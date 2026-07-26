10項世界紀錄加持！寶格麗Octo Finissimo超薄萬年曆顏值再升級

寶格麗（BVLGARI）旗下經典Octo Finissimo系列再添新款。全新Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆藍色鈦金屬腕表，以品牌首見的藍色PVD鈦金屬材質結合極簡純色設計，為這款締造世界最薄萬年曆腕表紀錄的代表作注入全新視覺風格，也再次展現品牌融合高級製表工藝與義式設計美學的實力。

Octo Finissimo系列自問世以來，已締造10項超薄製表世界紀錄，其中2021年推出的超薄萬年曆腕表，不僅以僅5.8毫米的表殼厚度創下世界最薄萬年曆腕表紀錄，更榮獲日內瓦鐘表大賞（GPHG）最高榮譽「金指針獎」。繼2023年碳金款與2025年玫瑰金版本後，今年迎來藍色鈦金屬的煥新演繹。

新作表殼採用40毫米噴砂藍色PVD鈦金屬，搭配藍色漆面表盤、灰色鍍銠指針與時標，以及同色系鱷魚皮表殼帶，透過不同材質的單一色調低調營造而豐富層次的現代美學。延續Octo Finissimo系列在超薄製表領域的技術優勢，腕表由品牌自製BVL305自動上鍊機芯所驅動，厚度僅2.75毫米，提供60小時動力儲存。具備日期、星期、月份、閏年等複雜萬年曆顯示的同時，表盤配置依舊簡潔清晰，兼顧辨讀性與設計感；拋光精鋼表冠搭配黑色陶瓷元素，也提升萬年曆調校的操作便利性。

寶格麗Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆藍色鈦金屬腕表。圖／寶格麗提供