過往對擁擠的負面印象，社群上出現許多針對用餐環境改善的正面好評：「現在地下美食街變得超乾淨又有舒服的冷氣，用餐感覺自在很多」、「攤位變得井然有序，有些數十年老店的味道依然是其他夜市取代不了的」、「充滿年輕時的回憶，人潮陸續回流後假日真的很適合來走走」。

No.1 寧夏夜市

聲量：12,592筆

位於大同區、承襲昔日建成圓環一甲子老字號底蘊的寧夏夜市，以微幅差距壓軸奪冠。這裡不只是全台首創全攤位禁用免洗餐具、裝設靜電油煙處理機的環保夜市，更普及電子支付與多國語言菜單，將在地古早味推向國際。漫步夜市，蟬聯多年米其林必比登的「劉芋仔蛋黃芋餅」嚴選甲仙芋頭包裹肉鬆與鹹蛋黃，爆漿酥脆；創立逾70年的「豬肝榮仔」湯頭清甜滑嫩；麻油香氣逼人的「環記炒腰花」、全台獨創半熟鴨蛋包的「鴨頭正二代」，以及「林振記燒麻糬」，每一攤都是硬實力的經典。

而在近一年的社群討論中，寧夏夜市的聲量最高峰，無疑來自AI教父黃仁勳在6月離台前夕冒雨造訪的盛況。從「圓環邊蚵仔煎」、「老六高粱香腸蛋餅捲」，到「雅米花生捲冰淇淋」、「豆花莊」，最後以「詹記水果攤」的山竹與蓮霧完美收尾。全網瘋狂洗版教父同款地圖，網友們紛紛盛讚：「完全是台灣夜市美食的最佳代言人」、「連國際級科技巨頭都願意冒雨排隊，寧夏真的無敵」、「這熱情根本是台灣夜市的形象大使」。憑著無可挑剔的美食零踩雷口碑與名人效應重磅加持，寧夏夜市穩坐雙北夜市極致美味的最佳代表。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月22日至2026年7月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

阿里山 vs. 故宮南院角逐聲量冠軍！2026嘉義十大人氣景點強勢出爐

衝熱氣球嘉年華必住！2026台東十大人氣飯店出爐 最快10分鐘到鹿野高台

雙北十大芒果冰名店清單出爐！冰讚、龍都、思慕昔誰是2026聲量冠軍？

天氣熱吃什麼最消暑？網友推薦十大必吃美食排行榜出爐 第一名不是剉冰、霜淇淋

超懷舊玩具TOP 10 你玩過幾個？戰鬥陀螺聲量飆破38萬筆 遊戲王、電子雞掀回憶殺