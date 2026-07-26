鄺玲玲亮相搶先曝光Dior秋冬新IT包！Toujours Hobo半月包細節再進化

Dior創意總監Jonathan Anderson持續為品牌注入嶄新設計能量。在最新上市的2026-2027秋冬女裝系列中，全新登場的Dior Toujours Hobo包款，以重新詮釋品牌代表性的經典Hobo半月包輪廓，透過柔和流暢的曲線與實用機能，展現兼具優雅與當代感的日常風格。品牌大使鄺玲玲日前出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動，就以霧藍色短版夾克搭配粉嫩迷你短裙亮相，手提Dior Toujours Hobo包款，散發率性且迷人的時尚風格。

新款Dior Toujours Hobo，包身採圓潤柔軟的結構，柔韌輕盈的皮革外觀裝飾經典Cannage籐格紋縫線，保留Dior辨識度，同時藉由更簡潔的線條呈現現代美學。包身側邊細裝飾「D、I、O、R」字母吊飾，半月包的的兩端CD Lock金屬釦頭，巧妙將品牌字母縮寫C和D化為實用的鎖頭，隨軌道輕鬆可以滑開，亦可鬆開配上可拆卸肩帶變成水桶包，提供肩背、手提等多種攜帶方式，不僅是低調卻醒目的設計焦點，更兼顧造型與實用性。

包款以日常使用需求為出發點，擁有充裕收納空間，採用便利的磁吸叩搭，共有兩種尺寸選擇：迷你款搭配金屬鍊帶；小型款則配有肩帶。材質與配色亦呼應秋冬系列氛圍，皮革款涵蓋柔和粉彩至深色調，展現不同穿搭風格；麂皮版本則以溫暖的大地色系營造濃厚秋意，為包款增添層次感。

Dior Toujours Hobo冰藍色Cannage小羊皮小型Hobo包，12萬元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包淡霧綠Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

鄺玲玲演繹Dior Toujours Hobo包冰藍色Cannage小羊皮小型款。圖／摘自IG @linglingkwong

Dior Toujours Hobo包粉色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包黑色Cannage小羊皮迷你款，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包鵝黃色Cannage小羊皮迷你款，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包酒紅色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包冰藍色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

在2026-2027秋冬女裝系列大秀中首度亮相的Dior Toujours Hobo包。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包黑色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

在2026-2027秋冬女裝系列大秀中首度亮相的Dior Toujours Hobo包。圖／Dior提供