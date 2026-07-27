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Lisa、全智賢加持！LV全新Multipass包 自然散發的奢華高級鬆弛感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使王淨演繹Multipass包款。圖／路易威登提供
品牌大使王淨演繹Multipass包款。圖／路易威登提供

近年時尚吹起高級鬆弛感風潮，追求看起來輕鬆不刻意就達成的高級感。法國精品路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）首次亮相於2026早春女裝系列的全新力作「Multipass」包款，一上市旋即成為全球頂級女星的配件新寵，包括Lisa、申敏兒、全智賢、王淨、劉亦菲及宋茜等時尚指標明星皆紛紛搶先上身演繹，不論是私服通勤還是機場穿搭，都能展現率性優雅的隨性風格。

Multipass隸屬於品牌的「Express」系列，主打簡潔俐落的線條與極高實用性。在2026早春女裝系列中首度曝光後，便迅速躋身為品牌標誌性作品，與經典的Petite Malle及Side Trunk並駕齊驅。在材質上，除了有標誌性的Monogram及Monogram Dune帆布包款等經典選擇外，亦推出深邃黑、柔和香草色等粒面皮革，以及極具質感的麂皮與錯視印花款式，滿足多元場合搭配需求。

作為全天候的時髦伴侶，Multipass附有可拆卸肩帶、編織鏈條與短手柄，能靈活切換為肩背、斜挎、手提或手腕配戴。此外，品牌於全新的2026秋冬系列中更驚喜推出尺寸更適合亞洲人身形的迷你版本，以精巧比例完美承襲原版基因，為整體造型再增添一抹精緻優雅的點睛之筆。

Multipass Monogram Dune帆布款，91,000元。圖／路易威登提供
Multipass Monogram Dune帆布款，91,000元。圖／路易威登提供

品牌大使劉亦菲演繹Multipass包款。圖／路易威登提供
品牌大使劉亦菲演繹Multipass包款。圖／路易威登提供

Multipass迷你，黑色小牛皮款，82,500元。圖／路易威登提供
Multipass迷你，黑色小牛皮款，82,500元。圖／路易威登提供

品牌大使全智賢演繹Multipass包款。圖／路易威登提供
品牌大使全智賢演繹Multipass包款。圖／路易威登提供

Multipass霞光橙色小牛皮款，10萬7,000元。圖／路易威登提供
Multipass霞光橙色小牛皮款，10萬7,000元。圖／路易威登提供

備受喜愛的Multipass包本季驚喜推出尺寸更為精巧的迷你款。圖／路易威登提供
備受喜愛的Multipass包本季驚喜推出尺寸更為精巧的迷你款。圖／路易威登提供

品牌大使申敏兒演繹Multipass包款。圖／路易威登提供
品牌大使申敏兒演繹Multipass包款。圖／路易威登提供

Multipass黑色小牛皮款，10萬7,000元。圖／路易威登提供
Multipass黑色小牛皮款，10萬7,000元。圖／路易威登提供

Multipass迷你，Monogram帆布款，74,500元。圖／路易威登提供
Multipass迷你，Monogram帆布款，74,500元。圖／路易威登提供

品牌大使劉亦菲演繹Multipass包款。圖／路易威登提供
品牌大使劉亦菲演繹Multipass包款。圖／路易威登提供

品牌大使Lisa演繹Multipass包款。圖／路易威登提供
品牌大使Lisa演繹Multipass包款。圖／路易威登提供

Multipass香草白色小牛皮款，10萬7,000元。圖／路易威登提供
Multipass香草白色小牛皮款，10萬7,000元。圖／路易威登提供

LV 全智賢

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