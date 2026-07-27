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頂級羊絨、Cashmere製成包款！Loro Piana靜奢質感升級新境界

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana本季推出全新尺寸的Extra Softy L29包。圖／Loro Piana提供
Loro Piana本季推出全新尺寸的Extra Softy L29包。圖／Loro Piana提供

近年精品市場持續吹「靜奢風」，Loro Piana以不張揚奢華美學，於2026-2027秋冬系列推出包款新作，全新Extra Softy L29手袋與首款男士Heddle Tote，延續品牌對頂級材質與義大利工藝的堅持，並透過不同設計語彙，展現兼具實用機能與低調奢華的生活風格，為2026秋冬配件系列再添話題。

Extra系列女包迎來全新尺寸L29，以更精巧修長的比例打造現代輪廓，鎖定都會女性從白天到夜晚的多元使用情境。包款選用Butter Calf小牛皮、細粒紋皮革、羊絨，以及Shetland Silk、Baby Cashmere®等品牌代表性面料，柔軟材質自然塑造包身線條，呈現輕盈隨性的優雅姿態。設計更首度導入三種攜帶方式，可斜背、肩背或拆下肩帶手提，搭配品牌標誌性的Ghiera吊飾、復古皮革鑰匙圈與立體掛鎖細節，在簡約外型中增添辨識度。

男士包款則迎來全新Heddle Tote托特包，名稱取自織布機中的「綜框（Heddle）」，呼應Loro Piana深厚的紡織文化底蘊。包款以黏合結構工藝打造，結合帆布、麂皮與皮革材質，表面呈現愛爾蘭粗花呢與Shetland織紋般的豐富肌理，與秋冬服裝系列相互呼應。俐落方正的包型提供充裕收納空間，內部設有隱藏式筆電夾層與實用口袋，搭配皮革束帶與按扣開合設計，兼顧商務需求與日常使用，側邊低調壓印Loro Piana標誌，延續品牌一貫內斂風格。

Heddle Tote海軍藍帆布款。圖／Loro Piana提供
Heddle Tote海軍藍帆布款。圖／Loro Piana提供

Heddle Tote Soft Shetland羊絨格紋款。圖／Loro Piana提供
Heddle Tote Soft Shetland羊絨格紋款。圖／Loro Piana提供

Extra Softy L29包深Kummel色。圖／Loro Piana提供
Extra Softy L29包深Kummel色。圖／Loro Piana提供

Extra Softy L29包銅色款。圖／Loro Piana提供
Extra Softy L29包銅色款。圖／Loro Piana提供

Heddle Tote Ground棉布款。圖／Loro Piana提供
Heddle Tote Ground棉布款。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026-27系列針對男士推出全新Heddle Tote托特包。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026-27系列針對男士推出全新Heddle Tote托特包。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026-27系列針對男士推出全新Heddle Tote托特包。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026-27系列針對男士推出全新Heddle Tote托特包。圖／Loro Piana提供

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