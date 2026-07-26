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「先喝道」憑實力擠進十大茶飲品牌 92%口碑好感度居冠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
先喝道近期推動明星代言、IP聯名及跨界合作，吸引年輕消費族群關注。圖／業者提供
先喝道近期推動明星代言、IP聯名及跨界合作，吸引年輕消費族群關注。圖／業者提供

根據最新網路聲量觀察，台灣手搖飲連鎖品牌「先喝道TAO TAO TEA」成功躋身十大茶飲品牌，口碑好感度更高達92%，為十大品牌中表現最佳，引發網友熱烈討論。

有網友在Threads發文表示，先喝道一直以來以茶品質見長，卻沒有過度追求話題，而是靠著產品實力累積一群忠實消費者，因此好奇：「它究竟是真的沒有記憶點，還是一直把重心放在做好每一杯茶？」

這篇貼文迅速熱搜，吸引許多消費者留言分享實際體驗，討論焦點並未聚焦於價格或促銷，而是集中在「茶品質」與「飲用體驗」。不少網友認為，先喝道最大的特色在於茶底穩定、品質優異，即使是水果茶或奶茶，也依然喝得到茶葉本身的香氣與層次。

不少網友認為，品牌長期堅持好茶品質，也正呼應其「精緻品味・嚴選世界好茶」的品牌理念。

除了產品品質受到肯定，多位網友也分享門市觀察，認為品牌實際營運表現，比外界想像更亮眼。有留言指出，中山誠品門市經常大排長龍，也有消費者分享台中三井Outlet與台南南紡購物中心門市，同樣經常出現排隊人潮，顯示品牌已累積穩定客群與高度回購率。

先喝道茶品屢獲國際iTQi三星及多項國際品質大獎，近年更持續以茶葉品質作為品牌核心，推出包括英式水果茶、四季春茶王、玫瑰拿鐵、奶蓋等代表性商品。今年夏季推出的芒果冰茶系列，也因果香與茶韻兼具，獲得不少消費者推薦。

近期與日本人氣動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》的聯名活動，也成功帶動社群討論，讓更多年輕族群認識品牌。

行銷觀察人士分析，當消費者開始主動在社群平台分享「茶很好喝」、「品質很穩」、「很多門市都在排隊」等真實體驗時，代表品牌已建立深厚的口碑基礎。

古典玫瑰園連鎖系統創辦人黃騰輝指出，相較於短期廣告曝光，由消費者自發分享所累積的信任，更能成為品牌長期成長的重要力量，也呼應先喝道「做好每一杯茶，分享每一刻的美好」的品牌精神。

從此次Threads的討論可以看出，先喝道已逐步建立「好茶、品質穩定、值得回購」的品牌認知。

黃騰輝表示，未來將持續透過新品研發、聯名活動與社群經營，並堅持「精緻品味・嚴選世界好茶」的品牌定位，把產品口碑持續轉化為品牌影響力，成為更多消費者心目中的首選茶飲品牌。

消費者分享先喝道門市排隊盛況，展現品牌高度回購率與良好口碑。圖／業者提供
消費者分享先喝道門市排隊盛況，展現品牌高度回購率與良好口碑。圖／業者提供

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