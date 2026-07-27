麥當勞日韓傳奇登台！這兩款漢堡超狂 韓國2秒賣1顆、日本熱賣21年

麥當勞日韓人氣商品接力登台。台灣麥當勞宣布，7月29日起引進在韓國創下每2秒賣出1顆紀錄的「蒜香雙牛堡」，並同步推出「蒜香辣鷄腿堡」；8月12日起再接力推出在日本長賣超過21年的「海味揚蝦堡」及雙層版本。此外，人氣「香芋派」也將回歸，並攜手KITKAT推出全新「巧克力脆脆冰炫風」，一口氣搶攻暑假餐飲及甜點商機。

從追劇、追星到人氣美食，韓流魅力持續席捲台灣，也帶動消費者對韓國話題餐點的關注，而說到韓國料理的靈魂，大蒜絕對榜上有名。風靡全韓的「蒜香雙牛堡」自7月29日起至9月1日（或售完為止）限時登台，這款漢堡於韓國初登場時，便憑藉其厚實迷人的大蒜風味獲粉無數，更創下多次回歸的超高人氣，台灣粉絲絕對不容錯過；嗜辣饕客同場則可品嚐「蒜香辣鷄腿堡」，一次享受濃郁蒜香與香辣風味的雙重滿足。

全新「蒜香雙牛堡」與「蒜香辣鷄腿堡」以醬料帶來突破性層次，嚴選韓國不倒翁OTOKI的正宗「蜂蜜大蒜顆粒醬」，顆粒口感、蜂蜜香甜在口中層層鹹甜交疊，每一口都是驚喜。「蒜香雙牛堡」選用100%雙層純牛肉，封存鮮嫩肉汁，一口咬下，帶來十足的滿足感；「蒜香辣鷄腿堡」則採用勁辣鷄腿排，香辣多汁的口感與濃郁蒜香完美結合，搭上爽脆生菜與新鮮番茄，最後蓋上熱烤金黃麵包，提供香辣與蒜香交織的豐富美味。

日本擁有深厚的海鮮飲食文化，對海味的熱愛更是出了名，日本麥當勞「海味揚蝦堡」首次推出後便深受顧客喜愛，產品更從期間限定轉為「常態供應」，至今已長賣超過21年！此次「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」自8月12日起至9月1日（或售完為止）限期登台。

麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」將蝦排裹上日式麵包粉酥炸至金黃，咬下瞬間「咔滋」作響，酥脆外衣鎖住蝦排的鮮甜，口感Q彈嚼勁，每一口都是滿滿的蝦，再搭上以蛋黃醬融合番茄、洋蔥與酸黃瓜調製而成的「奧羅拉醬」，柔滑微酸的清爽風味，更加襯托蝦排的鮮甜層次，最後搭配爽脆生菜與香烤麵包，打造極致清爽的海味享受。麥當勞「海味揚蝦堡」不只能滿足饕客的海鮮味蕾，更是炎炎夏日的輕食午茶首選，而份量升級的「海味雙層揚蝦堡」，則以雙層蝦排帶來雙倍滿足。

今夏不只有日韓傳奇漢堡強勢登台，麥當勞更為甜點控準備了雙重驚喜。7月29日起，台灣麥當勞攜手KITKAT®推出聯名限時新作「巧克力脆脆冰炫風」。與此同時，台灣粉絲年年敲碗，受歡迎程度不減的在地人氣代表「香芋派」也同步回歸。

在日本，擁有超級國民美食地位的「KITKAT®」，從地區限定到聯名口味，長年掀起蒐藏熱潮，其中經典巧克力口味更始終穩坐人氣代表，其與麥當勞聯名冰炫風於日本麥當勞首度亮相後，便深受台日消費者喜愛。為回應台灣粉絲多年來對聯名甜點的熱切期待，麥當勞延續日本麥當勞與KITKAT®的聯名經典款話題，自7月29日起至9月8日（或售完為止）攜手KITKAT®限期推出新作「巧克力脆脆冰炫風」。

盲盒與微型玩具熱潮持續延燒，順應這股席捲全台的風潮，並為日常數位點餐體驗增添更多趣味，麥當勞自8月12日起至9月1日止（或售完為止），於麥當勞 APP 限定，透過手機點餐與歡樂送2.0訂餐，即可購買「迷你麥盲盒特餐」，集結八款生動還原麥當勞餐廳日常的「迷你麥盲盒」，邀請粉絲一同沉浸迷你麥當勞世界。「迷你麥盲盒特餐」可自由挑選超值主餐全系列(不含藜麥沙拉)及日韓傳奇全系列漢堡，套餐內含中薯、38 元飲料，並隨餐附上 1 個驚喜「迷你麥盲盒」，全系列一共8款，含1款麥當勞APP限定隱藏款。

「迷你麥盲盒」細緻復刻麥當勞的經典元素，從微縮呈現餐廳場景的「迷你麥當勞」與「迷你用餐區」，重現日常工作情境的「迷你得來速」、「迷你貨車」與「迷你飲料機」，或經典的「迷你紙袋」與「迷你薯條」，熟悉的麥當勞場景，化身可蒐藏、可療癒日常的迷你驚喜。