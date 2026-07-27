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約瑟芬皇后最愛的符碼！Chaumet重塑經典麥穗 黃金與鑽石交織詩意自然
象徵富饒與豐盈的「麥穗」，一直以來都是法國百年頂級珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）最具代表性的自然主義圖騰之一。自品牌創始人尼鐸（Marie-Étienne Nitot）運用麥穗作為創作靈感起，麥穗便深得約瑟芬皇后與瑪麗路易絲皇后的喜愛。今年七月，Chaumet推出全新的「L’Épi de Blé de Chaumet」系列套組，在寫實與詩意想像之間取得完美平衡，以極致當代風格重塑這項經典符號。
全新系列作品以溫潤的黃金為主軸，包含項鍊、胸針、戒指與耳環四件新作，採用細緻雕琢工藝，結合拋光、霧面與噴砂等不同金屬處理手法，大幅提升麥穗輪廓的立體層次感；麥穗粒則精緻鋪鑲明亮式切割鑽石，讓純淨寶石光采與暖色黃金交相輝映。作品完美呈現「被定格於瞬間」的輕盈姿態，猶如微風吹拂過麥田，能優雅且輕柔地貼附於肌膚之上，為現代女性的日常配戴與重要場合，注入雋永自然之美。
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