他經濟崛起帶動父親節檔期 從味道管理到實用送禮百貨公布熱銷品項

MZ世代對個人外在形象與生活質感的重視顯著提升，也讓「他經濟」市場持續升溫。新光三越指出，男性對於個人形象管理的需求已從過往的基礎清潔，延伸至保養、香氛等面向，且今年暑假男性保養需求明顯升溫。

新光三越指出，今夏包括Lancôme、資生堂、BIOTHERM等防曬商品整體業績成長近4成，LAB SERIES、Aesop推出兼具清潔與保養功效的男性商品也持續熱銷。

無論男女，良好的氣味不再只是「加分項」，「味道管理」更被視為個人專業度、自我紀律與生活品質的基本要求。因應台灣夏季濕熱天氣，男性對於清爽且具個人風格的香氛需求提升，精品男香也成為自用與父親節送禮熱門選擇。

新光三越電商平台skm online旗下男性潮流選物館SKM MEN’S也觀察到男性香氛消費成長趨勢，特別引進BYREDO、TOM FORD、CREED、Frédéric Malle等精品香氛，以及LAB SERIES雅男士男性保養系列等，讓男性消費者可以一次快速購物所需商品。

另外，今夏掌上型電鬍刀因兼具便利性、科技感與質感設計也受到消費者關注，其中PHILIPS、BRAUN、Panasonic、FREED等品牌，全台累積熱銷更突破千支，成為父親節送禮與自用熱門品項之一。

隨著父親節腳步接近，團聚商機發酵，新光三越指出包括：橘色涮涮屋、欣葉台菜、明水然．樂、Miacucina、湘碰杯、朵頤等訂位率皆已近8成，還沒有訂位的消費者可要趕快把握時間。8月13日前購物、聚餐可搭配新光三越「夏天卡利HIGH」，會員持11大指定銀行信用卡同卡累計刷滿1萬元以上獨享4％、5％、6％回饋，使用skm pay消費任一單筆達3,000元再加碼1%，最高可享7%回饋。

Global Mall觀察近年父親節消費趨勢，最受歡迎的送禮以「實用型」為主流，以刮鬍刀、3C科技商品和健康家電類，穩居人氣排行榜，包含手機、平板和按摩家電等商品買氣持續升溫。根據館內消費趨勢，像是全身按摩椅、腿足按摩器或肩頸按摩墊，是犒賞爸爸辛勞的人氣商品。3C商品同樣熱度不減，包括智慧型手機、平板、電視等都是熱門升級選項，而男性日常必備的電動刮鬍刀更是每年父親節的長銷明星商品。

父親節檔期自用或送禮，Global Mall即日起至8月9日推出「金夏卡有利」的會員優惠加碼回饋，iMall會員

於指定專門店刷指定銀行信用卡，累計滿1萬元享3%回饋、滿2萬元享4%回饋、滿3萬元享5%回饋；再搭配中信Global Mall聯名卡最高3%回饋，合計最高可享8%優惠回饋。此外，Global Mall新北中和會員活動期間，即日起至8月8日單筆消費家電、健康器材和珠寶滿10,000元，加贈1,000元電子商品禮券，單筆消費滿15,000元，加碼再贈1,000元。

Lancôme蘭蔻超極效UV敏弱肌防曬乳 (M.E.D. Shield) SPF 50+ PA++++，推薦價3,900元。圖／新光三越提供

CREED綠香岩蘭50ml，推薦價8,180元。圖／新光三越提供

Aesop二重奏潔面露200ml，推薦價1,450元。圖／新光三越提供

philips旋護式攜帶型電鬍刀S716／05新品上市，原價9,000元，特價7,888元，買即贈「音波電動牙刷HX2491／01」（新光三越獨家）。圖／新光三越提供

Global Mall公布父親節送禮排行榜，以健康家電、3C和刮鬍刀最受青睞。圖／Global Mall提供