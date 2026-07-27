珠寶走進生活 專訪梵克雅寶台灣區董事總經理劉大玲

「不只是克拉數、產地與價格；珠寶是藝術作品（Art Piece），承載著情感的傳承。」梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）台灣區董事總經理劉大玲（Stephanie Liu）說。

台灣消費者口中的「VCA」，其實是兩個人的姓氏的簡稱：Van Cleef和Arpels。品牌誕生於一個愛情故事，演變成一個家族的傳承：鑽石商之女艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）與寶石切磨師之子阿爾弗萊德梵克（Alfred Van Cleef）於品牌誕生於1895年締結連理，兩人彙整了家族的資源於1906年在法國巴黎著名的芳登廣場（Place Vendôme）22號開設了第一家珠寶精品店。

可能因為從誕生之初，梵克雅寶的故事就承載著家族的記憶與生活的溫度，天生自帶「由愛而生」的基因，家族的緊密羈絆，與工藝的底蘊。劉大玲認為，這種浪漫、富有詩意的故事，與高度女性化的視角，不僅讓人很容易理解珠寶如何成為一種藝術形式，所蘊含的情感與價值也因為普世通明，成為梵克雅寶最大的特色與優勢。

縱向的情感傳承

梵克雅寶的每一件珠寶都有一個故事；聽劉大玲説珠寶的故事如數家珍、信手拈來，隨手的一件珠寶她都能記得，總覺得很厲害。在一個以說故事為核心的品牌工作將近16年、自己又這麼能說故事，她最難忘的珠寶故事，反而無關讓人驚心動魄的碩大寶石、無關複雜宏大的瑰麗設計、也沒有扣人心弦的曲折情節 —— 打動她的故事都很純粹，就是與「人」有關。

她印象深刻的故事，都和愛有關。一位貴賓為了慶祝結婚周年，選購了一件極其美麗的隱密式鑲嵌牡丹花胸針，以這件品牌標誌性技術的作品，與梵克雅寶結下了緣分；多年後，這朵牡丹使得他們的女兒也成為梵克雅寶的客人，並傳承了這份藝術眼光，讓父母的愛隨作品流傳到第二代。

有一年​梵克雅寶推出一系列以「秘密」與「謎語」為主題的Le Secret的高級珠寶系列，作品常配有巧妙的機關、隱藏式吊墜、可拆卸的部件或雙面設計，讓擁有者能親自探索隱藏在珠寶中的文字、圖案或故事。系列中的鸚鵡胸針，翻開翅膀可以看到裡面藏著兩隻紅珊瑚雕刻的小鳥。收藏這件珠寶的客人，一看到這件作品便愛不釋手，因為她在這件珠寶上看見用羽翼呵護兩個孩子的自己。劉大玲感性地說，還有客人甚至會為了公平，會因為三個孩子而選購三件品牌的代表作Zip 項鍊，為的就是傳承。

橫向的走向世界：走向日常與大眾

從19世紀品牌誕生之初至今，珍而重之的心意傳承，不論時代如何變化、科技如何進步，無疑是珠寶之所以始終備受歡迎的一大原因。但時代的演變與科技的進步也必然改變了人們的生活型態、穿著打扮、甚至鑑賞珠寶的方式。這些外在的變動，如何影響梵克雅寶的設計？劉大玲觀察到最大的變化是「配戴性（Wearability）」與「當代感（Contemporary）」的提升：「過去高級珠寶往往被視為鎖在保險箱、僅在盛大場合露面的珍藏；但現在，珠寶是可以在日常生活中搭配的時尚配件。」

她以品牌上個月才全球首度發表的最新Fascinating Egypt系列為例，「這個系列醞釀了約7年，初我也擔心亞洲客人是否能接受法老、木乃伊等跟五們感覺很遙遠的古文明元素，但看到實品後非常驚豔，因為整體設計非常現代且容易配戴。」流暢的線條與靈動的設計吸引了二、三十歲的年輕一代藏家，證明了即便是數千年前的文明圖騰，透過現代美學轉化，依然能成為日常搭配的時髦配件。

當乘載普世情感的珠寶，設計走進當代的生活，結果就是NBA的詹皇、南韓棒球隊的李政厚、和英國的凱特王妃，都在不同的場合上、不約而同地配戴了梵克雅寶的Alhambra系列珠寶。「這完全是自發性的（Organic），對我們來說也是個驚喜，」劉大玲說，「我們並未刻意尋找男明星代言，也從未推出過中性系列，但這展現了對於『幸運』的心理共鳴：所有人都希望珠寶能為他們帶來好運，這份信念就產生了感染力。」因為走出了珠寶既定的框架，成就了梵克雅寶跨越身份與族群的魅力。

在另一個面向，梵克雅寶已積極地走出計有的框架：在數位時代堅持舉辦實體展覽與珠寶學院（L'ÉCOLE）課程。「我們希望讓大眾能從宏觀的角度認識珠寶藝術，而不僅是品牌的商品宣傳，」劉大玲說，例如大家所熟悉的「大美不言」特展，就結合台北故宮、巴黎裝飾藝術博物館與品牌典藏；「梵克雅寶珠寶學院的課程廣泛地探索寶石的美、歷史與設計，展出的作品不限於梵克雅寶，甚至會與其他收藏家借展，例如正在香港珠寶學院展出中的《深珊藏珍》，是香港分校迄今最大規模的展覽，其中就包括台灣台東綺麗珊瑚的珍貴藏品借展。」

凱特王妃配戴款梵克雅寶Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌珍珠母貝。圖／梵克雅寶提供

凱特王妃於2023年5月7日出席英王加冕音樂會時，再度配戴梵克雅寶Magic Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG

以毛絨軸打磨Alhambra珠寶腕表的金屬部件。圖／梵克雅寶提供

英國凱特王妃配戴梵克雅寶Alhambra作品出席2020年BAFTA英國電影學院頒獎典禮。圖／摘自網路

最新Fascinating Egypt系列Vénus égyptienne胸針，黃K金、白K金、一顆1.51克拉圓形DVVS1級鑽石、青金石、綠松石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

哈波貝克漢（左三）日前出席活動亦配戴了梵克雅寶的Alhambra珠寶。(美聯社)

英國凱特王妃2022年造訪加勒比海諸國時，配戴梵克雅寶Alhambra作品出席巴哈馬接待晚宴。圖／摘自網路

英國凱特王妃配戴梵克雅寶Alhambra作品出席2020年BAFTA英國電影學院頒獎典禮。圖／摘自網路

道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）(右)上場時被捕捉到配戴梵克雅寶的Alhambra項鍊。(路透)

凱特王妃配戴款梵克雅寶Magic Alhambra 6枚墜飾項鍊，黃K金鑲嵌珍珠母貝。圖／梵克雅寶提供

2026世界棒球經典賽上，南韓隊李政厚被捕捉到配戴梵克雅寶的Alhambra項鍊。特派記者余承翰／東京攝影

最新Fascinating Egypt系列Fleur de lotus Mystérieuse胸針，玫瑰金、黃K金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

最新Fascinating Egypt系列Rivage égyptien項鍊，白K金、黃K金、37顆共重41.58克拉的梨形尚比亞祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供

最新Fascinating Egypt系列Muse triomphale胸針，白K金、黃K金、祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Flowers主題Gloxinia戒指，運用品牌經典的隱密式鑲嵌技術。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Zip主題Zip Antique Bouquet vénitien項鍊，可轉換為手鍊，18K白金、藍色與淡紫色藍寶石、紫水晶、綠松石、青金石、彼得石、鑽石。圖／梵克雅寶提供