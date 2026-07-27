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頂級羊絨、Cashmere製成包款！Loro Piana靜奢質感升級新境界
近年精品市場持續吹「靜奢風」，Loro Piana以不張揚奢華美學，於2026-2027秋冬系列推出包款新作，全新Extra Softy L29手袋與首款男士Heddle Tote，延續品牌對頂級材質與義大利工藝的堅持，並透過不同設計語彙，展現兼具實用機能與低調奢華的生活風格，為2026秋冬配件系列再添話題。
Extra系列女包迎來全新尺寸L29，以更精巧修長的比例打造現代輪廓，鎖定都會女性從白天到夜晚的多元使用情境。包款選用Butter Calf小牛皮、細粒紋皮革、羊絨，以及Shetland Silk、Baby Cashmere®等品牌代表性面料，柔軟材質自然塑造包身線條，呈現輕盈隨性的優雅姿態。設計更首度導入三種攜帶方式，可斜背、肩背或拆下肩帶手提，搭配品牌標誌性的Ghiera吊飾、復古皮革鑰匙圈與立體掛鎖細節，在簡約外型中增添辨識度。
男士包款則迎來全新Heddle Tote托特包，名稱取自織布機中的「綜框（Heddle）」，呼應Loro Piana深厚的紡織文化底蘊。包款以黏合結構工藝打造，結合帆布、麂皮與皮革材質，表面呈現愛爾蘭粗花呢與Shetland織紋般的豐富肌理，與秋冬服裝系列相互呼應。俐落方正的包型提供充裕收納空間，內部設有隱藏式筆電夾層與實用口袋，搭配皮革束帶與按扣開合設計，兼顧商務需求與日常使用，側邊低調壓印Loro Piana標誌，延續品牌一貫內斂風格。
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