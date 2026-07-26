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鄺玲玲亮相搶先曝光Dior秋冬新IT包！Toujours Hobo半月包細節再進化

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鄺玲玲演繹Dior Toujours Hobo冰藍色Cannage小羊皮小型Hobo包。圖／摘自IG @linglingkwong
鄺玲玲演繹Dior Toujours Hobo冰藍色Cannage小羊皮小型Hobo包。圖／摘自IG @linglingkwong

Dior創意總監Jonathan Anderson持續為品牌注入嶄新設計能量。在最新上市的2026-2027秋冬女裝系列中，全新登場的Dior Toujours Hobo包款，以重新詮釋品牌代表性的經典Hobo半月包輪廓，透過柔和流暢的曲線與實用機能，展現兼具優雅與當代感的日常風格。品牌大使鄺玲玲日前出席Dior曼谷Siam Paragon精品店開幕活動，就以霧藍色短版夾克搭配粉嫩迷你短裙亮相，手提Dior Toujours Hobo包款，散發率性且迷人的時尚風格。

新款Dior Toujours Hobo，包身採圓潤柔軟的結構，柔韌輕盈的皮革外觀裝飾經典Cannage籐格紋縫線，保留Dior辨識度，同時藉由更簡潔的線條呈現現代美學。包身側邊細裝飾「D、I、O、R」字母吊飾，半月包的的兩端CD Lock金屬釦頭，巧妙將品牌字母縮寫C和D化為實用的鎖頭，隨軌道輕鬆可以滑開，亦可鬆開配上可拆卸肩帶變成水桶包，提供肩背、手提等多種攜帶方式，不僅是低調卻醒目的設計焦點，更兼顧造型與實用性。

包款以日常使用需求為出發點，擁有充裕收納空間，採用便利的磁吸叩搭，共有兩種尺寸選擇：迷你款搭配金屬鍊帶；小型款則配有肩帶。材質與配色亦呼應秋冬系列氛圍，皮革款涵蓋柔和粉彩至深色調，展現不同穿搭風格；麂皮版本則以溫暖的大地色系營造濃厚秋意，為包款增添層次感。

Dior Toujours Hobo冰藍色Cannage小羊皮小型Hobo包，12萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo冰藍色Cannage小羊皮小型Hobo包，12萬元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包淡霧綠Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包淡霧綠Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

鄺玲玲演繹Dior Toujours Hobo包冰藍色Cannage小羊皮小型款。圖／摘自IG @linglingkwong
鄺玲玲演繹Dior Toujours Hobo包冰藍色Cannage小羊皮小型款。圖／摘自IG @linglingkwong

Dior Toujours Hobo包粉色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包粉色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包黑色Cannage小羊皮迷你款，11萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包黑色Cannage小羊皮迷你款，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包鵝黃色Cannage小羊皮迷你款，11萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包鵝黃色Cannage小羊皮迷你款，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包酒紅色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包酒紅色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包冰藍色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包冰藍色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

在2026-2027秋冬女裝系列大秀中首度亮相的Dior Toujours Hobo包。圖／Dior提供
在2026-2027秋冬女裝系列大秀中首度亮相的Dior Toujours Hobo包。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包黑色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包黑色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

在2026-2027秋冬女裝系列大秀中首度亮相的Dior Toujours Hobo包。圖／Dior提供
在2026-2027秋冬女裝系列大秀中首度亮相的Dior Toujours Hobo包。圖／Dior提供

Dior Toujours Hobo包酒紅色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours Hobo包酒紅色Cannage小羊皮小型款，12萬元。圖／Dior提供

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