誠品接連撤出大江、統領店 桃園人哀嚎：難道市區不值得有誠品嗎？

誠品書店繼收掉桃園大江店後，桃園統領店也因租約期滿營業至9月14日止，未來將轉戰青埔，預計2028年底在青埔高鐵桃園站前推出近5,000坪全新獨棟大店，消息一出，社群上引起許多桃園人討論，「直呼為何誠品要跟IKEA一樣，棄守有47萬人的桃園區，選擇只有5萬人口的青埔。難道桃園市區不值得擁有一間誠品嗎」。

不少網友認為桃園舊市區環境是一大罩門，「桃園市區環境差、道路凌亂，大概只有藝文特區周邊好一點，青埔那邊環境清幽，有空時會想去青埔走走逛街，沒事卻不會想進桃園市區」。也有人提到「市區對開車族、有經濟消費的群體非常不友善，青埔腹地大，適合停車閒逛，也可以吸到外縣市客群」、「不會想去市區，太難停車了」、「市區除非大改吧，不然就那樣了吧」，

另有定位問題，多數人對於誠品選擇青埔不意外，「火車站商圈大多是去吃東西、逛街、吹冷氣」、「青埔是富人區」、「誠品的價位去青埔的確蠻適合的」、「桃園區就算人口多結果也沒啥賺頭吧，倒不如換位置看能不能賺錢」、「選擇青埔不意外，畢竟環境比市區好，居民平均消費力也都高」、「錢在哪，商圈就會轉到哪，這是一個很現實的問題」。

誠品也回覆網友「因租約到期無法續約，我們也感到很遺憾，我們會持續尋找桃園市區的展店機會，希望很快可以再跟大家見面」。而誠品再桃園據點目前還有誠品生活桃園台茂店繼續服務。誠品在青埔則是與「臻鼎科技集團」合作，於臻鼎科技企業總部共同打造近5,000坪全新獨棟大店，預計在2028年底開業。