費南雪、法蘭酥 還有法朋聯名抹茶點心！4間「日系中秋禮盒」送情意

中秋腳步將至，包括「辻利茶舗」、「HENRI CHARPENTIER」、「神戶風月堂」與「Café del SOL」等日系甜點品牌，紛紛以自家明星商品為主軸，推出應景的中秋禮盒，品項囊括抹茶點心、費南雪、法蘭酥、造型手工餅乾等不同內容，為佳節帶來滿滿的日式情調。

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」今年推出多款中秋限定禮盒，並再度攜手「法朋烘焙甜點坊」，設計一系列聯名禮盒。其中主打款「詠月茶閣」採松木製的甜點收納櫃設計，並以燙金壓克力窗花點綴富士山與秋花之美，內含茶韻腰果、濃淬茶酥、特製煎茶茶包等品項，限量1,500盒，預購價2,499元。本次還推出「辻利茶心摯禮」，內含「辻利特製煎茶茶包」，還有「辻利抹茶酥」、「抹茶酥心糖」、「辻利抹茶杏仁捲」等點心，每盒799元，預購優惠價759元。

辻利茶舗再度攜手「法朋烘焙甜點坊」，打造「法朋×辻利茶舗 茶月匠心聯名禮盒」，使用全新宇治抹茶「丸韻」為素材，設計「抹茶柚子豆塔」、「經典蔓越莓豆塔」，還有「抹茶．檸檬脆心蝴蝶酥」、「濃抹茶紅豆麻糬月餅」等品項，每盒1,580元。另外還有「法朋 × 辻利茶舗 抹茶・檸檬脆心蝴蝶酥聯名禮盒」、「法朋 × 辻利茶舗 茶香藏韻聯名禮盒」同步登場。

今年中秋，來自日本的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」首度將中秋限定禮盒帶進台灣，以品牌享譽全球、年銷售量高達3,200萬顆的經典費南雪為主角，推出3款台灣限定中秋禮盒。「HC精選洋菓子綜合款23入禮盒」包含原味、巧克力費南雪，還有原味與巧克力夾心餅乾、瑪德蓮、小瑪德蓮，以及多款人氣甜點，每盒1,250元。

「夾心餅乾綜合款12入禮盒」精選原味費南雪、瑪德蓮及原味、巧克力夾心餅乾，搭配台灣限定「映月」包裝，每盒880元。「費南雪8入禮盒」，以品牌招牌原味費南雪為主角，能夠享受到濃郁香氣與外酥內溼潤的口感，每盒700元。

日本皇室御用甜點「神戶風月堂」，今年以「團圓、分享、祝福」為靈感，推出多款中秋限定系列，並打造台灣限定的「花月相映中秋系列」。其中「緋紅綜合禮盒」內含有香草、草莓、可可等不同風味的法蘭酥，還有雙圓餅乾、奶油捲餅乾等不同點心，每盒46入，售價1,780元，另外還有29入、22入等規格。同時，神戶風月堂也提供有多種規格的經典法蘭酥禮盒，每盒480～3,000元不等。季節限定的「香檸可可系列」本次重新回歸，包括有檸檬風味迷你法蘭酥，還有檸檬風味可可雙圓餅乾、檸檬風味巧克力夾心餅乾等品項。

神戶風月堂繼今年於新光三越信義新天地A8館開設首間門市後，即日起也於新光三越台中中港店10樓設立快閃店，8月21日起還將再快閃SOGO台北忠孝館，提供民眾更便捷的購買選擇。

來自日本福岡的「Café del SOL」，將滿月、玉兔與祥雲等中秋意象化作手工餅乾，搭配巧克力、抹茶、檸檬與奶香等多款風味，以及特色風呂敷包巾包裝，展現和風贈禮美學。其中方盒中秋手工餅乾禮盒內含有金磚奶酥沙布列、玉兔造型沙布列、草莓甜菜根紅包餅乾、比利時巧克力曲奇等甜點品項，還有「花好月圓」或「中秋佳節」兩種祝福字樣餅乾，每盒1,599元，早鳥價1,280元。

今年首度推出的「玉兔望月」中秋手工餅乾禮盒，採象徵團圓的圓形盒身設計，包含檸檬滿月沙布列、玉兔造型沙布列、奶酥祥雲沙布列、比利時巧克力曲奇、靜岡抹茶曲奇等品項，每盒1,199元，早鳥價899元。

辻利茶舗再度攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出3款特色禮盒。圖／辻利茶舗提供

神戶風月堂推出台灣限定「花月相映中秋系列」禮盒。圖／神戶風月堂提供

日本法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」首度將中秋限定禮盒帶進台灣。圖／HENRI CHARPENTIER提供