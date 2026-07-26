影／良心經營反映成本...彰化鹿港鰻魚豐收 蒲燒鰻每盒再降100元

彰化縣鹿港地區是台灣養鰻重鎮，近年國外鰻魚競爭激烈及國內養殖成本節節高升，影響鹿港鰻魚產業發展，彰化鎮公所和彰化區漁會合辦第一屆鰻魚節，今在鹿港公會堂示範鰻魚料理、招待享用鰻魚飯，並宣布8月1日起蒲燒鰻再降價，消費者不可錯過。

鹿港鎮公所和彰化區漁會舉辦「2026夏日鰻宴．漁您同歡」，禮聘廚師示範料理生鰻魚、蒲燒鰻，廚師一面烹飪一面解說，生鰻魚在爐上邊烤邊塗醬汁，口感較彈脆，有些食品工廠從日本進口醬汁烤鰻魚，別有風味，蒲燒鰻是加工完成品，口感較軟糯，可與杏鮑菇、水果小番茄、櫛瓜一起串燒，喜歡歐式風味的可疊加起士片。

蒲燒鰻不便宜，鎮公所和區漁會大手筆，先發送400盒外加魚丸湯，第二批發送500盒蒲燒鰻和湯品，民眾大排長龍領取。李姓藝術工作者表示，鹿港鰻魚很出名，今舉辦大型活動現場教學增加曝光率，他認為更可打響鹿港鰻魚知名度。

鹿港鰻魚養殖技術「頂港有名聲．下港有出名」，鼎盛時期外銷日本的出口量占全台的一半，創造可觀的經濟效益。彰化區漁會總幹事陳威谷說，這兩年鰻魚豐收，為回饋消費者，蒲燒鰻禮盒原本兩千元降價為1800元，8月1日起再降100元為每盒1700元。

今不但免費吃蒲燒鰻飯，同時舉辦食漁知識闖關遊戲，展售彰化區漁會的魚鬆等產品，縣長王惠美趕回故鄉為鹿港鰻魚站台，說鰻魚低脂肪，富含維生素A、D、E及多種礦物質，經常食用有益健康。

彰化區漁會、鹿港鎮公所舉辦第一屆鰻魚節，招待民眾享用鰻魚飯和魚丸湯。記者簡慧珍／攝影

彰化區漁會、鹿港鎮公所推薦鹿港鰻魚飯。記者簡慧珍／攝影