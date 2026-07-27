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泰劇女神LingOrm合體！ 與EXO吳世勳同穿新裝站台Dior開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Orm與鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @linglingkwong
Orm與鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @linglingkwong

法國時尚品牌Dior近日於曼谷Siam Paragon精品店舉辦盛大開幕展店活動。現場星光熠熠，除了韓國天團EXO成員吳世勳（Sehun）跨海造訪，品牌大使Orm（Kornnaphat Sethratanapong）、鄺玲玲、Tontawan Tantivejakul（Tontawan）及泰國女星Kimberley同台共襄盛舉，展現當代時尚的多元魅力。

備受時尚粉絲喜愛的Orm身穿2026秋冬系列黃色花卉輪廓剪裁套裝，手提經典Lady Dior包款，散發青春俏麗的優雅；鄺玲玲則以霧藍色短版夾克搭配粉嫩迷你短裙，巧搭Dior Toujours Hobo包款，展現率性風格。Tontawan則選穿了多彩印花Bar Jacket搭配蕾絲魚尾長裙演繹柔美氣質；Kimberley則選擇簡約黑色洋裝搭配Dior Cigale包款，展現洗鍊低調的品牌風範。

吳世勳身著2026冬季系列西裝外套搭配淺色丹寧褲，展現俐落從容的男士魅力；泰國男星James（Jirayu Tangsrisuk）則以咖啡棕西裝外套點綴條紋領帶，將學院風注入都會紳士造型，完美詮釋Dior男裝的現代優雅風格。

泰國男星James出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @jirayu_jj
泰國男星James出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @jirayu_jj

Orm出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @orm.kornnaphat
Orm出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @orm.kornnaphat

韓國男團EXO成員吳世勳出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @oohsehun
韓國男團EXO成員吳世勳出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @oohsehun

韓國男團EXO成員吳世勳出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @oohsehun
韓國男團EXO成員吳世勳出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @oohsehun

鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @linglingkwong
鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @linglingkwong

泰國女星Tontawan出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @tontawan
泰國女星Tontawan出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @tontawan

Orm出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @orm.kornnaphat (2)
Orm出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @orm.kornnaphat (2)

Orm與鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @orm.kornnaphat
Orm與鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @orm.kornnaphat

鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @linglingkwong
鄺玲玲出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動。圖／摘自IG @linglingkwong

泰國 Dior EXO

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