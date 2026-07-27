快訊

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

大考戴AI眼鏡重罰！大考中心拍板明年配戴不計分情節重大取消考試資格

第13號颱風白海豚生成！氣象署揭路徑 對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

約瑟芬皇后最愛的符碼！Chaumet重塑經典麥穗 黃金與鑽石交織詩意自然

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹L'Épi de Blé de Chaumet系列珠寶。圖／Chaumet提供
模特兒演繹L'Épi de Blé de Chaumet系列珠寶。圖／Chaumet提供

象徵富饒與豐盈的「麥穗」，一直以來都是法國百年頂級珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）最具代表性的自然主義圖騰之一。自品牌創始人尼鐸（Marie-Étienne Nitot）運用麥穗作為創作靈感起，麥穗便深得約瑟芬皇后與瑪麗路易絲皇后的喜愛。今年七月，Chaumet推出全新的「L’Épi de Blé de Chaumet」系列套組，在寫實與詩意想像之間取得完美平衡，以極致當代風格重塑這項經典符號。

全新系列作品以溫潤的黃金為主軸，包含項鍊、胸針、戒指與耳環四件新作，採用細緻雕琢工藝，結合拋光、霧面與噴砂等不同金屬處理手法，大幅提升麥穗輪廓的立體層次感；麥穗粒則精緻鋪鑲明亮式切割鑽石，讓純淨寶石光采與暖色黃金交相輝映。作品完美呈現「被定格於瞬間」的輕盈姿態，猶如微風吹拂過麥田，能優雅且輕柔地貼附於肌膚之上，為現代女性的日常配戴與重要場合，注入雋永自然之美。

L'Épi de Blé de Chaumet胸針，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
L'Épi de Blé de Chaumet胸針，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供

L'Épi de Blé de Chaumet項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
L'Épi de Blé de Chaumet項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供

L'Épi de Blé de Chaumet耳環，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
L'Épi de Blé de Chaumet耳環，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供

L'Épi de Blé de Chaumet戒指，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
L'Épi de Blé de Chaumet戒指，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供

L'Épi de Blé de Chaumet胸針，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供
L'Épi de Blé de Chaumet胸針，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Chaumet提供

巴黎 珠寶

延伸閱讀

低語間的閃耀 海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表

珠寶走進生活 專訪梵克雅寶台灣區董事總經理劉大玲

麥當勞日韓傳奇登台！這兩款漢堡超狂 韓國2秒賣1顆、日本熱賣21年

高雄第一人！在地首位米其林大獎侍酒師邱雯琪 30歲美夢成真

相關新聞

約瑟芬皇后最愛的符碼！Chaumet重塑經典麥穗 黃金與鑽石交織詩意自然

象徵富饒與豐盈的「麥穗」，一直以來都是法國百年頂級珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）最具代表性的自然主義圖騰之一。自品牌創始人尼鐸（Marie-Étienne Nitot）運用麥穗作為創作靈感起，麥穗便深得約瑟芬皇后與瑪麗路易絲皇后的喜愛。今年七月，Chaumet推出全新的「L’Épi de Blé de Chaumet」系列套組，在寫實與詩意想像之間取得完美平衡，以極致當代風格重塑這項經典符號。

珠寶走進生活 專訪梵克雅寶台灣區董事總經理劉大玲

「不只是克拉數、產地與價格；珠寶是藝術作品（Art Piece），承載著情感的傳承。」梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）台灣區董事總經理劉大玲（Stephanie Liu）說。

頂級羊絨、Cashmere製成包款！Loro Piana靜奢質感升級新境界

近年精品市場持續吹「靜奢風」，Loro Piana以不張揚奢華美學，於2026-2027秋冬系列推出包款新作，全新Extra Softy L29手袋與首款男士Heddle Tote，延續品牌對頂級材質與義大利工藝的堅持，並透過不同設計語彙，展現兼具實用機能與低調奢華的生活風格，為2026秋冬配件系列再添話題。

出國前必看！2026十大熱門機票平台

2026十大熱門機票平台揭曉！Trip.com、易遊網、Klook、KKday誰最受關注？整理99元機票、折扣優惠、網友心得與訂票避雷重點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。