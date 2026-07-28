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原音唱進嘉創園區原音如此流行特展 走讀原民流行音樂發展史

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供

日治時期興建的嘉義酒廠，轉型活化嘉義文化創意產業園區，成為重要藝文展演場域。園區目前進行文化部推動9棟歷史建築修復再利用工程，採分區施工，園區未休園，遊客仍可入園參觀，感受歷史建築與藝文展覽交織的文化魅力。由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，近日移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。

「原音如此流行」特展聚焦原住民族流行音樂自戰後以來的發展歷程。從「戰後的原音」歌謠採集、「流行的原音」黑膠與卡帶時代、「社運的原音」文化復振，到「青年的原音」展現青年創作能量； 另有拆解經典台語歌曲源流的「你不知道的原音」，以及展現當代母語創作活力的「綻放的原音」，透過不同主題呈現原住民族流行音樂的多元樣貌。

值得一提的是，本次特展除融合原發中心建構自身音樂史的「珍藏原音」專區，展出珍貴的國家級原住民族音樂典藏外，嘉義場更特別規畫「種歌者」專區，播放去年由特展延伸策畫的《種歌者》音樂劇場演唱會精彩片段，透過不同世代歌手重新演繹經典山地歌謠與原住民族流行歌曲，讓舞臺演出與展覽內容相互呼應，成為嘉義場限定的展示亮點。

主辦單位表示，展覽以原住民族流行音樂發展歷程為主題，透過珍貴史料、歷史影像、經典音樂作品及互動展示，帶領觀眾回顧原住民族歌手走向主流樂壇的歷程，並呈現原住民族音樂對台灣流行文化的重要影響與貢獻。此次巡迴展選擇嘉義作重要展站，別具意義。嘉義是阿里山鄒族原鄉，深厚音樂文化孕育豐富歌唱傳統，培養受國人喜愛歌手，使嘉義成為推廣原住民族音樂文化重要據點。主辦單位指出，嘉義站「原音如此流行」特展，首度橫跨台灣北、中、南、東四大區域巡迴展出，不僅是原民流行音樂推廣重要里程碑，透過展覽讓民眾認識原住民族音樂文化深厚底蘊，感受原音跨越世代、融合傳統與流行獨特魅力。

由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供

由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供

由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供

由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供

由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
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由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供

由國立傳統藝術中心與原住民族委員會原住民族文化發展中心，共同策劃的「原音如此流行」特展，移師嘉義文創業園區Q棟展出，即日起至8月23日免費參觀，邀請民眾走進原住民族流行音樂的精彩世界。圖／傳藝中心提供
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嘉義 文化部 原住民

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