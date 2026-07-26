從夜店轉向夜跑 運動社交時代來臨 下班後的行事曆正被重新定義

下班後的社交生活，正在被年輕世代重新定義。隨著「健康的身心體態」成為當代主流的追求，下班後或者假期時間的行事曆，已不時興相約酒吧、跑夜店。取而代之的，是換上運動服、跑鞋在夜裡跑動奔馳著；或是換上瑜伽服，調整呼吸頻率進入瑜伽安靜的流動時間；周末假日，則是與球類、自行車、登山、潛水等運動同好，展開活動力十足的一天。「運動社交」正是當代年輕人喜愛與受歡迎的生活社交方式。

為什麼運動社交如此風行？

相比吃飯應酬喝酒，運動社交相處的方式更加純粹。大家因為共同的興趣愛好聚在一起，相處起來更輕鬆，而運動可以帶來壓力釋放與多巴胺分泌的愉快氛圍，還可以透過運動認識志同道合的夥伴。

看準這股趨勢，運動品牌則透過成立俱樂部活動（如俱樂部、跑團、訓練營等），將傳統的「商品銷售」轉化為「生活態度」的認同，進而深化使用者忠誠度、擴大影響力。當運動俱樂部替代了傳統的社交場，透過「健康行動＋數據輔助＋社群歸屬感」，讓運動也可以透過專業社群，與各領域好手交流，形成多元豐富的社交圈，互相激勵交流，達成健康的生活風格實踐。

adidas Runners Taipei：讓更多人願意跨出第一步

近年全球跑團發展出現一個很明顯的趨勢，跑步已經不只是運動，而是一種新的社交方式。

adidas Runners在全球是由adidas長期經營的跑步社群計畫，adidas Runners Taipei在2024年重新定位後再出發，將它從單純的跑步活動，重新整理成更完整的跑步社群平台，包含訓練、配速陪跑、賽事準備與跑者文化交流。

adidas觀察，很多人其實不是因為想跑馬拉松才開始跑步，而是希望找到更健康、更有規律的生活方式。adidas Runners希望做的，「就是讓更多人願意跨出第一步，並且有人陪他一起走下去」。無論是第一次開始跑步、準備人生第一場半馬，或是想突破個人成績，都能透過專業訓練與同伴支持持續前進，「最終希望看到的，不只是更多跑者，而是更多人把運動真正融入生活」。

因此，adidas Runners並非單純追求速度或成績，而是希望將Performance（運動表現）、Community（社群連結）與Culture（城市文化）三者結合。除了專業訓練之外，也透過城市探索跑、運動員分享、跑後交流與大型賽事應援等形式，讓跑步不只是完成課表，而是一種生活方式。因為運動本身就是一種天然的連結語言，大家可能來自不同背景、不同職業，但只要一起完成訓練、一起完成賽事，很容易建立共同話題與信任感，成為新一代的生活文化與社交模式。

Nike：專業跑班NRC與城市探索

Nike的俱樂部操作，則分別展現了「專業殿堂的輔助」到「探索城市魅力」的不同層面。

首先是有專為馬拉松賽事創立的專業跑班Nike Run Club (NRC) 訓練營，專業教練由亞青國手吳敏領軍，提供跑者從技術、營養補充到運動傷害防護的全方位輔助，幫助跑者打破天花板、突破全馬個人最佳成績。

而在城市系列活動方面，Nike也帶領大家用雙腳探索風景，將運動融入土地與文化。在NRC城市系列活動中，NRC走進了彰化、新竹、花蓮、台南及台北，提供專業教練與配速員的全程陪伴，邀請各地跑者用雙腳探索台灣的風景。從彰化的稻田風光、新竹的跑者之道，花蓮的山海交響，台南的古城光影到台北的城市風景，讓跑者穿梭特色景點，感受城市魅力。

