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點點心×三麗鷗「造型流沙包、盲抽卡包」來了！海底撈送手遊虛寶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「海底撈火鍋」攜手手遊《燕雲十六聲》推出5款聯名餐點。圖／海底撈火鍋提供
「海底撈火鍋」攜手手遊《燕雲十六聲》推出5款聯名餐點。圖／海底撈火鍋提供

海底撈火鍋」本季攜手武俠手遊《燕雲十六聲》推出跨界聯名，即日起至8月16日期間，推出5款充滿主題感的聯名餐點，包括有堆砌肉片的「不見肉肉山」、「山野珍菇拼盤」、「鬼市椒麻雞軟骨」，還有「燕雲夜色布丁」，隨餐並附有吉祥物燕嘰的可愛插卡。針對台北微風南山店、台北西門店、新莊宏匯店、台南FOCUS店，限定推出「雲頂青茶」，用鹹甜奶蓋與青茶，帶來均衡的滋味。

7月28日至8月16日，單桌內用點3款以上聯名菜品，即可獲得「虛寶卡」一張，點滿6款聯名菜品，即贈2份贈品，以此類推，每日限量發放，送完為止。即日起至8月16日，每日22:00後來店內用，單筆消費滿2,000元，並完成社群任務，即可獲得「鬼市菜品 血旺(半份)」。週一至週四，出示《燕雲十六聲》遊戲內聯名活動畫面，並完成打卡任務，即可獲得「獨家聯名明信片＋現享滿1,000元折200元優惠」。

海底撈針對台北微風南山店、台北西門店、台南FOCUS店，打造《燕雲十六聲》主題門店，不僅有限定場景佈置，還有角色陪吃立牌、燕嘰與小撈撈的玻璃貼、主題小料台等等裝飾，任人沉浸在遊戲世界。即日起至 8月16日，每週六Cosplay遊戲角色，前往主題門店內用開鍋，並主動出示遊戲內角色畫面，即可獲得「限定胸章」一個。

點點心繼攜手三麗鷗，推出「點點心 X 三麗鷗－萌友來點心」聯名活動後，7月27日起再攜手UberEats推出限定套餐，內含點點心X三麗鷗盲抽豬仔包1份、蝴蝶結豬仔流沙包1個、三顆燒賣1份和自選限定飲品1杯（附贈聯名造型杯），原價699元，優惠價598元，每份贈首波盲抽卡包1包。

針對官網則推出「點點心X三麗鷗－萌友來點心造型包禮盒」，禮盒內每一顆造型包子皆由專業師傅手工捏製，包括有點點心的豬仔，以及三麗鷗人氣角色，單入組售價798元（冷凍運費另計），二入組特惠價1,596元，再享免運費宅配到府，每盒附贈聯名紙提袋，另加贈聯名造型貼紙包、第二波新款聯名盲抽卡包，

8月7日起，點點心再推出第二波盲抽卡包。凡於門市點購任一聯名餐點且單筆消費滿500元，即贈「點點心 X 三麗鷗盲抽卡包」1包，滿1,000元贈2包，以此類推，共有4種款式。平日週一至週五14:00至17:00，於全台點點心門市點購「點點心X三麗鷗－三顆燒賣」，不論內用、外帶即可獲贈「聯名造型貼紙包」1包，每單限兌1次，贈完為止。

7月27日中午12:00起官網開放預購「聯名環保杯」，售價1,399元，杯體採環繞印刷，可見到Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝齊聚一堂。點點心會員自8月7日起，於門市以會員積分50點，即可享加購價899元。

「聯名環保杯」，售價1,399元，會員加購價899元。圖／點點心提供
「聯名環保杯」，售價1,399元，會員加購價899元。圖／點點心提供

點點心X三麗鷗 萌友來點心造型包子禮盒，單入組售價798元，二入組特惠價1,596元。圖／點點心提供
點點心X三麗鷗 萌友來點心造型包子禮盒，單入組售價798元，二入組特惠價1,596元。圖／點點心提供

點點心攜手三麗鷗，推出多款聯名餐點與周邊。圖／點點心提供
點點心攜手三麗鷗，推出多款聯名餐點與周邊。圖／點點心提供

海底撈火鍋攜手《燕雲十六聲》推出多款聯名周邊。圖／海底撈火鍋提供
海底撈火鍋攜手《燕雲十六聲》推出多款聯名周邊。圖／海底撈火鍋提供

點點心攜手三麗鷗，推出聯名造型貼紙包與第二波盲抽卡包。圖／點點心提供
點點心攜手三麗鷗，推出聯名造型貼紙包與第二波盲抽卡包。圖／點點心提供

海底撈 手遊 火鍋

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