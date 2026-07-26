竹縣府包影廳請親子看「玩具總動員5」 映後聊3C陪伴

新竹縣政府昨天包下影廳請親子看電影，在竹北享平方百老匯影城舉辦「如果玩具會說話」親子電影院活動，免費招待親子家庭欣賞「玩具總動員5」，活動一開放報名便迅速額滿、現場座無虛席；電影放映後也邀心理師分享3C時代的親子陪伴與教養觀念。

新竹縣府社會處表示，「玩具總動員」系列陪伴許多人成長，也承載不少家長的童年回憶，此次以「如果玩具會說話」為主題，希望藉由免費親子電影活動，鼓勵家長暫時放下工作與手機，重新找回與孩子共同遊戲、探索及相處的樂趣。

電影結束後，縣府也邀請諮商心理師張歆昀來場親職講座，以生活案例分享親子互動、情緒陪伴及數位時代家庭生活等議題，並提供兒童使用數位媒體建議，協助家長在科技便利與親子陪伴間取得平衡。

新竹縣長楊文科表示，陪伴不一定要安排盛大活動，一起看電影、散步、聊天，甚至只是靜靜陪著孩子，都可能成為孩子珍貴的成長回憶，希望透過活動讓更多家庭感受陪伴的重要。

社會處指出，活動開放報名後反應熱烈，名額迅速額滿；有家長分享，平時工作忙碌，難得能放下手機、專心陪孩子看一場電影，單純的相處時光比禮物更珍貴。縣府未來也將持續規畫兼具教育及親子互動的活動，營造友善育兒環境。

新竹縣政府昨天包下影廳請親子看電影，在竹北享平方百老匯影城舉辦「如果玩具會說話」親子電影院活動。圖／新竹縣政府提供