北海道咖啡品牌「MORIHICO.森彥」海外首店 插旗九九峰薰衣草森林園區

由台灣生活風格領導品牌「薰衣草森林」集團代理、引領無數咖啡迷跨海朝聖的日本北海道獨立咖啡品牌「MORIHICO.森彥」，全球首家海外店舖〈森彥九九峰〉正式落腳「薰衣草森林南投九九峰園區」，並預計7月28日開幕迎賓。

為了迎接這座意義非凡的海外首店，森彥咖啡創辦人兼藝術總監市川草介今(27)日特別來到園區，現場深度介紹這個曾被《紐約時報》特別報導、以獨特時間底蘊與職人精神著稱的北海道靈魂咖啡品牌，並親自示範其傳奇的慢活咖啡美學。

自1996年從札幌寧靜巷弄內的一棟舊式木造民家創立以來，市川草介不僅是在賣一杯咖啡，而是在孕育一份「時間的文化」。他將北國雪景的靜謐與對空間、時間的極致執著，封存於濃郁厚實的深焙咖啡香氣中。

這股專注於本質的魔力不僅征服了日本，更獲得國際媒體《紐約時報》的關注報導，將其譽為「札幌必喝的邪教級咖啡館」。而在歷經台灣美學媒體多年來的追蹤報導與大眾期盼下，薰衣草森林集團成功將這座傳奇咖啡館引進台灣，預計5年內要在全台開出至少3家分店。

本身就是森彥咖啡鐵粉的薰衣草森林集團董事長王村煌表示，北國風土所孕育的靜謐「時間美學」，與中台灣依山而生的「慢活」精神不謀而合，兩大療癒品牌將在九九峰交織出全新的生活風格殿堂，讓台灣咖啡迷不需飛到北海道，就能在島嶼山林間感受純正的北國咖啡靈魂。

目前，在日本擁有13家店舖的「MORIHICO.森彥」，每家店都肩負著傳遞北海道不同藝術與餐食風格的文化使命，而這座專為台灣打造的海外首店〈森彥九九峰〉，更是由市川草介親自操刀，量身開創了全球唯一的空間概念「雪墨(Setsuboku)」。

這個極具東方精神的新詞，將北海道最純淨、彷彿能將聲音吸入其中的積雪輪廓，與東方水墨畫中講求濃淡與留白的藝術高度完美交融。市川社長感性地解釋，墨的出現並非為了覆蓋，而是為了襯托出白色本身的深邃美麗。

在建築的視覺鋪陳上，空間大量引入白木、自然石與柔和的現代曲線，並透過大面開闊的落地窗景，將九九峰野性而立體的森林綠意完美剪裁入室，使建築不再喧賓奪主，反而成為與大自然和諧對話的靈性載體。

此外，店內更同步策劃了移築藝術的視覺饗宴，展出北海道代表性寫真家野呂圭一的六幅大作。這些大師級攝影作品在島嶼山林間，細膩重現了北國嚴冬至朝陽雪解時的陰影與靜謐生命力，為台灣設計美學愛好者築起了一座不容錯過的細節空間。

為了賦予海外首店「唯有在此才能體驗」的珍稀專屬感，創辦人市川草介特別針對台灣的氣候與本地饕客的味覺特徵，精心研發台灣限定綜合豆「森之Taiwan Edition」。

有別於札幌本店歷史悠久、厚實深焙的經典款「森之(MORI no SHIZUKU)」，市川社長特別改以中淺焙手法，疊加了衣索比亞、哥倫比亞等五種珍貴豆款。這款配方豆將柑橘的爽和與甜美的醇厚甘甜完美調和，尾韻更帶著台灣山林特有的木質氣息，精準轉譯出林間陽光與雨滴灑落的森林露滴、微風搖曳的輕盈畫面感。

在餐點部分，〈森彥九九峰〉巧妙地將日式經典洋食工藝與台灣在地風土靈魂互相結合。主打品項「經典鬆餅套餐」採用傳統日式極致蓬鬆空氣感手法製作，並別出心裁地融入台灣限定的薰衣草芋頭奶霜風味，創造出台日混血的驚艷體驗；盛夏限定的「水果方塊三明治(芒果口味)」則將寶島熱帶水果的豐饒與細緻的視覺美感揉合，展現出清爽迷人的層次。

同時，店內也同步引進日本招牌的「綿雪/起司蛋糕」與「月光/巧克力蛋糕」，讓饕客在每一口舌尖的饗宴中，都能領略北海道頂級職人與台灣風土跨界碰撞的火花。

薰衣草森林集團創立於2001年，是台灣知名的生活風格與休閒觀光產業代表品牌，旗下包括薰衣草森林休閒園區、心之芳庭婚宴會館，以及今年3月中開始試營運的薰衣草森林南投九九峰園區，旅宿品牌則有緩慢、尋路等，橫跨台灣、日本北海道兩地。

薰衣草森林南投九九峰園區的亮點之一，有自法國引進全台唯一的繫留式觀光氦氣球。記者宋健生／攝影

森彥咖啡創辦人市川草介在薰衣草森林南投九九峰園區，親自示範手沖咖啡。記者宋健生／攝影

〈森彥九九峰〉巧妙地將日式經典洋食工藝與台灣在地風土靈魂互相結合。記者宋健生／攝影