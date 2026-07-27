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中元備貨升溫 momo普渡食品近一月銷售雙位數成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中元普渡是零售業銷售重點節日，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，隨著健康飲食意識提升與生活型態轉變，消費者選購普渡供品時，已從過去追求品項澎派，轉向兼顧祭拜需求、分食便利與日常食用，帶動拜拜箱從商品組合、份量規格到品牌選品全面進化。

momo統計，近一個月普渡相關食品銷售較去年同期呈雙位數成長，中元備貨需求持續升溫。迎接採購旺季，momo推出「中元Buy平安」專區集結近2.5萬款普渡相關商品及獨家拜拜箱，涵蓋家庭、素食、辦公室與企業團拜等不同情境，配合抽獎、點數回饋、品牌加碼回饋及指定商品優惠，打造省時、省力又安心的一站式中元採購體驗。

近年消費者愈來愈重視飲食成分與日常健康，選購普渡供品時，不再只考量品項數量，也更在意祭拜後是否適合家人食用及日常消耗。因應需求轉變，momo今年在拜拜箱中增加無糖茶飲、無調味堅果、小包裝零食等選項，相關商品買氣亦同步升溫，反映中元採購正朝向「拜得用心、吃得安心」的新型態發展。

除了商品內容升級，拜拜箱的設計也更加貼近不同生活情境。過去企業普渡多以大量採購為主，如今則更重視祭拜後是否方便拆分、分享及分送；小家庭與租屋族則偏好份量適中、不易囤積的商品組合。今年momo依據家庭、素食、辦公室及企業等不同需求，調整拜拜箱的商品內容與份量配置，讓消費者無須逐項搭配，即可依祭拜人數與使用情境快速完成備貨。

面對物價與預算考量，消費者也愈來愈重視整體採購效率。momo攜手多家知名食品品牌推出獨家拜拜箱與品牌組合，整合零食、泡麵、飲料及民生食品等熱門品項，讓消費者不必逐項搜尋、比價及搬運，即可一次完成採購。拜拜箱已不只是中元供品，也成為家庭補貨、辦公室分享及企業節慶採購的便利選擇。

momo

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