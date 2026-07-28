媽祖護祐場！宜蘭國際綠色影展戶外特映「海豚男孩」送限量4好禮

宜蘭國際綠色影展7月31日晚間7時，在羅東公正國小舉辦戶外特映，播放海洋動畫電影「海豚男孩」，首度攜手南方澳進安宮恭迎湄洲媽祖聖駕蒞臨，開放民眾鑽轎底祈福，現場免費入場，6時20分起發放爆米花、祈福小金龜、壓轎金及平安符等限量4大好禮，邀民眾在夏夜星空下欣賞融合海洋、信仰與環境教育好片。

海豚男孩（Dolphin Boy，中文配音）描述一名由海豚撫養長大的男孩，在尋找身世的過程中，面對海洋污染帶來的危機，攜手夥伴守護海洋世界。電影透過溫暖動人的故事，傳遞珍惜海洋生態、守護環境的理念，也呼應2026宜蘭國際綠色影展「萬物棲居：跨物種庇護共生」主題，重新思考人與自然萬物相互依存的關係。

這次戶外特映最大特色是結合地方信仰文化與環境教育，活動恭請南方澳進安宮湄洲媽祖聖駕，下午6時至晚間8時40分開放民眾鑽轎底祈福，並接受媽祖賜福，象徵平安、健康與順遂，透過信仰文化與電影放映的結合，讓更多民眾在親近環境議題的同時，也感受地方文化的溫暖與凝聚力。

活動自下午6時起陸續展開，除揪團「圓桌席」報到外，6時20分開始發放限量入場禮，包含爆米花、媽祖祈福小金龜，以及南方澳進安宮提供的壓轎金與平安符。縣環保局表示，影展戶外特映活動免費開放民眾參加，無須事先報名，歡迎親子家庭及民眾攜伴前來，共同欣賞電影、感受媽祖庇佑，在夏夜星空下度過兼具娛樂、文化與環境教育的夜晚。

因活動辦理需要，當天公正國小平面停車場、司令台及操場將配合活動進行管制，相關管制資訊公告在影展粉絲頁，現場也張貼公告，請民眾留意訊息並配合現場工作人員引導。影展詳細資訊可至「宜蘭國際綠色影展」facebook官方粉絲頁查詢。

宜蘭國際綠色影展日前開幕人潮滿場，主辦單位31日晚間7時在公正國小舉辦戶外特映，播放海洋動畫電影「海豚男孩」，邀請媽祖聖駕蒞臨，開放鑽轎底祈福，6時20分起發放爆米花、祈福小金龜、壓轎金及平安符等限量4好禮。記者戴永華／攝影