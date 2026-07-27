聽新聞
0:00 / 0:00
Lisa、全智賢加持！LV全新Multipass包 自然散發的奢華高級鬆弛感
近年時尚吹起高級鬆弛感風潮，追求看起來輕鬆不刻意就達成的高級感。法國精品路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）首次亮相於2026早春女裝系列的全新力作「Multipass」包款，一上市旋即成為全球頂級女星的配件新寵，包括Lisa、申敏兒、全智賢、王淨、劉亦菲及宋茜等時尚指標明星皆紛紛搶先上身演繹，不論是私服通勤還是機場穿搭，都能展現率性優雅的隨性風格。
Multipass隸屬於品牌的「Express」系列，主打簡潔俐落的線條與極高實用性。在2026早春女裝系列中首度曝光後，便迅速躋身為品牌標誌性作品，與經典的Petite Malle及Side Trunk並駕齊驅。在材質上，除了有標誌性的Monogram及Monogram Dune帆布包款等經典選擇外，亦推出深邃黑、柔和香草色等粒面皮革，以及極具質感的麂皮與錯視印花款式，滿足多元場合搭配需求。
作為全天候的時髦伴侶，Multipass附有可拆卸肩帶、編織鏈條與短手柄，能靈活切換為肩背、斜挎、手提或手腕配戴。此外，品牌於全新的2026秋冬系列中更驚喜推出尺寸更適合亞洲人身形的迷你版本，以精巧比例完美承襲原版基因，為整體造型再增添一抹精緻優雅的點睛之筆。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。