為了更貼近日常生活，Nike也在Line官方帳號推出「NRC小助教」，關於跑步的訓練計劃、裝備挑選等相關難題，都能隨時透過小助教解答。同時還搭配門市的「Nike步態掃描服務」，為跑者解析獨一無二的步態，找到最適合自己的跑鞋，將專業服務與社群體驗完整串聯。

Garmin：運動科學生態系讓數據成為基石

Garmin自2021年起陸續創立了Garmin Run Club（跑步）、Garmin Cycling Club（自行車）、Garmin Golf Club（高爾夫）、Garmin Dive Club（潛水）與 Garmin TRI（三鐵）等運動項目，全面串連起運動生態系，幫助用戶建立多元化的運動圈。透過頂尖的師資陣容與專業運動員的投入，並訴求「新手有陪伴、高手有挑戰」，讓成員找到自我成就感與歸屬感。

在創建的五大俱樂部中，每一項專業運動Garmin都有獨特完整的生態系產品且可整合串連。透過科技穿戴裝置，提供各項運動所需的科學數據、個人健康數據與個人化分析，讓「數據」成為建立運動習慣與生活風格的基石。

以參與人數最龐大的Garmin Run Club來說，參與者的回饋包括：可以透過專業教練群及科學化數據做訓練，循序漸進達到個人目標；與跑友交流，擁有獨特跑步文化與風格營造；享有各式主題跑聚及業界唯一橫跨北、中、南的科學化訓練營；多元跨品牌合作，享受豐富跑步資源。呼應「跑旅風潮」，還可參與Garmin Run亞洲系列賽跑遍全亞洲，並預計今年底升級為跑遍全球13大城市的馬拉松系列賽。

lululemon：在呼吸與集體共振間找回內在穩定

「運動不只是體能的競技，更是找回內在穩定的療癒儀式」，這是lululemon核心的價值觀。品牌將「正念覺察」與「社群共振」融入日常，帶領大眾在流汗中釋放壓力、在呼吸間找回自我，展現深化Wellness哲學的具體實踐。

不只專注於瑜伽，lululemon也率領眾人跑起來了。lululemon在台北、台中兩大城市舉辦路跑活動，邀請大眾透過步伐探索城市，並在移動中找回身心覺察。活動不以「破紀錄」為唯一目標，而是由專業大使與教練引導，帶領跑者在城市夜跑或長距離訓練中，將注意力回歸自身。引導跑者專注每一次呼吸，在汗水中讓大腦放鬆，將跑步轉化為釋放日常壓力的身心療癒。活動同時提供專業的放鬆伸展、正念呼吸與精緻健康補給，讓身體與心靈得到深度滋養與修復。

另外，lululemon每年最受矚目的指標性健康盛事，莫過於響應國際瑜伽日的「心身活日」。活動以 「Space to feel（感受空間，感知自我）」 為核心概念，在集體瑜伽流動、正念冥想與頌缽、水晶缽的聲波療癒中，參與者在同一個場域裡開啟五感、共同呼吸。

Garmin創立了跑步、自行車、高爾夫、Garmin Dive Club潛水與三鐵五大運動俱樂部，串連起運動生態系。圖／Garmin提供

lululemon每年最受矚目的「心身活日」。在集體瑜伽流動、正念冥想與頌缽、水晶缽的聲波療癒中，參與者在同一個場域裡開啟五感、共同呼吸。圖／lululemon提供

Garmin透過科技穿戴裝置，提供各項運動所需的科學數據、個人健康數據與個人化分析，讓「數據」成為建立運動習慣與生活風格的基石。圖／Garmin提供

Garmin Cycling Club提供各式騎程路線，從輕鬆入門的社交約騎到挑戰極限的武嶺約騎路線都有。圖／Garmin提供

跑步已經不只是運動，而是一種新的社交方式。圖／nike提供

lululemon TAIPEI RUN CLUB活動，邀請參與者透過步伐探索城市。圖／lululemon提供