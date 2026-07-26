滷肉飯變成甜點了！倉廩×白水豆花「蕨餅當滷肉、豆花變白飯」

位於台北東區商圈的精緻小吃店「倉廩CANG LIN」，迎來開幕一週年，推出一系列跨界聯名活動。首波邀請永康街知名甜品「白水豆花」，推出特色甜點「這不是滷肉飯」，為餐後時光帶來特殊的味覺體驗。

「倉廩」在西式料理中帶入本身的台灣印象與記憶，提供一系列混搭風格的特色小吃，包括有「燒椒拌麵」、「蝦捲乾拌麵」、「燒椒皮蛋麵」等不同麵食，每份120元起，另外還有從鐵鍋鬆餅延伸而成的「倉餅」，以及肉醬蛋薯條、酥炸牛筋等餐點。

此次新推出的「這不是滷肉飯」將滷肉飯作為視覺靈感，以白水豆花招牌的手工豆花作為白飯，滷汁則是雲林產蔗糖熬煮的黑糖糖水；另外還以黑糖蕨餅代表滷肉，並有花生糖碎、夏威夷豆象徵黃金蒜酥。碗內的滷蛋，實則為薑汁蛋黃冰淇淋，為豆花增添層次風味；桂花釀鳳梨則代表醃蘿蔔片，還有真實的香菜帶來不同的味覺轉換。

「這不是滷肉飯」自即日起至8月31日期間販售，每碗120元。同時倉廩也預告，未來還將攜手粵菜主廚、漢堡店、服飾品牌跨界合作。