泰劇女神LingOrm合體！ 與EXO吳世勳同穿新裝站台Dior開幕

象徵富饒與豐盈的「麥穗」，一直以來都是法國百年頂級珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）最具代表性的自然主義圖騰之一。自品牌創始人尼鐸（Marie-Étienne Nitot）運用麥穗作為創作靈感起，麥穗便深得約瑟芬皇后與瑪麗路易絲皇后的喜愛。今年七月，Chaumet推出全新的「L’Épi de Blé de Chaumet」系列套組，在寫實與詩意想像之間取得完美平衡，以極致當代風格重塑這項經典符號。

2026-07-27 16:01